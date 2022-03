¿Robaron tu cuenta de WhatsApp? Aquí la solución

Por staff

24/03/2022

En los últimos meses hemos recibido muchas denuncias sobre casos de robos de cuentas de WhatsApp en México, sobre todo relacionados con vulneraciones al servicio de buzón de voz que ofrecen los diferentes proveedores de telefonía celular. Para atender esta situación, WhatsApp anuncia un nuevo flujo en el proceso de registro de una cuenta, que añade más seguridad al momento de recibir, a través de una llamada telefónica automatizada, el código de verificación necesario para comenzar a usar la aplicación.

El código de verificación consta de 6 dígitos que WhatsApp envía para validar el número telefónico cuando un usuario intenta registrarlo en un celular, ya sea por primera vez o después de reinstalar la aplicación. Este código puede ser enviado vía SMS o a través de una llamada automatizada.

Hasta ahora, cuando esa llamada no era respondida, el código de verificación quedaba en el buzón de voz del usuario y, si el buzón no estaba protegido con una contraseña segura, estafadores podían tener acceso a los mensajes del buzón para obtener el código y activar esa cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. A partir de ahora, será necesario que el usuario responda la llamada automática y presione el número 1 antes de que el sistema proporcione el código de verificación. En caso de que la llamada quede sin respuesta y se transfiera al buzón de voz, el sistema no dejará el código para almacenamiento.

WhatsApp es un servicio de mensajería segura y privada; todos los chats, así como las llamadas de voz y video, están protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Este sistema garantiza que solo los participantes de las conversaciones puedan tener acceso al contenido compartido; ni WhatsApp ni Meta tienen acceso.

Ver más: Ciberinteligencia rusa en WhatsApp

Además del cifrado de extremo a extremo, los usuarios cuentan con varias herramientas para añadir seguridad a su cuenta. Una de las más importantes es la verificación en dos pasos , una función opcional a través de la cual se crea y confirma un PIN único que se requiere para acceder a la cuenta. El PIN de verificación en dos pasos es diferente del código de verificación de 6 dígitos recibido por mensaje SMS o llamada. Es muy fácil activar esta función desde el menú de Ajustes/Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Otra herramienta es limitar quién puede ver la foto del perfil de la cuenta . En el menú de Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Foto del perfil se puede elegir que ésta sea visible para Todos; Mis contactos; Mis contactos, excepto… o Nadie. Además, WhatsApp, brinda la opción de elegir quién puede añadir al usuario a los grupos en Ajustes/Configuración > Cuenta > Privacidad > Grupos (Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto…)

Más allá de conocer todas las opciones de privacidad y seguridad que WhatsApp ofrece, es útil que los usuarios aprendan a identificar intentos de estafas y robos de cuenta, aquí algunos consejos: