Review: Motorola Edge 30 Pro, un smartphone premium con un rendimiento excelente

Por staff

22/08/2022

En TyN Magazine tuvimos la oportunidad de hacer el review de uno de los celulares más potentes que se encuentran actualmente en el mercado argentino: el Motorola Edge 30 Pro. El celular cuenta con una pantalla pantalla OLED de 6,7 pulgadas de 144Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, memoria RAM de 12GB, 256GB de almacenamiento interno, Android 12 y una batería de 4800 mAh.

La última incorporación a la familia Motorola Edge tiene la potencia lista para ser desatada. Para ello cuenta con Ready For, que amplifica todo lo que puede hacer el teléfono, haciéndolo ideal para el actual mundo híbrido. Ready For ha sido reimaginado con un aspecto totalmente nuevo de la plataforma y se podrá conectar simplemente de forma cableada o inalámbrica.

Diseño

Apenas uno abre la caja del Motorola Edge 30 Pro se puede dar cuenta que el teléfono se siente y se ve muy bien. El teléfono que probamos vino en el color “Verde Cosmos”, el cual se presenta en un hermoso verde azulado y, gracias al acabado de la parte posterior del equipo, cuando le pega la luz del Sol brilla en un verde más claro con un ligero tinte azul.

El smartphone cuenta con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas. El display tiene biseles delgados en todos los lados, incluso en la parte inferior. En vez de tener un “notch” en forma de gota de agua para la cámara frontal hay un pequeño circulo en el frente de la pantalla. Motorola ha optado por una parte trasera de cristal con acabado mate. Está curvado a los lados, lo que facilita agarrarlo con una mano. El botón de encendido y los controles de volumen se encuentran en el lado derecho. El lado izquierdo no tiene ningún botón y la parte inferior del teléfono cuenta con una bandeja para colocar la tarjeta SIM, un micrófono y un puerto USB tipo C. La parte superior del marco alberga un micrófono secundario.

En la parte trasera, el módulo de la cámara es de forma ovalada, no sobresale y se integra perfectamente en el cuerpo del móvil. El panel posterior es propenso a las manchas y las huellas dactilares, después de todo está hecho vidrio, pero por suerte Motorola incluye una funda de silicona dentro de la caja.

La pantalla cuenta con una alta frecuencia de actualización de 144 Hz, tiene excelentes ángulos de visión y la respuesta del táctil es rápida y precisa. Está protegida con Corning Glass 3 en el frente mientras que el vidrio en la parte posterior tiene protección Corning Glass 5. La pantalla es bastante grande y tiene bordes mínimos, lo que es especialmente útil y práctico para los usuarios que disfrutan ver películas y videos largos en el teléfono. La calidad de la imagen y la reproducción del color es muy buena.

Rendimiento

El Motorola Edge 30 Pro posee Snapdragon 8 Gen 1 (el procesador más rápido y potente de Qualcomm), 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. Esta combinación de características se fusiona para que el teléfono tenga una fluidez y velocidad excepcional. No tuve ningún tipo de lag al usar el equipo, las aplicaciones se cargan rápidamente y pude saltar de una app a otra muy fácilmente. Las tareas habituales se cumplen con facilidad y el rendimiento fue bastante rápido.

Además, para los usuarios que disfrutan de jugar regularmente con el celular, el smartphone es una gran elección. El Genshin Impact (que es bastante exigente) funciona perfectamente en el Motorola Edge 30 Pro. No tuve lag mientras jugaba, pero si noté un ligero aumento en la temperatura después de jugar durante casi una hora. Otro punto a tener en cuenta aquí es la pantalla: la alta frecuencia de actualización que ofrece el teléfono hace que sea un muy buen dispositivo para los jugadores.

En cuanto a la funcionalidad, el lector de huellas dactilares es realmente rápido y fácil de desbloquear, mientras que el reconocimiento facial es tan rápido que apenas miramos la pantalla ya se desbloquea. Sin embargo, la posición de los botones físicos del costado derecho me pareció un poco alta, esto hizo que alcanzar el volumen mientras usaba el teléfono con una sola mano fuera un poco complicado.

El sistema operativo Android 12 está incluido de fábrica, junto con muchas opciones de personalización y widgets, para poder personalizar el celular como cada usuario quiera. Motorola también incluye sus propias funciones, como Game Time, que se activa cuando uno está jugando, lo que permite grabar, silenciar notificaciones y, en general, optimizar la experiencia de juego.

Gracias a la batería de 4800 mAh, el teléfono mantendrá una carga fácilmente durante todo el día. Alrededor de cinco horas de uso moderado (redes sociales y algunos períodos de inactividad) agotaron alrededor del 26 por ciento de la batería. Alrededor de 30 minutos de visualización de series en Disney+ consumieron alrededor del 3 por ciento de la batería, que fue aproximadamente el mismo consumo de batería que cuando vi videos en HD en YouTube.

Sin embargo, los juegos consumirán alrededor del doble, ya que registré una caída de batería del 6 por ciento durante 30 minutos de juego. Sin embargo, en general, se mantuvo con mi uso moderado (que incluía períodos de inactividad regulares), y pude obtener fácilmente un día completo y alrededor de medio día adicional con una carga completa de la batería.

Cámaras

El Motorola Edge 30 Pro cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con OIS (estabilización de imagen óptica) acompañada de otra cámara gran angular de 50 megapíxeles. La cámara gran angular también, sorprendentemente, se puede usar como una cámara macro. Y luego está el sensor de profundidad de 2 megapíxeles. En el otro lado del teléfono, encontramos una lente de 60 megapíxeles para selfies.

En mi uso de la cámara principal, el celular capturó imágenes nítidas y detalladas durante el día. La reproducción del color fue perfecta y también logró capturar un rango dinámico decente. La cámara gran angular también funcionó igual de bien. Sin embargo, no se puede esperar que las imágenes sean tan detalladas como las capturadas con la lente principal. Lo mejor de la aplicación de la cámara es que te pide que cambies al modo que sea más adecuado para tus fotos.

Por ejemplo, cuando me acerqué a un objeto, la aplicación de la cámara me sugirió cambiar al modo macro, que capturaría la imagen mejor que el modo normal. De manera similar, en situaciones más oscuras, me incitó a cambiar al modo nocturno. Fueron muy interesantes las fotos que capturó la cámara en modo macro: captó una gran cantidad de detalles.

Sin embargo, el rendimiento de la cámara con poca luz no se ve tan bien. Algunas fotos salieron con detalles borrosos y las imágenes no son las mejores. Igualmente, el modo nocturno ayuda, pero pueden salir con un brillo poco natural. En cambio, la cámara para selfies de 60 megapíxeles hace un gran trabajo. Captura imágenes detalladas con detección de bordes perfecta durante el día. Las tomas con poca luz también fueron bastante buenas.

Conclusión

Motorola Edge 30 Pro es un teléfono premium muy recomendable. Uno de los aspectos más destacados del celular es su procesador Snapdragon 8 Gen 1 que ofrece un rendimiento rápido y sin lag. Su capacidad de hacer funcionar juegos y realizar tareas diarias es casi perfecta. El único aspecto que le quita algunos puntos es que su cámara principal podría ser mejor en bajas condiciones de luz.