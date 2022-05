Reuters se asocia con The Globo y la plataforma de automatización Sophi.io de Mail

Por staff

11/05/2022

TORONTO, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, una plataforma de automatización, optimización y previsión activada por IA, desarrollada por The Globe and Mail, hoy trabaja con Reuters, la división de noticias y medios de Thomson Reuters, mientras continúa invirtiendo en las soluciones de IA más avanzadas para su sala de redacción. Sophi ayuda a automatizar la curación de contenido en algunas secciones en Reuters.com, relanzado en abril de 2021.

Sophi Site Automation es un sistema de IA que selecciona de forma autónoma el contenido digital para encontrar y promover el contenido más atractivo de una organización. Sophi observa todo el contenido que se publica y todo el tráfico, para encontrar las joyas ocultas más valoradas por los clientes de una organización.

Con el fin de automatizar la curación de contenido, el algoritmo de Sophi es aprender de los editores de Reuters. La sala de redacción pudo trabajar con algunas de las soluciones de IA más avanzadas, lo que resultó en tiempo recuperado para los editores para centrarse en encontrar la próxima historia y crear el periodismo que hace de Reuters una marca de confianza.

Josh London, director de Reuters Professional y director de marketing de Reuters, dijo: “La plataforma de IA de vanguardia de Sophi es uno de los próximos pasos en la evolución de nuestras propiedades digitales. Sophi nos ayudará a avanzar nuestra misión de llevar la tecnología y las herramientas basadas en IA a más rincones de la fuerza laboral, mientras que ayuda a llevar a nuestros lectores las historias que quieren y necesitan saber”.

Michael Young, director de tecnología de Reuters, dijo: “Nuestra asociación con Sophi.io es otro ejemplo de cómo una sala de redacción como la nuestra puede implementar con éxito algunas de las soluciones de IA más avanzadas para el descubrimiento de contenido eficaz. Nuestro equipo trabajó en estrecha colaboración con el equipo de Sophi para garantizar que la puntuación de Sophi reflejara nuestros objetivos de negocios y estamos satisfechos con la automatización resultante del sitio”.

Mike O’Neill, cofundador y director ejecutivo de Sophi.io, agregó: “Estamos encantados de tener a Reuters como cliente. Depositaron su confianza en Sophi y estamos muy contentos de automatizar la curación en todas sus páginas de artículos para iniciar y expandir la asociación para incluir más soluciones en el futuro”.

“Es maravilloso trabajar con Reuters en esta capacidad”, dijo Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail. “Tienen una misión sólida y Sophi.io les ayuda a continuar demostrando cómo la IA puede apoyar la integridad editorial”.

Acerca de Reuters

Reuters es el proveedor líder mundial de noticias, perspectivas y análisis confiables, con alcance a miles de millones de personas en todo el mundo diariamente. Fundada en 1851, une el periodismo de talla mundial, experiencia en el sector y tecnología de vanguardia con velocidad, fiabilidad y precisión incomparables para permitir que las personas tomen mejores decisiones. Reuters mantiene su compromiso con los Principios de Confianza de independencia, integridad y libertad de prejuicios, y es la fuente fundamental de noticias de negocios, financieras y mundiales distribuidas a los profesionales financieros exclusivamente a través de los servicios de Refinitiv, y a las organizaciones de medios de comunicación del mundo, eventos del sector y directamente a los consumidores.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenidos a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes.. Es un conjunto de soluciones de automatización, optimización y previsión activadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que incluyen Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls y Sophi for First Party Data. Sophi también optimiza el diseño automatizado con un solo clic de publicaciones impresas sin plantillas. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.

Comuníquese con nosotros: Kayley Rogers Gerente de Comunicaciones de Reuters Kayley.rogers@thomsonreuters.com Jamie Rubenovitch Director de Marketing, Sophi.io The Globe and Mail jrubenovitch@globeandmail.com 416-585-3355

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.