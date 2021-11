Resumen del segundo día de Argentina Fintech Forum

25/11/2021

La mañana comenzó con el panel Finanzas embebidas: todo puede ser fintech, moderado por Nydia Remolina, Adjunct Faculty, SMU | Research Associate,en SMU Centre AI and Data Governance, quien sostuvo que “el futuro del sistema financiero va más allá de lo que teníamos hace 10 años. En el mundo entero, si bien hay un desbalance, y algunos reguladores van más allá que otros, es cierto que ya no es como antes y hoy el desarrollo del ecosistema se está viendo muy a la par en todos las regiones. Mario López, CEO de Poincenot Tech Studio presentó un estudio reciente en el que surge que 8 de cada 10 empresas reconocen estar desarrollando alguna iniciativa relacionada a las finanzas embebidas u open banking. “Esto potencia los negocios actuales de las comunidades. Agilidad, accesibilidad y confianza son relevantes para los usuarios” Y puso un ejemplo acerca de cómo impactan las finanzas embebidas en la inclusión financiera: “Si una persona extrae en el cajero todo lo que cobra, no vuelve a usar el sistema financiero, entonces no hay inclusión. En cambio, si va a comprar zapatillas y le ofrecemos un crédito, entonces la incorporás al sistema financiero y empezás a educarla en cómo utilizarlo”. Según Gastón Irigoyen, CEO de Pomelo: “si mi negocio principal es otro, empezar a hacer uno fintech implica una decisión de la compañía a largo plazo, para buscar sinergia e intentar conseguir experiencias mejores para el usuario. Pero las oportunidades son enormes”. Christian Balatti (CPO Personal Pay) aseguró que: “En Argentina la bancarización todavía es baja o precaria. Es un mercado en el que está todo por hacerse, no solo en productos transaccionales, sino también en acceso a crédito, saldos remunerados, seguros y demás. Hay un espacio para que muchos players compitamos cómodamente. Si bien hay casi 40 billeteras digitales operando, hay espacio todavía para crecer. Por su parte, Matías Carro, Head of fintech en PedidosYa comentó: “El principal potencial de las finanzas embebidas es el de quitar fricción en el lugar donde surge la necesidad del cliente. Ofrecerle algo para él, y no una oferta genérica. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una serie de productos, como asistencia al comercio en el descalce entre la venta y el cobro o, en el caso de los usuarios, pagos diferidos”.

En el panel Finanzas embebidas y el futuro de los pagos, Aser Blanco, Head of Americas Financial Services Solutions en Google Cloud aseguró que en los años 2019-20, las inversiones en el mundo fintech estuvieron sobre 40 billones al año y hoy esa cifra alcanza los 94 millones de dólares. “Con ese capital invertido en el sector, sólo podemos encontrar más innovación e historias de éxito”, reflexionó. Para el especialista, los pagos del futuro se definirán por: a) serán invisibles, para que sea un proceso súper sencillo y que el usuario final ni siquiera tenga que pensar en ello; b) serán inteligentes y en tiempo real, dando la información para resolver cuál es la manera óptima de pagar y c) habrá una mayor integración de pagos y finanzas que permitirá una opción enorme de modelos de pagos, más baratos y con mucha flexibilidad en la parte de la financiación”. Y definió las finanzas embebidas como “la integración perfecta, la provisión de servicios financieros relevantes y contextualizados dentro de la oferta de cualquier servicio al cliente” concluyendo en que “los clientes esperan que sus marcas favoritas colaboren para brindar experiencias digitales extendidas y conectadas”.

