ASUS sigue impulsando la innovación tecnológica para gamers

15/01/2022

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado la continuación del liderazgo y la innovación tecnológica en la gama de laptops de 2022 con la introducción del compuesto de metal líquido Conductonaut Extreme en los modelos insignia para una transferencia térmica de vanguardia, así como con la integración de un MUX Switch para aumentar el rendimiento de la GPU. La línea Zephyrus y Flow entran en 2022 con una nueva relación de aspecto 16:10, y algunos modelos incorporan las nuevas pantallas Nebula y Nebula HDR. Para los que se atreven, ROG sigue ofreciendo tecnología de última generación en toda la familia.

Refrigeración inteligente y Conductonaut Extreme

Desde el diseño del chasis hasta la elección de los ventiladores y los disipadores personalizados, la refrigeración inteligente de ROG es una serie de mejoras que potencian las laptops gamer ROG y que trabajan conjuntamente para ofrecer a los jugadores las temperaturas más bajas posibles, todo ello sin sacrificar la acústica. Para 2022, ROG ha realizado una serie de mejoras en la solución de refrigeración inteligente, asegurando que los gamers obtengan el mejor rendimiento posible de sus equipos.

En 2020, ROG comenzó a utilizar el compuesto térmico de metal líquido en toda su línea de laptops, pero la ingeniería está empujando los límites una vez más. Las ROG Zephyrus Duo 16 y Strix SCAR de 2022 contarán con Conductonaut Extreme de Thermal Grizzly, un material de interfaz térmica pensado para escenarios de ultra alto rendimiento. Este compuesto reduce las temperaturas de la CPU hasta 15° C en comparación con las pastas térmicas tradicionales, permitiendo que los equipos mantengan el máximo rendimiento durante mucho más tiempo durante las cargas de trabajo más exigentes. “Nos hemos asociado de nuevo con los ingenieros de ROG, que tienen mucha experiencia en la producción en masa con metal líquido, y hemos desarrollado el metal líquido Conductonaut Extreme, que tiene una conductividad térmica mejorada en un 20% respecto al Conductonaut original”, afirmó Roman “der8auer” Hartung, director general de Thermal Grizzly.

Los modelos insignia de ROG también cuentan con algunas soluciones térmicas exclusivas para combatir el calor. Zephyrus Duo 16 cuenta con AAS Plus 2.0, que permite un 30% más de flujo de aire que una laptop gamer tradicional. La pantalla secundaria ascendente permite un mayor flujo de aire, dejando que la Zephyrus Duo 16 respire más fácilmente que nunca.

Algunos modelos como la Zephyrus G14 y Flow Z13 vienen equipadas con cámaras de vapor personalizadas para aumentar el rendimiento de la refrigeración. Este diseño tiene hasta un 50% más de superficie de contacto en comparación con los diseños tradicionales de tubos de calor, y cubre los principales componentes que producen calor, como la CPU, la GPU y los circuitos de regulación de potencia. Con una cámara de vapor, incluso las laptops más finas y ligeras pueden mantenerse frescas durante las sesiones de juego más intensas.

Los ventiladores Arc Flow rediseñados son la última pieza del rompecabezas de la refrigeración inteligente. Ahora con un diseño de grosor variable, las 84 aspas se reducen lentamente hasta un grosor mínimo de sólo 0.1 mm. Este diseño reduce las turbulencias, permitiendo a los ventiladores mover más aire con menores niveles de ruido que la generación anterior.

En conjunto, el sistema de refrigeración inteligente proporciona tanta sobrecarga térmica que las laptops son capaces de permanecer en silencio durante cargas de trabajo ligeras. En el modo silencioso, con la CPU por debajo de los 50° C, los ventiladores se apagan por completo para lograr una relajación verdaderamente silenciosa. Cuando los usuarios necesiten volver a la partida, el software Armoury Crate volverá a activar los ventiladores automáticamente cuando sea necesario.

Nueva pantalla Nebula Display™ y Nebula HDR Display

ROG tiene un historial de liderazgo en pantallas. La primera marca en ofrecer a los usuarios pantallas para laptops con frecuencias de refresco de 120 y 144 Hz vuelve a subir el listón con una nueva clase de paneles para juegos en notebooks. Llamados ROG Nebula Displays, tienen que cumplir los criterios más críticos para el gaming: ser rápidos, brillantes y vívidos.

