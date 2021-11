Resumen del primer día de Argentina Fintech Forum

Por staff

23/11/2021

El primer panel giró en torno a Pagos digitales y grandes tendencias en Latam y contó con la moderación de la periodista Julieta Tarrés. Federico Cofman, CEO de Payway, sostuvo que “los hábitos de pagos online no bajan su frecuencia, y lo vemos sobre todo en la reducción de la presencialidad en el pago, es decir, en el sentido de estar presente con el plástico al momento de pagar. Crecen más rápido los pagos sin contacto, como el contact less y el QR, que es más aceptado en Argentina que en el resto del mundo”. Por su parte, Agustín Beccar Varela, Gerente general Mastercard Cono Sur, manifestó que “hubo aceleración en el código QR, que se aceptó muy fuerte. Es necesario asegurar que la industria siga aumentando su penetración y ganar nuevos nichos, como los comercios que históricamente usaban efectivo. Lo importante es tener una industria colaborativa, donde después la competencia se dé desde otros puntos de vista”. A su turno, Ignacio Rodríguez Reimundes, Director comercial American Express Argentina agregó “están las condiciones dadas para que lleguen inversiones. Es una región con alta presencia del efectivo y hay que trabajar como sector para facilitar el aterrizaje de estas inversiones. El talento para hacerlo está”. Arnoldo J. Reyes, Latin America and Caribbean Region y Vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Ventures de Visa Inc. declaró que “para hacer crecer el ecosistema hay que trabajar con los reguladores de criptomonedas y también en open banking. Es relevante democratizar la data de los clientes”. Y agregó “Desde nuestra empresa estamos haciendo desarrollo de producto y alianzas con las plataformas de criptomonedas. Esto viene a cambiar la dinámica y cómo pensamos el ecosistema de pagos”.

Luego fue el turno de Gabriel Kirestian, Managing director Latam Payments ande Receivables de Citi quien conversó con Francisco Chaves del Valle de BKR acerca de Instant Payments en Latam. Explicó que “cuando hablamos de Instant Payment (IP), en general, estamos hablando de implementaciones y enfoques que difieren de mercado a mercado, con algunas características que son similares, pero con formas de implementarse y alcances diferentes”. En el caso argentino, el punto de inflexión es la creación del CVU, que permite tener interoperabilidad entre cuentas bancaria y billetera virtuales. “El próximo gran hito se viene en los próximo días con la implementación del código QR interoperable, que va a ser importante para que esto siga creciendo. Si miramos toda esa evolución, hoy podemos decir que el esquema de IP en Argentina tiene todos los atributos para ser exitoso. De hecho, ya lo está siendo”, concluyó.

Ver más: ¿Qué hacer con el exceso de efectivo?

En el panel VC en Latam: rompiendo récords, expertos analizaron las principales tendencias del momento, bajo la moderación de Christine Chang, Venture partner en Rally Cap. Marcial Gonzalez Fraga, VC en Latitud explicó que “son los emprendedores los que están rompiendo récords de VC, nosotros somos los canales para que esa plata llegue a la región. El rol principal del VC es la asistencia, abrirle puertas a ese emprendedor que está trabajando 24×7”. Al referirse a Latam, Tomás Braun, General Partner en Kalei Ventures dijo que “Latam es un poco más complejo que EE.UU. Pensaría en Latam como un conjunto de países y no como una región” y agregó “nos encantan las inversiones que buscan expandir las soluciones en la base de la pirámide. Es algo en lo que creemos y lleva tiempo”. A su turno, Nicolás Berman, partner en Kaszek señaló que “estamos viendo un aluvión de VC hacia Latam, lo cual cambió la perspectiva a futuro de los potenciales outcomes en la región. Cuando pensamos Mercado Libre nunca nos imaginamos que podía ser una compañía de 80 billions. Hoy esto es factible, y pensando en los potenciales de las compañías, algunas pueden llegar a los 100 billions”. Chang sostuvo que la inversión en VC, solo en fintech, superó los 8.8 mil millones de dólares en lo que va de este año. Y al analizar el tema de diversidad, afirmó que todavía hay un gran camino por recorrer, sobre todo si se tiene en cuenta que solo el 1,5% de las empresas tiene una fundadora mujer.

En el bloque Open Banking: transformación de la industria y oportunidades en Latinoamérica

César Espinoza, Vice President, Open Banking and Real Time Payments en Mastercard afirmó que “Open banking es un cambio de paradigma que existe entre el relacionamiento del banco con sus clientes. Es un concepto fundamentado en que el cliente final es propietario de sus datos, entonces si quiere compartirlos con un tercero y lo hará siempre que tenga un intercambio de valor. Sin esto no existe el open banking”. Señaló que Brasil y México son los dos grandes referentes de la región en estos temas y que la implementación de open banking comienza con una fase de prueba, en la que el banco comienza a exponer los datos mediante una conexión API, que son datos públicos. En el caso de México es con información de cajeros automáticos. Luego viene una segunda fase que es la transactional data pilot. En el caso de Brasil ya se implementó, y en México se corrió un piloto. En Brasil la fase tres incluye iniciación de pagos y para diciembre incluyen otros productos, no solo los de captación, sino que suman por ejemplo pago de divisas, seguros y pensiones.

