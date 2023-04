Respuestas sencillas a todas tus dudas sobre Operación Renta 2023

Por staff

08/04/2023

La Operación Renta se divide en dos partes, una enfocada en las empresas y otra en las personas. La primera comenzó oficialmente el 1 de marzo, con el vencimiento de la declaración jurada inicial que deben presentar las compañías, mientras que la segunda se desarrolla durante abril y finaliza en mayo, con la esperada devolución de impuestos.

Esta última es la que más interesa a la población general, ya que involucra a todas y todos, pero también es la que más dudas genera. Por eso, Manuel Concha, cofundador de Kame ERP y especialista en este proceso, aclara las interrogantes contestando las cinco preguntas (“5W”) que toda noticia necesita incluir: qué (what) ha sucedido, quiénes (who) son sus protagonistas, dónde (where) ha ocurrido, cuándo (when) y por qué (why).

¿Qué es la Operación Renta?

La Operación Renta es el proceso mediante el cual cada persona debe declarar sus rentas o ingresos anuales. Completado el procedimiento, sabrá si tiene que pagar impuestos, recibir una devolución o simplemente pagar 0. Es importante tener presente que lo que se declara son los ingresos anuales del año anterior.

¿Quiénes son sus protagonistas?

Todo chileno o extranjero que tenga domicilio o residencia en nuestro país debe cumplir con esta obligación. Eso, siempre y cuando sus ingresos anuales sean superiores a $9.907.434 (según la tabla del impuesto global complementario).

¿Dónde se desarrolla?

En el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, al cual ingresas con tu RUT y con la contraseña correspondiente, aunque igualmente se puede entrar con la clave única. También existe una aplicación desarrollada por el organismo estatal, llamada e-Renta, descargable de forma gratuita en el celular. Por último, el trámite lo puedes hacer físicamente en la oficina del SII, con los antecedentes que te pidan.

¿Cuándo sucede?

El proceso se abre entre el 1 de abril y el 10 de mayo, cuando el SII, basado en la información que le proveen empresas e instituciones, entrega una propuesta de declaración de renta a cada persona. Así se genera automáticamente el Formulario 22, que es un resumen de las rentas del año anterior, el cual debes revisar, asegurándote de que los datos proporcionados sean los correctos. De no ser así, el contribuyente tendrá que regularizar la situación con la empresa o institución, además de completar los antecedentes que puedan faltar. En el caso de que corresponda una devolución de impuestos, ésta se producirá en mayo, dependiendo de cuándo las personas hayan hecho sus declaraciones.

¿Por qué ocurre?

Porque, como en casi todos los países, cada persona debe cumplir con sus obligaciones tributarias anuales. Por eso, la declaración individual debe coincidir con las declaraciones realizadas por las empresas y las instituciones en este mismo proceso.

Bonus track: ¿Cuál es el error más recurrente?Muchas personas, con el objetivo de recibir algún tipo de devolución lo antes posible, realizan su declaración personal sin revisar si sus agentes retenedores (empleadores, instituciones financieras, etc.) han enviado la información correcta al SII. En este caso, es preferible validar con los agentes retenedores que la información sea la correcta antes de enviar la declaración de renta, ya que si la empresa, el empleador o la institución financiera, entre otros, realiza algún cambio y la persona ya envió su declaración, ésta queda con observaciones y lo más probable es que demore más la posible devolución.