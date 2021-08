¿Sabes cuáles son las 6 ciudades europeas preferidas por las startups?

Por staff

30/08/2021

De acuerdo a una publicación del Financial Times, el estudio Tech Cities of the Future, realizado por fDi Intelligence y Tech Cities of the Future en 76 ciudades europeas, destaca que Madrid ha subido cinco puestos respecto del año pasado y que alberga más de 300 startups y 100 espacios de coworking.

Según los datos publicados por la compañía Dun & Bradstreet, Madrid tiene el segundo mayor número de empresas en comunicaciones de todas las ciudades del ranking y también se encuentra entre las ciudades “punteras” del continente en otras dos categorías, con un cuarto puesto en el top de estrategia, que considera los incentivos y las estrategias de cada ciudad para atraer a inversores y emprendedores y un séptimo puesto en el top de rendimiento, que valora el éxito en la atracción del capital extranjero.

Ver más: Revolut lanza nueva función muy esperada por los usuarios

Londres sigue siendo la ciudad más atractiva de Europa para las startups y los emprendedores, seguida de París y Dublín, que también repiten posiciones. Por otro lado, Berlín destaca como la capital que más avanza en el ranking, ahora ostenta el cuarto puesto, y Estocolmo, que se cuela en el top 10 al ocupar la novena posición.

Ver más: “Las fintech son hoy el motor de inversión y crecimiento de España”

Desde el Gobierno regional han destacado en declaraciones a Europa Press que “Madrid destaca como uno de los principales polos emprendedores de Europa y se ha consolidado en los últimos años como una región especialmente atractiva, tanto para el capital internacional como para los emprendedores de otros países”.

Asimismo, han recordado que la autonomía “lidera la atracción de inversión extranjera a nivel nacional, con el 75% del total recibido en España en 2020”.