David Feliba de S&P Global fue el moderador del panel Mercado de capitales y tecnología. Christel Sasse, CEO de Invertironline comentó “Como efecto de la pandemia, vimos un crecimiento exponencial de usuarios, podríamos decir que los duplicamos. Se aceleró toda la movida digital con mucha repercusión en nuestro segmento, porque generó que la gente se anime a usar medios digitales. Las personas no tenían donde gastar su dinero, el ahorro creció y surgió la necesidad de proteger sus ahorros para que la inflación no los afecte”. Y remarcó la necesidad de educación: “En otros países, todos saben manejar su fondo de inversión. Necesitamos cambiar nuestra cultura y desmitificar que tengo que ser millonario o me tienen que sobrar 100 mil pesos por mes para invertir. También en relación a los efectos de la pandemia, Sebastián Ferro, CEO de Primary aseguró que “se produjo una explosión que se vio reflejada en los sistemas de back office, hubo que hacer muchos desarrollos para que las fintech y front puedan integrarse”. Nicolás Lino, CEO de Tradespark señaló: “Vimos un gran crecimiento del uso del trading algorítmico. Entendemos que ya era una tendencia que se daba localmente, hay un gran interés por las empresas locales, para mejorar así sus órdenes internas. Y creemos que es clave porque es muy valioso para soportar el posible flujo de órdenes que pueden venir. Es una pieza clave para potenciar ese flujo”. En relación a cripto agregó “es un mercado que a largo plazo se va a acoplar en el mercado formal. Hoy podemos estar presentes con algoritmos en dos mercados al mismo tiempo. Esto nos va a permitir agrandar nuestro mercado de operatoria”.

En el encuentro Hablemos de Proptech, una forma de finanza embebida el moderador fue Matías Huala, CEO de Miiii. Según Fernando Martinez Ávila, CEO de Inpozo, “El aporte de la tecnología y del hombre, en correcta combinación, hacen maravillas. En PropTech siempre escuchamos hablar de la democratización. Para nosotros eso significa tratar de incluir con reglas claras, con un impacto muy grande en otras industrias”. Por su parte, Tomás Costantini, Co-founder y presidente de Miiii comentó que “Buscamos que cada comunidad se pueda digitalizar a través nuestro y que no tenga un costo al hacerlo. Nuestro modelo de negocio nos llevó a democratizar el sistema para que cualquier barrio lo pueda usar. Hoy la Argentina está un poco negada a querer comprar online; quiere ir al lugar y tener la experiencia de ver el lote, y no confía verlo virtual pero en el futuro, la venta no va a ser más una experiencia personal”. Iván Muena Cerda, CEO Loping.com sostuvo que “En Latam hay problemas estructurales en la industria y en la economía. Hay problemas de acceso, de financiamiento, de largo plazo, de entrar tempranamente a los desarrollos inmobiliarios. La tecnología es una de las mejores herramientas que tenemos hoy para posibilitar o ir construyendo soluciones complejas. Nosotros estamos tokenizando una solución integral a un modelo de enfoque de la industria inmobiliaria que va a permitir un acceso transversal y utilizar como vehículo la tecnología blockchain para distribuirla masivamente como modelo de participación y así resolver el modelo estructural”. El CEO de Keyway, Matías Recchia explicó que “Nosotros desarrollamos una plataforma que digitaliza las oportunidades de inversión: digitalizamos la transacción y el manejo de las propiedades a largo plazo. Vimos que en EE.UU. la forma de transaccionar era la misma que hace 50 años, entonces eso era una oportunidad”.

Por la tarde se abordó la temática Desafíos en la gestión del capital humano. El panel estuvo moderado por Mercedes Bernardi, Client Development Senior Manager de Mercer quien comentó que en el sector fintech trabajan hoy 18500 personas y que la perspectiva hacia fin de año o principios del próximo es llegar a las 20.000. Esto muestra el rol relevante de esta industria en relación a la creación de empleo. En esa mism línea, Elizabeth Ponzo, Head Hunter y Coach señaló que “La industria Fintech está creciendo a un 45% anual. Esto se traduce en más necesidades y capacidades que se requieren para alcanzar los objetivos que la industria tiene. Para el año que viene se espera que las compañías requieran un 50% más de personal en las posiciones digitales. El talento es acotado en esta industria y, por el contrario, la demanda es altísima. Hoy el talento exige flexibilidad; esto hace que las empresas tengan que ponerse creativas y ver qué ofrecer”. Por su parte, Carlos Stella, Human Capital Director de VU comentó que “Desde VU tenemos que ocuparnos de cómo atraemos el talento, cómo motivamos. Y la clave está en cómo transmitimos tanto al talento que buscamos como al equipo que ya trabaja con nosotros cuál es el propósito de la organización. Y que eso sea el diferencial para trabajar con nosotros”. Luis María Cravino, Director de la Certificación avanzada de Desarrollo Organizacional y de People Analytics en la Escuela de Innovación del ITBA habló de 3 P: “Hoy el mundo cambió, y cambió el concepto de Place. Hay que pasar de todo es teletrabajo” o todo es presencial a un punto intermedio. Y esto la industria 4.0 lo tiene que repensar totalmente. El segundo gran punto es que cambió la forma de trabajar (performance) sobre todo desde las tecnologías. Todo el mundo debería aprender a programar. Todos somos programadores, ése es el mensaje que queremos dar. La última gran P, el propósito, tiene que ver con la propuesta de valor que hay que darle a las personas”.

