Royalton Chic Resorts debuta en Jamaica para redefinir las escapadas solo para adultos

Por staff

10/03/2025

BERLÍN, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — En el marco de ITB Berlín, Blue Diamond Resorts presenta su más reciente apuesta en el Caribe: Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, cuya apertura está prevista para finales de 2026. Tras el éxito de Royalton CHIC Resorts en Cancún, Punta Cana y Antigua, así como el esperado debut de Royalton CHIC Barbados, esta esperada apertura traerá por primera vez a Jamaica la combinación única de sofisticación, estilo y vibrantes experiencias sociales que distingue a la marca.

“Nuestra expansión en Jamaica representa el extraordinario éxito de Royalton CHIC Resorts y su impacto en la industria todo incluido y la hospitalidad inmersiva”, afirmó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Este nuevo desarrollo refuerza la solidez de nuestra marca, la confianza de nuestros huéspedes y socios, y nuestro compromiso de seguir ampliando nuestra presencia en destinos clave. Continuamos innovando y creando resorts excepcionales en las ubicaciones más exclusivas frente al mar.”

Ubicado a una hora del Aeropuerto Internacional Sangster de Montego Bay y a cuarenta minutos del Aeropuerto Internacional de Ocho Ríos, este dinámico resort estará enclavado en la codiciada Runaway Bay, una zona costera inmaculada, reconocida por su impresionante belleza, sus calas privadas y aguas turquesas. Diseñado para reflejar el espíritu audaz y elegante de Royalton CHIC Resorts, el resort contará con 345 suites meticulosamente diseñadas. Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, la categoría de suites Diamond Club™ ofrecerán ubicaciones privilegiadas, servicio de mayordomo personal, gastronomía y bebidas premium, check-in preferencial, amenidades mejoradas y acceso exclusivo a áreas privadas dentro del resort.

Los huéspedes también podrán disfrutar de cuatro restaurantes de especialidad a la carta, un buffet internacional, un Jerk Hut y un sports bar & lounge, ofreciendo una selección gastronómica de clase mundial para satisfacer todos los gustos.

El entretenimiento inmersivo del resort cobrará vida con experiencias vibrantes, una propuesta de eventos exclusivos y espectáculos en vivo protagonizados por las icónicas CHIC Angels. Fiel a la exitosa filosofía “Party Your Way”, Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove permitirá a los huéspedes personalizar su escapada ideal, ya sea con relajación frente al mar, experiencias culinarias de primer nivel o sumergiéndose en la vibrante escena social del resort.

Como parte del prestigioso portafolio Autograph Collection de Marriott International, Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove combinará lujo, hospitalidad exclusiva y experiencias sociales inolvidables, garantizando a sus huéspedes un nivel inigualable de servicio, estilo y sofisticación.

Con su estética moderna, ambiente sofisticado y una atmósfera vibrante pero refinada, Royalton CHIC Resorts se ha convertido en el destino ideal para viajeros que buscan mucho más que una tradicional escapada solo para adultos. Esta última expansión consolida aún más el compromiso de Blue Diamond Resorts de ofrecer experiencias todo incluido de primer nivel en los destinos más prestigiosos del Caribe.

Para más información sobre Blue Diamond Resorts y Royalton CHIC Resorts, visite www.bluediamondresorts.com y www.royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