Hughes Bertin, CEO de Digital Insurance Latam y Bruno Ferrari, COO de 123Seguro conversaron sobre Insurtech. Hughes se preguntó: “¿Qué pasa que los grandes neobancos están trabajando con insurtech? Esto se da en particular en Europa y en los Estados Unidos. Esta noción de fintech e insurtech es una complementariedad, hay una forma de comunicar y de estructurar proyectos que es mucho más orgánica que entre una fintech y una aseguradora pura”. Y agregó: “En 9 meses hubo más de 10 mil millones de inversiones, y eso es superior lo que se invirtió en todo el año 2020. El 70% de esta plata va al 0,5% de las insurtech, que son las que nacieron en 2016/2017. Ahora se viene una segunda tanda de insurtech”. Por su parte, Ferrari comentó que “El mundo insurtech está entrando a una segunda etapa de maduración, con otros desafíos diferentes a los de hace dos años y es ahora cuando las empresas tienen que demostrar y consolidar su crecimiento”.

Ver más: ¿Cuáles son los principales retos del ecosistema de pagos digitales?

A las 15 hs. fue el turno de Financiamiento colectivo: ¿qué está pasando en Argentina y la región?, moderado por Alejandro Cosentino de Afluenta. Gonzalo Abalsamo, CEO de Simplestate explicó que “cuando lanzamos el proyecto y la marca, teníamos un producto que emulaba el crowdfunding en EE.UU., trabajando a largo plazo. La pandemia nos hizo pivotear el producto y relanzarlo, pensando en el corto plazo y en la liquidez. También hubo un cambio radical en lo social, porque la gente empezó a preguntarse dónde quería vivir. Los espacios verdes tomar mayor relevancia y desarrollamos nuestros productos teniendo en cuenta esto”.

En relación a la incidencia del COVID-19 Matías Kelly, Director de Sumatoria declaró que “la pandemia profundizó la crisis social y de vulnerabilidad. Fue interesante ver que el inversor empezó a valorar mucho más el impacto positivo de su inversión, poner las finanzas al servicio del bien común”. Por su parte, Diego Herrera, Financial Markets Leads Specialist del BID, manifestó que “Argentina tiene una inmensa oportunidad en financiamiento colectivo. La verdad es que si uno se pone a hacer un resumen de la región, es un top dos en cuanto a calidad de emprendimientos”. Gerardo Obregón, CEO de Prestadero, plataforma de financiamiento mexicana, comentó: “no esperábamos la pandemia, pero si siempre consideramos que hay ciclos económicos positivos y negativos. Y con la pandemia llegó este ciclo negativo. Siempre hay que estar preparado para esto, sobre todo en nuestra industria. Y si hacemos memoria, en Latam, las fintech no habían vivido un ciclo negativo hasta el momento. Fue todo un desafío. Nuestra cartera se comportó muy bien en cuanto a los pagos de los crédito”.

Francisco Larraín, Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile dio lineamientos de la Ley Fintech en ese país. “El proyecto de ley no es una iniciativa aislada, sino que es coherente con la agenda del ministerio de los últimos años. Pudimos aprobar una ley de portabilidad financiera y también una que facilita el intercambio entre distintos proveedores de productos financieros. También la ley que facilita el financiamiento a través del mercado de capitales” sostuvo. Y agregó: “Creemos que la Ley va a ser una herramienta para que las fintech se desarrollen, crezcan y sean un elemento de inclusión financiera. Queremos regular la cancha para que Chile sea un centro regional de fintech”.

Ver más: Fintechs: cada año registran 2,7 cortes eléctricos no previstos

El cierre de la primera jornada fue con el panel Panorama Fintech en Argentina: nuestra actualidad, moderado por Matías Friedberg, CEO de Ixpandit quien reflexionó “en 2019 o 2018 teníamos la premisa de que la industria fintech, a pesar de obstáculos, tiene una tendencia de fondo muy fuerte que muestra un gran crecimiento. Poder revalidarlo año tras año es espectacular”. Lorena Suárez, responsable de la Comisión de Research de ARCAP y Venture Capital Manager del Grupo Supervielle comentó que “Estamos en un momento histórico para emprender y crear compañías en la región. La industria está en pañales y todavía hay recorrido. Tenemos mucha calidad emprendedora“. Por su parte, Pablo Juanes Roig, CEO de Banza manifestó que “Estamos ante la industria más sexy y más pujante de América Latina. Las inversiones no han sido la excepción. El año pasado fue un año de consolidación donde nos obligamos a poner toda la infraestructura necesaria para lanzar productos. El 2022 será un año con dos desafíos: el de expansión y trabajar para robustecer la oferta”. Santiago Sánchez, CPO de NaranjaX comentó: “Una pandemia no es algo que se pueda predecir. Hubo muchos esfuerzos por tratar de resolver las nuevas necesidades que se fueron creando. Creo que en nuestro caso particular, si bien el crecimiento se mantuvo, pusimos el foco en terminar de robustecer esas soluciones que lanzamos el año pasado. Fue un año de plantar bases más sólidas para lo que se viene para adelante”. Por su parte, Andrés Ondarra, Country Manager Argentina de Bitso Argentina comentó que “Argentina siempre ha sido punta de lanza en la aplicación de nuevas tecnologías. Lo estamos viendo en las billeteras virtuales. Cuando se compara la penetración de desarrollos tecnológicos con otro países de la región, observas que Argentina suele inclinarse más por estos nuevos productos. Y con las criptomonedas pasó lo mismo. Hay muchos conceptos o cuestiones ligadas al mundo cripto que todavía la gente no tiene claros. En Bitso estamos haciendo esfuerzos para que la gente se vaya empapando de esta tecnología de a poco. La idea es generar conciencia también en la gente y que el proceso de adopción sea gradual”.