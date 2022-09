Romances en internet: Características de la comunicación en las aplicaciones de citas

06/09/2022

Empecemos con una historia muy interesante. Hace más de cien años, en un pueblo remoto, surgió un problema muy serio — los niños nacían con patologías graves y se enfermaban con frecuencia. La razón resultó ser que los locales vivieron por décadas en un “ecosistema cerrado” y construyeron relaciones exclusivamente dentro de su comunidad. Como resultado, casi todos ellos estaban emparentados entre sí. Y la consanguinidad, como se sabe, puede acarrear consecuencias muy desagradables para la raza.

De repente, la salvación para el pueblo fue… una bicicleta. Sí, no te sorprendas. Con la llegada y difusión del transporte sobre dos ruedas, moverse a largas distancias se hizo mucho más fácil y rápido. Como consecuencia, la gente del pueblo pudo finalmente salir de su “círculo” y la consanguinidad paró. ¡Un final feliz!

¿Pero y por qué estamos contando esta historia?

Ahora, los sitios modernos, las aplicaciones de citas y los chats de video son la “bicicleta” que abre oportunidades completamente nuevas para que la gente de hoy encuentre un alma gemela y establezca relaciones. Es por esto que hoy nos enfocaremos en las citas por internet o citas online. Y créenos, estas abren muchas más oportunidades de lo que la gente cree.

La verdad sobre las ventajas y desventajas de las citas online

Si alguien te dice que las citas online no tienen ninguna desventaja o que, por el contrario, son completamente inútiles, no les creas al 100%. Todo tiene pros y contras. Y las citas online no son la excepción. Analicemos con sinceridad los puntos fuertes y débiles de este formato de citas.

Ventajas de las citas online

Amplían significativamente el círculo de conocidos potencial

De acuerdo con la teoría del psicólogo Robin Dunbar, una persona promedio puede tener alrededor de 150 a 250 conexiones sociales reales. Y no son tantas, como podría parecer. Familiares, amigos, colegas — esa es toda la lista. La internet te permite expandir este círculo varias veces o incluso decenas de veces. Nos ayuda a formar vínculos sociales completamente nuevos y a afianzarlos. Por supuesto que no todos los conocidos se convertirán en amigos, pero, ¿por qué no internarlo al menos?

Ayudan a los introvertidos a manejar su timidez

La comunicación en directo con extraños y personas desconocidas a veces causa dificultades incluso a los extrovertidos. Y para los introvertidos, es todo un reto. Para ellos, la comunicación en línea es una buena oportunidad para sentirse más seguro, superar la timidez y lidiar con sus miedos. Puedes empezar un diálogo con un mensaje de texto, y luego pasar a una conversación por video. E incluso después, cuando ya se conozcan mejor, pueden encontrarse en persona.

Dan más seguridad y privacidad

Tener una cita con una persona que conoces al azar no es una buena idea. Y no te aconsejamos que te apresures. En la internet, tienes la oportunidad de conocer mejor al interlocutor antes del primer encuentro real, entender sus intenciones y objetivos de relación, para asegurarte de su idoneidad y seriedad. Y en el contexto de la pandemia por el coronavirus, las citas online son también una medida de seguridad adicional para tu salud. Después de todo, el riesgo de infección es aún alto, a pesar de las eficaces vacunas contra la Covid-19. Sí, y que otras enfermedades no han desaparecido.

Desventajas de las citas online

Pueden causar un verdadero agotamiento

Aplicaciones como Tinder con swipes interminables pueden causar un verdadero agotamiento. Día tras día y semana tras semana solo estás perdiendo el tiempo. Si sientes que los sitios clásicos de citas online no están dando ningún resultado, te aconsejamos que intentes otra cosa. Por ejemplo, chat por video al azar en Omegle, o alternativas a Omegle con formatos de citas diferentes. De nuestra parte, te recomendamos usar OmeTV y videochat con mujeres Omegle TV. Estas alternativas a Omegle han demostrado ser buenas debido a su buena funcionalidad, conveniencia, diseño moderno. ¡Te gustarán!

