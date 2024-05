Royalton Chic Antigua Abre Oficialmente Sus Puertas Redefiniendo La Hospitalidad Todo Incluido

Por staff

29/04/2024

ST. MICHAEL, Barbados, April 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Royalton CHIC Antigua, el esperado resort solo para adultos todo incluido, abrió oficialmente sus puertas hoy, marcando un hito significativo para los viajes de estilo de vida de lujo en esta región del Caribe. Como la última incorporación al portafolio de Blue Diamond Resorts y su primera propiedad exclusivamente para adultos en la isla, presenta el innovador concepto ‘Party Your Way’ para atender a parejas, grupos de amigos y personas que viajan solas que buscan una experiencia vacacional social inolvidable en medio del cautivador entorno del Mar Caribe.

“El éxito que ha tenido Royalton CHIC Resorts en Cancún y República Dominicana nos inspiró a seguir haciendo realidad más vacaciones exclusivas todo incluido, y ahora que lo estamos introduciendo en el Caribe Occidental, estamos más que listos para ofrecer una combinación única de lujo y experiencias personalizadas dentro de un vibrante ambiente social”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “A medida que expandimos nuestra presencia en el Caribe, hemos aprovechado nuestra experiencia para innovar, no solo proporcionando opciones mejoradas de vacaciones y hospitalidad, sino también haciendo contribuciones significativas al destino y su gente.”

En Royalton CHIC Antigua, los huéspedes están invitados a sumergirse en una atmósfera moderna y dinámica que celebra el arte de vivir bien. Con un enfoque en proporcionar experiencias únicas e inmersivas, el resort cuenta con una variedad de amenidades pensadas para deleitar los sentidos y elevar la experiencia vacacional.

Este nuevo resort ofrece 235 habitaciones meticulosamente diseñadas, cada una combinando comodidad moderna y elegancia con toques animados sinónimos del estilo de vida ‘Party Your Way’, creando una atmósfera vibrante. Los huéspedes pueden elegir entre una variedad de alojamientos, incluidas habitaciones con impresionantes vistas al mar, acceso directo a la piscina y suites frente al mar con salida directa, cada una con balcón o terraza. Además de sus habitaciones y suites, el complejo contará con doce exclusivas Suites sobre el agua para aquellos que buscan una experiencia de lujo incomparable, ya sea la Chairman, Presidencial o Junior Suite, con beneficios especiales de la categoría de habitación Diamond Club™, como check-in sin interrupciones, acceso a áreas exclusivas y servicio de mayordomo personalizado.

Ya sea descansando junto a la piscina, explorando las diferentes secciones del resort o disfrutando de un tratamiento de spa, los huéspedes pueden adaptar su experiencia a sus preferencias y estado de ánimo. En Royalton CHIC Antigua, “Party Your Way” significa que ya sea que estés buscando relajarte y descansar o bailar toda la noche, hay algo para todos.

La gastronomía en Royalton CHIC Antigua es un viaje notable hacia la excelencia gastronómica, con siete restaurantes y cinco bares que ofrecen una variedad de delicias culinarias, incluyendo el emblemático Hunter Steakhouse de Royalton, delicias mediterráneas, clásicos italianos y los vibrantes sabores del Caribe. Destaca entre estos el restaurante sobre el agua “Pescari”, que abraza un concepto de “Diningtainment” que fusiona la gastronomía y el entretenimiento con vistas panorámicas al océano, estableciendo un nuevo estándar para experiencias culinarias elevadas en la región.

Los huéspedes que buscan una experiencia mejorada pueden optar por alojarse en la categoría de suites Diamond Club™, que ofrecen las mejores ubicaciones de habitaciones y vienen con un conjunto específico de amenidades y servicios. Además, los huéspedes disfrutarán de acceso a áreas privadas, reservas de cena y mayordomos con atención personalizada para garantizar que su estancia supere las expectativas. Estas categorías de habitaciones han demostrado ser un gran éxito en otras propiedades de Royalton Luxury Resorts, donde los mayordomos certificados mantienen los más altos estándares en servicios de hospitalidad y son consistentemente preferidos por los huéspedes.

“Nuestro resort ofrece un enfoque fresco y contemporáneo de la hospitalidad de lujo, donde los huéspedes pueden deleitarse con las cosas buenas de la vida mientras disfrutan de una atmósfera vibrante y dinámica. Esperamos dar la bienvenida a los huéspedes para que experimenten todo lo que Royalton CHIC Antigua tiene para ofrecer”, añadió Pelfort.

Royalton CHIC Antigua está ahora abierto y listo para dar la bienvenida a huéspedes enérgicos para que se entreguen al paraíso de lujo de Antigua. Para más información o para reservar su estancia, visite www.royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana – República Dominicana, Cancún – México, y ahora Antigua, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d3e5ed-2a14-4a17-aac4-f9abf13a9ad5

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com.

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.