Reporte Mobile Market LATAM 2024

Por staff

23/08/2024

(Latam) 2024 se posiciona como un punto de inflexión para la industria mobile. “La aceleración de los cambios y las disrupciones que está provocando las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, nos llevó a la necesidad de desarrollar adelante una investigación que nos dé una foto de donde estamos parados, y cuáles son las oportunidades de crecimiento y de mejora”, explica Alejandro Quiroga, quien tuvo a su cargo la investigación y que además es CMO de Eureka, AdTech de la región.

El reporte Mobile Market LATAM 2024, fue preparado por Eureka para su unidad de negocios Lemmonet, especializada en Mobile Growth para la adquisición y retargeting de usuarios, y que cuenta entre sus clientes a los principales retailers y bancos de Latinoamérica.

El relevamiento contiene datos, insights y observaciones sobre el panorama global y los mercados de Brasil, México y Argentina en Fintech, Gaming, Comercio Minorista y Servicios OTT (over the top) -servicios de libre transmisión de contenidos, como las plataformas de streaming-. “Los usuarios promediaron más de 5 horas diarias frente a sus smartphones en 2023. Esto representa un aumento del 6% respecto a 2022, consolidando un nuevo récord en el tiempo dedicado a estos dispositivos”, continúa Tomás Márquez Macri, co fundador y CEO de Eureka.

Por otra parte, el celular sigue consolidándose como el rey de la publicidad. Los usuarios pasan más tiempo que nunca en aplicaciones móviles, lo que convierte a este canal en un terreno fértil para las marcas. El gasto publicitario en el mercado mobile también está en alza, con un crecimiento proyectado de 11% para 2024 en Latinoamérica, de acuerdo a esta investigación.

Un capítulo aparte merece el crecimiento del mercado de las aplicaciones móviles, que en sólo 10 años creció más de 20 veces. “Las redes sociales y las apps de entretenimiento, de búsqueda de información, siguen empujando este crecimiento vertiginoso”, explica Quiroga.

Dentro del ecosistema mobile, el sector Fintech está viviendo su propio boom. Según explica el reporte, se espera para 2024, un crecimiento del 70% de usuarios de banca móvil y de 75% en transacciones mobile para 2025.

Gaming es un sector que sigue impulsando el crecimiento mobile, empujado en gran medida por una industria estrella, la de los eSports. El gasto de publicidad mobile en gaming se estima que será de 131 miles de millones de dólares en Latinoamérica para 2025.

Además se considera que en 2024, la región tendrá más de 400 millones de usuarios de smartphones, lo que la convierte en una de las áreas más atractivas para las empresas y desarrolladores que buscan expandirse a nuevos mercados.

En relación a la coyuntura argentina, con más de 5 horas de uso diario promedio, el mercado local es un terreno propicio para el desarrollo de apps. En el país, hay 62 millones de conexiones de internet móvil, mientras que el 96,8% de los que utilizan internet, lo hacen mediante un dispositivo móvil.

Ver más: Los delitos digitales han aumentado un 21,5% en 2024

Ver más: Nuevas habilidades y competencias tecnológicas para profesionales de servicio al cliente

Ver más: Juventus anuncia a Fortinet como su socio oficial de ciberseguridad