Las especificaciones para cumplir con la calificación Nebula Display™ son estrictas. Estos paneles requieren un brillo máximo de 500 nits, una cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3, la validación Pantone®, así como la compatibilidad con Dolby Vision® HDR y Adaptive-Sync. Los paneles cuentan con la certificación TÜV Rheinland™ Low Blue Light y Flicker-Free. También deben alcanzar frecuencias de refresco de 165 Hz o más para FHD y 120 Hz o más para resoluciones QHD y 4K, todo ello manteniendo tiempos de respuesta inferiores a 3 ms. Las pantallas ROG Nebula son lo último en paneles para juegos, y están presentes en las nuevas ROG Zephyrus G14 y ROG Zephyrus Duo.

Sin embargo, el panel Nebula del Zephyrus Duo es aún más especial, ya que su pantalla está certificada como ROG Nebula HDR. Esta especificación aún más estricta debe cumplir con todas las líneas de base establecidas por ROG Nebula Displays, con algunas mejoras críticas. Un panel HDR impresionantemente hermoso, Nebula HDR debe tener un brillo máximo de 1100 nits, 512 zonas de atenuación local y una relación de contraste de 100,000:1. Con certificación VESA DisplayHDR™ 1000, este panel también cuenta con una profundidad de color de 10 bits, además de un requisito de frecuencia de refresco aumentado de 165 Hz a resolución QHD. ROG se enorgullece de anunciar la pantalla Nebula HDR™ como el nuevo estándar para el juego HDR en laptops.

Pantallas con relación de aspecto 16:10 y nuevos diseños de bisagra

ROG se ha extendido aún más para ofrecer a los jugadores una experiencia de juego más atractiva en 2022. Todos los nuevos dispositivos Zephyrus y Flow vienen equipados con pantallas de relación de aspecto 16:10. Al reducir los biseles y añadir más pantalla en el mismo factor de forma, estos paneles proporcionan más inmersión que nunca, ya sea para jugar o para ver películas.

Para conseguirlo, la Zephyrus G14 ha adaptado el diseño de bisagra ErgoLift. Al revisar el diseño de la motherboard y la disposición de los trazos, los ingenieros de ROG pudieron evitar añadir volumen al chasis o comprometer la relación pantalla-cuerpo con un gran bisel en la parte inferior como los diseños tradicionales, manteniendo la Zephyrus G14 ultraportátil.

Para el buque insignia Zephyrus Duo 16, ROG quería hacer que el ScreenPad Plus™ se sintiera aún más fluido, como si fuera parte de la pantalla principal, y no estuviera separado debajo de ella. Pensando en lo contrario, el equipo de ingeniería implementó un mecanismo de bisagra patentado de cuatro direcciones. Al abrir la Zephyrus Duo 16, el ScreenPad Plus no sólo se levanta, sino que se acerca a la pantalla principal a través de un conjunto de deslizadores, eliminando el espacio entre los paneles. El ScreenPad Plus se coloca entonces en un ángulo de 13° perfecto para la ergonomía, y parece fundirse con la pantalla principal para obtener un único y amplio campo de visión. El resultado final es una densidad de pantalla espectacular, con la combinación del ScreenPad Plus y una pantalla de 16 pulgadas y 16:10 en el chasis de una típica laptop de 15 pulgadas.

Interruptor MUX

Las modernas laptops gamers utilizan potentes chips gráficos dedicados para obtener un alto rendimiento, pero la mayoría dirige esos fotogramas a través de los gráficos integrados de la CPU antes de llegar a la pantalla. Esto ofrece una mayor duración de la batería, pero impide que la GPU ofrezca su mejor rendimiento. Para 2022, ROG incorpora un MUX Switch a toda la gama, que permite que la GPU dedicada envíe los gráficos directamente a la pantalla. Para los juegos competitivos, los jugadores pueden activar un modo de GPU directa que reduce la latencia y aumenta el rendimiento hasta una media del 5-10%, con algunos títulos como Rainbow Six Siege viendo más de un 30% de aumento.

Dado que este cambio se ha implementado como una solución de hardware, los jugadores tienen la opción de alternar entre los modos fácilmente dentro de Armoury Crate. Para situaciones que exigen el mejor rendimiento posible de la GPU, se puede activar el modo de GPU directa. Cuando la duración de la batería es la prioridad, este modo se puede desactivar para ampliar la resistencia de la laptop.