Ulises Tapia García, Regional DT Expert and Executive Advisor specialized in Financial Services & Insurance en Microsoft, tuvo a su cargo el panel Fintech y su integración. Macrotendencias en servicios financieros. Acerca de open banking reflexionó “No solamente es la tendencia de poder compartir datos e información entre las instituciones financieras, sino también representa una nueva oportunidad para que los bancos puedan desarrollar productos con valor agregado innovador. Pueden ser bancos, aseguradores o cualquier institución que esté dentro de los servicios financieros”. Y agregó: “Creemos que se va a replicar en Latam lo que pasó en el mercado europeo. Vimos que hace unos 5 o 6 años hubo una explosión de ofertas de fintechs porque se veía como una oportunidad de negocio de inversión. Luego hubo una depuración del mercado, y fueron quedando las fintechs que tenían mejor posicionamiento y mayor valor para los usuarios. Y luego una especie de reagrupación de estas fintech que quedaron. Muchas dejaron de existir, pero las que quedaron, que eran las mejores, se juntaron y empezaron a crear ofertas consolidadas. Las consolidaciones de estas fintechs no tomaban más de 8 u 9 meses, y lo más interesante desde el punto de vista del mercado y ofertas de servicio financiero, es que crearon ofertas únicas, ágiles y capaces de competir a nivel internacional”.

La jornada culminó con el panel Pagos digitales: actualidad argentina, moderado por Valeria Rodríguez, Directora de Lyra. Para Mariano Pontnau, CEO de Superdigital, “la inclusión económica no es solo el acceso a los productos sino mostrar cómo usar esos productos para su beneficio personal. En la región hay muchas personas con semi bancarización: el acceso es alto pero el nivel de uso es bajo. Nuestra mirada desde Superdigital desde la educación financiera es aumentar el nivel de usabilidad, más allá del acceso”.”La innovación es la clave para interpretar mejor las necesidades de las personas o los comercios. Y la tecnología aceleró mucho en términos de innovación la evolución de los productos. Desde Superdigital construimos una plataforma 100% en la nube para, por un lado, evolucionar rápido en producto y la solución que la demanda exige, e interpretando también qué es lo que sucede en cada geografía”. Begoña Pérez de Solay, Gerente General de Octagon, sostuvo que “El proceso de pagos digitales va creciendo. Para que crezca debe haber puntos de acceso para que el usuario pueda depositar y retirar el efectivo fácilmente. En todo el país el 25% de las localidades no tienen cajeros automáticos. La tasa de cajero automático por persona llega a 6 mil por cajero automático. Dentro de lo que son las soluciones de pagos digitales, una de las cosas que más valoran los comercios es la inmediatez en la disponibilidad, la diversidad en la integración de pagos, la masividad y la seguridad”. A su turno, Lorena Comino, CEO de Facturante, comentó “La transformación digital hizo que los clientes interactúen con las marcas a través de múltiples canales. Como empresa, el foco está en automatizar los procesos de todos los canales para concentrarnos en el core del negocio. Eso es lo que hicimos nosotros desde Facturante. Lo que buscamos es que la experiencia del cliente sea satisfactoria, ya sea en la tienda física o en el canal online. Nosotros nos encargamos de integrar esos dos mundos”. Y agrego: “Hoy 2 de cada 3 Pymes están pensando en una estrategia omnicanal real. El 7% de los clientes sólo son online, el 20% son tradicionales y el 77% está interactuando en todos los canales”. Finalmente, Sergio Strologo, Director de Adquirencia de Fiserv compartió datos de un informe que realizaron recientemente: “7 de cada 10 personas cambiaron su forma de pagar. El 42% abandonó el efectivo y 9 de cada 10 usa alguna billetera electrónica. Aún así, el comercio electrónico en Argentina tiene mucho espacio por desarrollar: de automatización o integración de medios de pagos. Hay muchas tecnologías que ya existen hace tiempo pero no se utilizan como, por ejemplo, el contactless. Falta generar cultura: además de dar las soluciones, hay que enseñar”.