Provocan una disminución de la autoestima en caso de fracaso

A veces, los fracasos en los sitios de citas online pueden bajar mucho la autoestima de una persona. Solo te podemos aconsejar que no te lo tomes personal. Aun mejor, no esperes mucho de los sitios de citas. Las expectativas altas son una causa común de las experiencias negativas en los sitios y aplicaciones de citas. Piensa en las citas online simplemente como un juego.

Pueden ser decepcionantes para los encuentros reales

Desafortunadamente, las personas en los sitios y aplicaciones de citas suelen mentir sobre sí mismas. O al menos a embellecer la realidad. Dependiendo del grado de embellecimiento, tu impresión del encuentro real puede ser muy diferente. Por esto te aconsejamos una vez más que te comuniques por chat de video al menos una vez antes de tener una cita offline.

Los detalles de la comunicación en las aplicaciones de citas online

Por supuesto que no existe una lista especial de reglas a seguir para que puedas empezar fácilmente conversaciones con todas las personas en los sitios y aplicaciones de citas. Sin embargo, podemos darte algunos consejos básicos:

Dedica más tiempo a completar tu perfil: esta es tu tarjeta de presentación. Y cuanto más sepa un usuario de ti al revisar tu perfil, mejor. Créenos, un perfil completo e informativo te ahorrará mucho tiempo y descartará inmediatamente a las personas con las que definitivamente no tienes nada en común. Utiliza fotos recientes y actualízalas constantemente: los usuarios de internet le prestan mucha atención a tu apariencia. Esto puede ser un factor decisivo al decidir si escribirte o no. Aprende a escoger las palabras adecuadas y manejar una situación: intenta evitar usar frases banales. Propón saludos inusuales (pero no tontos), y después continúa con un diálogo que sea apropiado a la situación. Si te estás comunicando por video, presta atención al entorno del interlocutor, la situación en el lugar, libros en los estantes, carteles en las paredes, etc. Estos detalles pueden ser un muy buen tema de conversación. No temas al fracaso o al rechazo: no esperes conocer a tu amor la primera noche en un sitio de citas online o un chat de video como Omegle. Lo más probable es que tengas encuentros inútiles y sin éxito. Especialmente al inicio. Es normal, no te tomes estas situaciones demasiado a pecho. Aprende a poner límites: si sientes que no vas por el camino correcto con una persona y que la relación no te aporta, no es necesario que intentes mantener el contacto para no ofenderles. Créenos, será mucho mejor si explicas la situación al interlocutor y no retrasas lo que es inevitable. Entre más les des falsas esperanzas, más dolorosa será la verdad para ellos. Conoce tu valor: hay un pensamiento errado de que los sitios de citas están llenos de mucha gente decepcionada que ha perdido toda esperanza de encontrar el amor offline. ¡Esto no tiene sentido! Usar los servicios de citas online en el sigo XXI es completamente normal. Y tener un perfil en un sitio de citas o en las alternativas a Omegle no es una razón para bajar los estándares de una potencial pareja. No pierdas la oportunidad adecuada de pasar a una cita offline: las relaciones online a menudo terminan solo porque la pareja nunca dio el siguiente paso. Para prevenir esto, es muy importante escoger el momento perfecto para un encuentro directo. Pero tampoco debes apresurarte. Primero conózcanse mejor, analiza los gustos e intereses de esa potencial pareja, encuentren puntos en común. Y así, ¡tu primera cita offline será inolvidable!

Pero el consejo más importante es que no pares, prueba diferentes sitios de citas, combina los servicios clásicos de citas y los chats por video – alternativas a Omegle con diferentes funcionalidades. ¡Así aumentarás significativamente tus probabilidades de tener éxito y conocer tu verdadero amor!

En resumen

Encontrar a tu alma gemela en la internet no es tan difícil como mucha gente piensa. Y no tiene por qué pasar en una aplicación de citas o chat de video. Hay muchas historias de cómo la gente conoció a su amor en las redes sociales, por mensajería instantánea, en foros temáticos, o incluso en los comentarios de una publicación de su bloggero favorito.

No temas experimentar y probar algo nuevo. Conoce, chatea y diviértete con nuevos amigos en la Web. La internet te abre increíbles oportunidades para que te comuniques y crees nuevas conexiones sociales. Esa es la “bicicleta” que mencionamos al inicio del artículo que puede cambiar tu vida para siempre.

¡Buena suerte!