Repsol consigue que Waylet sea el servicio digital que más crece

Por staff

23/06/2022

La popularización de la digitalización ha llegado a todas las categorías de consumo: las compras, el ahorro, la inversión, consultar facturas o entretenerse se hacen presentes en la huella digital de la población española.

Así lo demuestran los últimos resultados de los índices SFIx e IGMobile de Smartme Analytics, que analizan trimestralmente el rendimiento y evolución digital de más de 260 players de 12 sectores gracias a la monitorización continua de miles de consumidores que usan cada servicio para identificar los players que están más presente en su día a día. En el primer trimestre de 2022, marcado por la subida generalizada de precios, despuntan las aplicaciones destinadas al ahorro como Waylet, Goin, Fanno o TooGoodToGo.

Según el ranking SFIx de Smartme, que permite identificar los servicios digitales que crecen más en la población, Waylet, la app de pago y fidelización que permite a los clientes de Repsol acceder a productos como los carburantes con descuentos exclusivos, se convierte en este primer trimestre en el unicornio digital, es decir, la aplicación móvil que más ha crecido en este período. Le siguen en este ranking: Upday, agregador de noticias; Elparking, aplicación destinada a facilitar la tarea del pago del estacionamiento; Goin, fintech de ahorro para gente sin conocimientos de inversión, y Fanno, marketplace con ofertas y precios muy atractivos del grupo chino dueño de TikTok. Por cuota de usuarios, el índice IGMobile permite dimensionar el mercado digital de cada sector y el reparto entre las empresas que compiten por ganar cuota de mercado. Así se constata el aumento del número de usuarios de servicios de comunicación como las llamadas, la mensajería instantánea de Whatsapp y de Telegram, el correo y los SMSs. Las aplicaciones de banca, ecommerce, telco, transporte y viajes también siguen ampliando su cuota de mercado. Al contrario, en el primer trimestre de 2022 ha caído el uso de las categorías de juegos, moda, restaurantes & delivery, redes sociales y las plataformas de streaming como Netflix.

La población digital en busca del ahorro

El análisis revela que las aplicaciones que más han crecido en esta primera parte del año han sido aquellas que permiten al usuario el ahorro económico. Destaca especialmente el caso de Waylet, que no solo es la aplicación que más crece en nuestro país, sino que también es la app del sector transporte que más cuota de usuarios acumula alcanzando ya a un 31% de los usuarios de este sector, creciendo además un 17,4% respecto al mismo período del año anterior. Su posición está también muy alejada del siguiente competidor, Moovit con un 11,9% de cuota del sector, y por encima de algunas de las apps más populares del sector como Cabify (11,5% de cuota del sector) y Uber (11,1%).

Coincide esta tendencia en un gran número de sectores como banca, con Goin a la cabeza aplicación destinada a facilitar la tarea del ahorro personal, y que es el servicio financiero que más rápido ha crecido en el primer trimestre de 2022. En el territorio de la comida a domicilio (restaurants & delivery), destaca el buen desempeño de captación de usuarios de TooGoodToGo, aplicación para evitar el desperdicio de comida y poder adquirirla a precios muy competitivos. En el sector ecommerce, Fanno, de los dueños de TikTok, es un nuevo actor que se ha introducido con una agresiva oferta de entrada, y se posiciona ya como la app de ecommerce que más crece.

Cae ligeramente el uso de redes sociales y entretenimiento, sube el DYI

En términos de uso, las telco consiguen empujar la autogestión y el DIY con un 2,1% de crecimiento de soluciones funcionales como MiMovistar que experimenta un incremento del 12,5% sobre su base de usuarios o MiVodafone con un 6,6%. También otros sectores como viajes donde Booking crece un 11,9% o la comunicación, con Telegram que incrementa un 2,4% su cuota de usuarios o Outlook que sube un 6,5%.

Por el contrario, durante este primer trimestre se reduce levemente el uso de las aplicaciones relativas al entretenimiento como social media (-0,5%) , plataformas de streaming (-0,2%) y juegos (-0,1%). Destaca especialmente el caso de Netflix, que es la aplicación que más cae del sector con un descenso del 3,8% en su cuota de usuarios.

“El desarrollo económico exige que estemos muy atentos a los cambios de hábitos y a los comportamientos del mercado. Y los servicios digitales, por su alta penetración y madurez en todos los tramos de edad y tipología de usuarios, nos permiten conocer y seguir esos cambios sociales y económicos pero también determinar e identificar qué empresas están liderando digitalmente los distintos sectores. Y es que conseguir captar más usuarios, y hacerlo a más velocidad que la competencia son dos indicadores básicos de medición del desempeño digital. Y esta doble información es la que conseguimos con los índices SFIx e IGMobile: qué empresa crece más rápido digitalmente y cuál es su cuota de mercado en cada momento. El análisis del mercado de consumo cada vez se hace más complejo y sofisticado. Ya no es posible trabajar en estos entornos sin datos. La ventaja de ambos índices es que se construyen a partir de datos de uso real. No medimos dispositivos, ni tráfico. Medimos a personas reales que usan los distintos servicios recabando la huella digital que dejan a su paso y bajo su consentimiento. Esta ya es una forma imprescindible de análisis y de diseño de estrategias y acciones comerciales. No es extraño que los índices identifiquen el rápido crecimiento del ahorro y de la inversión o el crecimiento de un ecommerce de bajo precio. La situación económica propicia esta circunstancias y hay marcas que han sabido entenderlo y actuar rápidamente como Repsol, Goin, o ByteDance que necesitaba una herramienta de monetización más rápida que TikTok” comentaba Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics.

El índice IGMobile (Informe General Mobile) dimensiona la cuota de mercado de las aplicaciones móviles de cada empresa y de cada sector. El índice SFIx (Smartme Flash Index), también basado en big data de clientes de cada servicio, cuantifica el crecimiento de de cada servicio en comparación con sus competidores identificando así nuevas tendencias y unicornios digitales con un buen desempeño liderando la adquisición de nuevos clientes. Ambos índices se realizan con data observada obtenida por Smartme Analytics gracias a la recolección continua de huellas digitales de más de 10.000 usuarios al mes mediante Tecnología Observacional y bajo consentimiento.