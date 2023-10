Robótica e IA Generativa para personalizar y automatizar el turismo

14/10/2023

Voxel ha cerrado con éxito una nueva edición del eProcurement Tech Summit, el evento tecnológico de referencia del canal HORECA. Voxel es la empresa líder en el desarrollo de soluciones de digitalización para la cadena de valor: facturas electrónicas y flujos de aprobación, pagos electrónicos, gestión de proveedores, pedidos y albaranes electrónicos, gestión de gastos y conexión con las administraciones públicas a través de su plataforma Bavel.



Esta tercera edición del eProcurement Tech Summit ha abordado las tendencias y novedades sobre la transformación digital y la facturación electrónica de los negocios de hostelería y restauración. El encuentro ha reunido a más de 140 asistentes y profesionales de la industria.



Xavier Ginesta, presidente de Voxel, inauguró el evento dando las claves de una empresa consciente y explicando la importancia de tener un propósito superior, más allá de ganar dinero. En el caso de Voxel, su propósito superior es fomentar el desarrollo profesional y personal dentro de la empresa. “Entendemos el mundo de los negocios desde la colaboración, potenciando que las empresas sean más conscientes y tengan un impacto positivo en la sociedad“.



Precisamente, en esta edición del evento, Voxel se ha volcado en una iniciativa solidaria, en el marco del poder de la colaboración, para impulsar una campaña de donaciones para el Hospital Sant Joan de Déu y la investigación para enfermedades que afectan a la infancia. Esta campaña estará abierta durante todo el mes de octubre para todos los invitados al evento que deseen sumarse.



Robótica e Inteligencia Artificial en el sector HORECA



Entre los ponentes del evento, Manel Morillo, socio fundador de Con Gusto Consulting, ha explicado que la implementación de la robótica en el sector hostelero “no es un reto de futuro, sino una realidad que estamos viviendo actualmente”.



En este sentido, ha destacado que la interacción entre el cliente y el negocio es cada vez más digital, lo que están aprovechando ya muchas marcas del sector. Y ha añadido que “los robots ya pueden hacerse cargo de las tareas pesadas y repetitivas, pueden proporcionar métricas y datos cada vez más importantes para la toma de decisiones en el negocio y, además, son una pieza clave en la interacción digital con el público”.



Por otro lado, Isabel Bellot, directora de transformación digital en Grant Thornton, ha puesto sobre la mesa el papel de la IA Generativa (IAG) en la gestión de las compras. Precisamente, Bellot ha explicado que las empresas que han adoptado IA en sus operaciones de la cadena de abastecimiento han informado de un aumento en la eficiencia de entre el 40% y el 60%, según datos de McKinsey.



Por ejemplo, la aplicación de la IAG en el canal HORECA puede ayudar en la selección y clasificación de proveedores, automatizar las negociaciones, analizar datos y tendencias, gestionar contratos e inventarios y automatizar los procesos de compra. Bellot ha señalado, además, que debemos perderle el miedo a la tecnología y aprender a usarla en los negocios: “la IA no te va a quitar tu trabajo, te lo quitará la persona que sepa usar la IA para desarrollar mejor tu trabajo”, ha concluido.



Factura electrónica obligatoria, una oportunidad para la transformación digital



En el evento también se abordó la implementación de la Ley Crea y Crece y la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas en las transacciones entre empresas prevista para el año 2025.



En esta línea, Àngel Garrido, CEO de Voxel, explicó que esta normativa supone, además, una oportunidad para la transformación digital y que las empresas aborden la automatización de todos los procesos administrativos y de compras, digitalizando, no solo la emisión y recepción de facturas, sino también los pedidos, albaranes y pagos.



En el encuentro también han participado Iker Beraza, Vocal Asesor de la Dirección General de Política Económica en Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Beatriz Martín, Administration Manager en Hotelatelier; Federico Fritzsch, CEO fundador de GStock; Josep Garriga, director de compras en H10 Hotels; Lluis Manuel Gabarrón, director de IT de El Fornet y Javier Retornano, CEO en Suitech Consultoría y Tecnología, entre otros.



El eProcurement Tech Summit ha contado con el apoyo de Mastercard, Suitech, GStock, Hotel Servicers, Lladopol – Grupo Dino y Bidfood.

