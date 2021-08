Revolut lanza nueva función muy esperada por los usuarios

Por staff

23/08/2021

La fintech Revolut, con sede en Londres, ha anunciado el lanzamiento de Payday, una nueva función que permite a los usuarios desbloquear una parte de sus salarios antes de tiempo. Esta es una alternativa a la deuda de tarjetas de crédito y al crédito a corto plazo. Cuando una empresa se integra con Revolut, sus usuarios pueden acceder a la función de día de pago directamente desde la aplicación.

Actualmente, la función de día de pago de Revolut está limitada a empresas con sede en el Reino Unido. La fintech también tiene la intención de lanzar esta función a las empresas en los EE. UU. Y el Espacio Económico Europeo. Sin embargo, Payday no estará disponible para todos aquellos que reciban su salario en su cuenta Revolut mediante depósito directo.

Función de día de pago de Revolut

La fintech tiene que conectarse al sistema de nómina del empleador para saber cuánto ganan los empleados. Además, señala que los empleados no necesitan cambiar su sistema de nómina. Con esta función, los empleados pueden desbloquear una parte de su salario ganado cuando lo deseen. Pueden retirar hasta el 50 por ciento de lo que ganan por adelantado.

Si bien las empresas pueden usar esta función de forma gratuita, a los usuarios se les cobrará una tarifa plana y exigua también para usar Payday. Además, no actúa como una deuda y no afectará su puntaje crediticio. Solo se retira una parte de su salario por adelantado y recibirán menos dinero cuando reciban su paga. Aquellos que no utilizan la función de anticipo de salario pueden ver cuánto han ganado en lo que va del mes.

«Creemos en la importancia de hacer que el bienestar financiero sea accesible para todos, y esto incluye centrarse en el impacto de la estabilidad financiera en la salud mental de los empleados», dijo el cofundador y director ejecutivo de Revolut, Nik Storonsky, en un comunicado. “Después de las dificultades del año pasado, lo último que los empleados necesitan ahora es incertidumbre financiera y estrés. Es importante alejarse de una situación en la que muchos dependen de los préstamos de día de pago y los costosos créditos a corto plazo, una dependencia que se ve agravada por el ciclo de pago mensual ”.