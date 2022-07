Review: Samsung Galaxy S22 Ultra, uno de los teléfonos más potentes de la actualidad

Por staff

25/07/2022

En TyN Magazine tuvimos la oportunidad de hacer el review de uno de los celulares más potentes que se encuentran actualmente en el mercado argentino: el Samsung Galaxy S22 Ultra. El teléfono es la respuesta a la que ha llegado el fabricante para poder mantener “viva” a la serie Note dentro de la familia S. Además, y por primera vez, el S Pen integrado llega a un dispositivo de la serie S (el más rápido y con mayor capacidad de respuesta que la empresa ha creado).

El celular cuenta con una pantalla inmersiva de 6,8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X adaptable de 120Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de 4nm a 2.99GHz, memoria RAM de 12GB, 256GB de almacenamiento interno, Android 12 y una batería de 5000 mAh.

Diseño

Apenas abrimos la caja del Samsung Galaxy S22 Ultra podemos ver rápidamente que se ve muy diferente al resto de la familia S22. El móvil es más parecido a la familia Note en su diseño ya que cuenta con bordes rectos que le dan una forma cuadrada en vez de los bordes curvos que tienen el S22 y el S22+.

Su parte trasera tiene un acabado suave y, a diferencia de sus hermanos menores, no cuenta con un módulo en donde se ubican las cámaras traseras, sino que las lentes están “sueltas”. En el otro lado, la pantalla domina casi toda la parte frontal del producto. Personalmente, creo que la falta del modulo le quita un poco de la sensación premium que tienen los demás integrantes de la serie S.

Más allá de esto, también alberga el S-Pen dentro del cuerpo del teléfono en su parte inferior izquierda. Con 229 gramos estamos ante un dispositivo que se siente un poco pesado y bastante grande que resulta difícil de manejar con una sola mano así que recomiendo usarlo con una funda protectora para evitar accidentes (igualmente recomiendo esto para todos los smartphones).

Samsung es conocido por desarrollar algunas de las mejores pantallas para teléfonos inteligentes de la industria y para este modelo continúa ofreciendo éxitos. Bajo la luz directa del Sol, el display se ve más legible que la mayoría de las pantallas que he probado. Adicionalmente, el Galaxy S22 Ultra ofrece una función llamada Vision Booster, una herramienta que utiliza hardware y software para preservar los detalles y aumentar la calidad de visualización.

Rendimiento: hardware y software

Cuando se miran las especificaciones del teléfono, el equipo tiene todo lo que se necesita para una experiencia increíblemente rápida y fluida, y en la práctica esto realmente se cumple. En general, el móvil se mantiene frio casi todo el tiempo, aunque puede llegar a calentarse apenas bajo cargas extremas, como cuando se juega al Genshin Impact o se hacen pruebas de benchmarks intensas.

No he tenido problemas como lag o caídas de fotogramas al jugar, ver películas o iniciar aplicaciones rápidamente. Del mismo modo, no hay cambios notables en el rendimiento con la frecuencia de actualización adaptativa (adaptive refresh rate) habilitada o deshabilitada, o cuando aumente la resolución por encima de Full HD+. En pocas palabras, el celular ofrece constantemente todo lo que se espera de un buque insignia.

El móvil es compatible con 5G (aunque en Argentina todavía no está disponible la quinta generación de conectividad móvil) y cuenta con Wi-Fi 6E. El rendimiento del Wi-Fi ha sido excelente tanto desde el punto de vista de la cobertura como de la conectividad. Hay soporte para todas las funciones de conectividad que uno pueda desear, incluido Bluetooth 5.2 y todos los estándares de GPS. Un pequeño detalle que no pasa desapercibido es la falta del jack de 3,5 milímetros para auriculares y el no contar con memoria expandible a través de una tarjeta microSD.

Por otro lado, la interfaz OneUI 4.1 de Samsung combina una gran cantidad de funciones avanzadas y, al mismo tiempo, se siente fácil de usar. Una de las nuevas funciones de la interfaz es el Privacy Dashboard, que permite ver y controlar qué información utilizan las aplicaciones. Si uno está cansado de que las apps del teléfono gasten datos de manera innecesaria, con la herramienta se podrá saber exactamente qué aplicación accede a qué función.

Cámaras

El Galaxy S22 Ultra cuenta con tres lentes en su parte trasera: una principal de 108 megapíxeles, una ultra ancha de 120 grados de 12 megapíxeles y un teleobjetivo dual que ofrece zoom óptico capaz de extenderse a 100x. En su parte delantera posee una cámara selfie de 40 megapíxeles. En el equipo, Samsung ha incorporado funciones avanzadas de “Nightography” que permiten capturar videos nítidos en ambientes oscuros, tanto con las cámaras traseras como la delantera.

El teléfono ha logrado que el tamaño del píxel que logra la lente principal de sea de 2,4 μm. Combinado con la apertura f/1.8, eso se traduce en una fotografía mejorada en condiciones de poca luz con más detalles y un contraste más equilibrado.

Las fotos todavía no son tan claras como que se pueden tomar durante el día, pero ciertamente es interesante ver lo que se puede captar en condiciones de oscuridad. También hay una estabilización de imagen óptica (OIS) mejorada y un mejor procesador de señal de imagen (ISP). Además, hay muchas mejoras para la cámara que están basadas en el software.

Por un lado, el equipo ha mejorado enormemente el sistema Super Steady utilizado con el zoom de 100x, que ayuda a evitar que esos primeros planos extremos se muevan mientras se toman las fotos. El procesamiento de imágenes de estas fotos con zoom también se ha mejorado. Si bien a veces todavía salen borrosas, existe la posibilidad de obtener imágenes utilizables para compartir en las redes sociales.

También hay mejoras en la tecnología de agrupación de píxeles de Samsung en la lente principal de 108 megapíxeles (conocida como Adaptive Pixel). La idea es simple: se toma una imagen que combina 9 píxeles en 1 para una mejor luz, contraste y detalle de la imagen y, luego, se mezcla con una foto completa de 108 megapíxeles.

Batería y S-Pen

Samsung dice que la batería del Galaxy S22 Ultra dura todo el día y se puede decir que es cierto. Durante las pruebas, el smartphone logró constantemente entre 6 a 8 horas de uso intensivo de la pantalla con una sola carga. Además, pudo durar más de 24 horas antes de caer por debajo del 5 por ciento de la batería con un uso leve.

El S Pen del Galaxy S22 Ultra se siente fluido. Al usarlo para escribir recordatorios y listas de tareas parece casi como escribir en papel. La experiencia general se siente como la de un Galaxy Note. Simplemente hay que sacar el S Pen del cuerpo del móvil y se abrirá el menú Air Command, que incluye aplicaciones compatibles con el lápiz como S Note.

Además de ser útil para tomar notas y dibujar, el S Pen permite realizar selecciones inteligentes de cualquier cosa en la pantalla y la capacidad de traducir texto escrito a mano en texto sin formato. Además, el botón que viene en el costado del lápiz incluso funciona como disparador remoto, lo que le permite tomar fotos y videos están lejos del teléfono.

Conclusión

Samsung ha combinado sus dispositivos de las series Note y S para crear uno de los teléfonos más potentes que existen hoy en día. El Galaxy S22 Ultra no hace nada a medias: tiene todo lo que uno puede desear en cámaras, materiales, procesador, batería y, por supuesto, esto se ve reflejado en el precio. Se trata de una experiencia de Android lujosa. Para los usuarios que son fanáticos de la última tecnología y quieren comprar lo mejor, están en el lugar correcto.