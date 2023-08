Ripio y Algorand se unen para ofrecer mejores opciones para operar con cripto en LATAM

Por staff

25/08/2023

Ripio, empresa pionera en el sector de criptomonedas en América Latina con un alcance de más de 8 millones de usuarios y más de diez años en el mercado, se integró a Algorand, la red blockchain que ofrece una plataforma más eficiente, rápida y económica para los pagos y las transferencias con cripto, y para el desarrollo de las aplicaciones descentralizadas conocidas como dApps. Ahora, los usuarios de Ripio Wallet y Ripio Trade en Argentina y Brasil, podrán usar la red para enviar o recibir USDC y USDT, además de comprar y vender $ALGO, la criptomoneda nativa de la red.

Desarrollarse sobre Algorand refuerza el compromiso de Ripio de continuar contribuyendo de manera innovadora con la adopción cripto en latinoamérica, ofreciendo las mejores opciones tanto para las personas como las empresas que quieren aprovechar todos los beneficios que brinda la economía digital de manera segura.

¿Cómo funciona Algorand?

Algorand es una blockchain de capa 1 capaz de ejecutar transacciones y contratos inteligentes con velocidad y escalabilidad, alcanzando un rendimiento de 10.000 transacciones por segundo y finalizando bloques en 3,3 segundos.

El mecanismo de consenso Pure Proof of Stake de Algorand proporciona seguridad sin comprometer la escalabilidad, y al mismo tiempo mantiene las transacciones accesibles (fracción de céntimo) con una huella de carbono insignificante.

Casos de uso en Ripio y beneficios para el usuario

Al elegir operar con la red Algorand, los usuarios de Ripio pueden transferir USDC, USDT y $ALGO, hacia más plataformas que acepten este protocolo y, aún mejor, a un menor costo, de manera mucho más fácil y segura.

En el caso de Ripio Trade, un exchange diseñado para usuarios expertos en trading de criptoactivos, donde pueden realizar órdenes de compra y venta peer-to-peer además elegir entre diferentes tipos de órdenes, los usuarios de Argentina podrán tradear el token de Algorand ($ALGO) contra USDC y USDT, además de enviar y recibir USDC y USDT por la propia blockchain de Algorand.

Con Ripio Wallet, la plataforma web y app diseñada para aquellos usuarios que desean comprar, vender y gestionar activos digitales de manera simple y segura, los usuarios podrán comprar y vender $ALGO, además de enviar y recibir USDC y USDT a través de la blockchain.

“En Ripio desde que arrancamos hace 10 años nos comprometimos en contribuir de manera innovadora y segura al desarrollo del ecosistema cripto en Latinoamérica. Aliarnos con Algorand es un claro ejemplo para ir en búsqueda de ese objetivo, en donde vamos hacia un mundo multichain que nos permite ofrecer una nueva alternativa con beneficios para los usuarios en nuestros productos Ripio Wallet y Ripio Trade”, comentó Sebastián Serrano, CEO y Co Founder de Ripio.”, comentó Sebastián Serrano, CEO y Co Founder de Ripio.

“Tenemos un increíble ecosistema de proyectos construyéndose en América Latina y estamos muy contentos de asociarnos con Ripio para llevar Algorand a más usuarios en la región, permitiéndoles realizar transacciones en stablecoins, USDC y USDT, en Algorand sin fricciones, y de manera más económica y eficiente”, dijo Min Wei, EVP de Crecimiento del Ecosistema en la Fundación Algorand.

