¿Sabes cómo identificar las fake news?

Por staff

30/10/2023

La verificación de cuentas en redes sociales puede estar trayendo más problemas que soluciones. Mientras antes las cuentas con el ícono azul eran solo de periodistas, celebridades, miembros de gobierno y medios oficiales, ahora con solo unos dólares cualquier perfil puede contar con una verificación.

Con esto, el algoritmo de las redes hacen las publicaciones de dichas cuentas más visibles, y aunque facilita la adquisición de estatus, también abre las puertas a la desinformación.

Es imposible evitar que se filtren las fake news

Pese a los proyectos de ley que se han propuesto para enfrentar la desinformación en redes en países como Perú, Chile y Colombia, especialmente cuando se atraviesan periodos electorales, erradicarlas es más difícil de lo que parece.

«Este es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y evitar la filtración de la desinformación es casi imposible», afirma Marcos Antón, doctor en comunicación e investigador de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a Planeta Formación y Universidades. «En algunos países latinoamericanos, los medios generalistas privados o públicos tienen una posición muy débil de mercado frente a los nuevos medios».

Es por esto que la tendencia del consumo de medios alternativos es cada vez más frecuente, pues en ellos existen menos filtros periodísticos en el tratamiento y la comprobación de la información falsa. Y se le suma, además, la normalización de los titulares amarillistas que son pan de cada día en muchas regiones del continente, algo que dificulta aún más diferenciar una noticia real de una fake news.

5 tips para detectar una fake news

Los lectores están en la capacidad de diferenciar una noticia real de una falsa con los mecanismos adecuados. Por eso, el experto de la Universidad Internacional de Valencia comparte 5 tips infalibles para lograrlo:

1. Perciba el tono del titular: si al leerlo te asusta o te hace enfadar, es probable que haya una intención desinformativa detrás de aquella noticia.

2. Lea la noticia: Muchas veces compartimos noticias solo por su titular, pero la responsabilidad de compartir una noticia va de la mano con leerla atentamente, pues muchas veces el cuerpo de la noticia acaba desmintiendo el titular. Muchas veces, incluso, podemos descubrir que no existe relación entre el título y el contenido, o simplemente está todo fuera de contexto.

3. Verifique la información en otros medios: A veces basta con hacer una sencilla búsqueda en Google para descubrir que una noticia es mentira, sea porque nadie más habla de ella o porque los demás medios la desmienten. Aquí juegan un papel fundamental los medios de verificación o fact-checking.

4. Revise quién es el autor de la noticia: Los medios y periodistas reputados y profesionales no son tan permeables a las fake news, por lo que una buena táctica es comprobar la autoría. Muchas fake news aparecen en medios poco reputados y son anónimas o firmadas por nombres falsos.

5. Ubique las fuentes: Una premisa esencial del periodismo es que, si no ha sido testigo del hecho noticioso, el periodista ha de basar sus afirmaciones en fuentes. Una noticia falsa no menciona fuentes reales, y si lo hace, podemos investigarlas para finalmente comprobar que no existen.

La lectura responsable es aliada de la verdad

Con estos cinco tips será más fácil evitar replicar la desinformación, sea en redes sociales o voz a voz. Con la velocidad con la que se mueve la información, es necesario tomarse unos minutos y hacer un acto responsable de lectura, especialmente cuando dicha información no va en línea con nuestras posturas o creencias, pues es la lectura pasional, y no racional, la que alimenta la proliferación de la desinformación.

El criterio, la conciencia y la objetividad se ponen a prueba diariamente en esta era de la hipercomunicación.

Ver más: Fake News: El caso de la falsa imagen de Rosalía

Ver más: ¿Cuál es la herramienta clave para identificar y combatir las fake news?

Ver más: ¡Alerta! Se incrementan un 587% las estafas con códigos QR