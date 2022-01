Roost aposta em inovação omnidata para ampliar atuação em healthcare

Por staff

20/01/2022

A Roost, empresa de tecnologia especializada em soluções com foco em automação IoT, segurança, monitoramento omnidata, redes, edge performance e armazenamento, tem avançado no setor de healthcare com soluções em tecnologia que ampliam o processamento de dados e levam a discussão sobre o tema para além dos impactos da pandemia e estruturas de telemedicina.

Estudo da International Data Corporation (IDC- 11-2020) mostra que o investimento em tecnologias no setor de saúde na América Latina deve atingir, até o final do ano, US$ 1.931 milhões. Segundo Eliezer Silveira Filho, Managing Director da Roost, quando se trata de saúde é necessário agilidade e recursos inteligentes. “Discutimos há anos sobre o uso da robótica em procedimentos cirúrgicos, por exemplo, e o quanto a latência influencia nisso. A Roost atua, antes de mais nada, nesse primeiro ponto. Entendemos que não há avanços sem minimização dessa latência”, comenta o executivo.

Com projetos já implementados em clínicas, hospitais e laboratórios, a Roost em parceria com a Skyfii e a Alcatel-Lucent, maior parceira da companhia nesta solução, tem utilizado recursos que a omnidata oferece para elaborar soluções de tecnologia personalizadas. “Um dos desafios que visualizamos no mercado de saúde, principalmente no atendimento, é o processamento de dados de forma inteligente e conectando as informações geradas a partir de análises nos espaços físicos, ou seja, nos ambientes offline e online de forma integrada para gerar insumos para as frentes decisórias da empresa”, diz Silveira Filho.

Da otimização nos atendimentos a procedimentos delicados realizados em centros cirúrgicos, Eliezer explica que, por meio de recursos tecnológicos, a Roost coleta dados sobre o fluxo de visitas em uma clínica, ou ainda o padrão de comportamento de quem visita essa clínica, gerando um relatório, tudo de acordo com a LGPD. “Através desses dados é possível oferecer um serviço personalizado para quem é atendido, com um acolhimento cada vez mais preciso e humanizado. A fórmula desenvolvida pela Roost oferece uma combinação poderosa de segurança e acessibilidade”, finaliza.