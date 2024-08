Ripio empuja la adopción cripto en Uruguay

Por staff

16/08/2024

(Uruguay) La empresa cripto multiproducto Ripio sigue ampliando la red de colaboraciones que la confirman, luego de 11 años en el mercado cripto, como la empresa pionera y líder del segmento latinomericano, con presencia en nueve países y un alcance de más de 11 millones de usuarios. La compañía argentina acaba de anunciar una nueva alianza para Uruguay con OCA Blue, el servicio de cuentas que OCA ofrece por intermedio del grupo Itaú Unibanco Holding. Mediante este acuerdo, Ripio hará más fácil que los clientes de OCA puedan comprar y vender Bitcoin y Ethereum de forma rápida y segura en esa app.

OCA Blue, una solución financiera para más de 350 mil uruguayos

“OCA Blue es una cuenta en pesos y dólares sin costos de mantenimiento y con transferencias gratis ilimitadas a cualquier banco o institución financiera”, desarrolló el CEO de OCA, Pedro Moreira. “Con esta alianza estamos dando un paso más para que nuestros clientes puedan comprar y vender criptomonedas de forma instantánea y segura; ofreciendo también educación financiera para que puedan tomar sus decisiones de inversión de la mejor manera”, comentó.

Moreira también explicó que en primera instancia se disponibilizará la compra-venta dentro del ecosistema de 350 mil clientes que actualmente tiene OCA Blue, donde “solo una minoría ya accedía al mercado cripto, pero mediante soluciones más complejas”.

Según amplió, al comprar criptomonedas los saldos en activos virtuales se agregarán al portafolio de cada usuario, que podrán consultar sus fondos y seguir el mercado en todo momento, y en tiempo real, mediante los canales digitales de OCA.

Ripio, más de una década empujando la adopción en LatAm

Ripio desarrolló el software necesario para implementar esta nueva funcionalidad, con interfaces de programación de aplicaciones que contienen servicios de intermediación de activos virtuales, de custodia de activos virtuales y de soporte, necesarios para que OCA Blue comercialice cripto a través de sus canales digitales.

“Nuestra alianza con OCA representa un paso significativo en nuestro compromiso de apoyar la adopción de criptomonedas y continuar fortaleciendo el ecosistema cripto en Uruguay y Latinoamérica. Estamos emocionados de permitir a instituciones financieras como OCA integrar de manera segura y eficiente la compra y venta de criptomonedas en sus plataformas gracias a nuestro servicio B2B. Creemos firmemente que este tipo de colaboraciones son fundamentales para democratizar el acceso a las criptomonedas e integrarlas a las finanzas tradicionales”, declaró el CEO y cofundador de Ripio, Sebastián Serrano.

OCA es la principal financiera no bancaria de Uruguay, con más de 550.000 clientes de tarjetas de crédito (rubro en el que es líder con una experiencia de casi seis décadas), cuentas OCA Blue y préstamos. Cuenta con 34 sucursales en todo el país y 420 colaboradores; y desde 2006 pertenece al Itaú Unibanco Holding. Según declararon desde la empresa, la elección de Ripio se basó en la robustez de la integración desarrollada por la empresa y su know how de más de 11 años en la industria cripto.

Soluciones B2B para empresas de todo el mundo

La vertical business de Ripio da soporte y tecnología a empresas que quieran sumar criptomonedas a sus productos. En la región latinoamericana, Ripio ya ha participado de colaboraciones e integraciones mediante soluciones B2B desarrolladas en alianza con otras empresas líderes, como la cocreación de la Meli Coin de Mercado Libre en Brasil y acuerdos con billeteras digitales como MercadoPago en Chile y IOL Inversiones en Argentina; además de toda la galería de partnerships y colaboraciones B2B con muchos de los principales participantes de la industria y el mercado cripto.

Martín Benítez, Head of Business Development y Country Manager de Ripio Uruguay, concluyó: “Desde nuestra llegada a Uruguay en 2022, nuestras operaciones han crecido significativamente, y estamos comprometidos a seguir desarrollando soluciones que faciliten el acceso a las criptomonedas. En Uruguay hay un gran espacio de crecimiento y podemos aportar a empresas que quieran aprovechar los beneficios de la economía digital con nuestros servicios B2B, ya sea con cripto as a service, tokenización u otros. En esta alianza con OCA buscamos no solo ampliar el mercado cripto en el país, sino también ofrecer a los usuarios una experiencia más segura y accesible para que puedan gestionar sus activos digitales directamente en la app de OCA.”

