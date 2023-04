Samsung: 5 razones para elegir un Smart TV de pantalla grande

Por staff

06/04/2023

Con los avances tecnológicos, es cada vez más fácil disfrutar de la experiencia cinematográfica inmersiva que brindan los televisores de pantalla grande en la comodidad de tu hogar. Hoy, independientemente del tamaño de tu sala de estar, ya no necesitas estar lejos de la pantalla para disfrutar de la calidad de imagen completa, mientras que la variedad de modelos disponibles hace que sea aún más fácil elegir el televisor ideal para tu estilo de vida y preferencia, según el tipo de tecnología que busques – todo para que puedas sumergirte en tu contenido favorito con detalles realistas que solo los televisores Samsung pueden ofrecer.

Los expertos de la marca enumeran cinco razones para que tengas una experiencia aún más inmersiva con los televisores Samsung de pantalla grande.

Diferentes tecnologías disponibles

Samsung cuenta con líneas de televisores con las más diversas tecnologías disponibles en pantallas grandes – más de 65 pulgadas –, desde Crystal UHD 4K y QLEDs 4K, hasta Neo QLEDs, que ofrecen resolución 4K u 8K y alcanzan hasta 85 pulgadas e incluyen la tecnología Micro LED. Todos los modelos tienen especificaciones únicas para adaptarse a diferentes perfiles de usuario.

Con la amplia oferta, solo tenes que elegir el modelo, la tecnología y el tamaño de pantalla que mejor se adapte a tu perfil y a las necesidades de tu familia.

Experiencia de imagen inmersiva

El diseño de borde delgado y la apariencia sin cables de los televisores Samsung brindan un entorno minimalista, limpio y sin distracciones, lo que permite que el espectador se concentre en lo que es más importante: el contenido y la calidad de la imagen. Esta experiencia se perfecciona con la potencia de las pantallas grandes, que ocupan un mayor campo de visión y brindan una inmersión total en el contenido para que el espectador no se pierda ningún detalle.

Además, una de las principales ventajas de los televisores Samsung con pantallas grandes es que están disponibles en las resoluciones 4K y 8K, ofreciendo una imagen más nítida y detallada. La tecnología Neo QLED de Samsung, por ejemplo, se enfoca en la calidad de la imagen y el contraste preciso, gracias a las Mini LEDs y la mejora de la señal para una experiencia de visualización más realista.

Neo QLED 8K 85″

Sonido para una mayor inmersión

Los televisores Samsung también traen un sistema de sonido más robusto, como Object Tracking Sound (OTS): un conjunto de altavoces repartidos por la pantalla que hacen que el sonido siga el movimiento de los objetos y las voces en las escenas. Y podes hacer que la experiencia sea aún más inmersiva con una soundbar Samsung, que sincroniza el sonido con el televisor, ya que los modelos de la Q Series cuentan con la exclusiva tecnología Q-Symphony, manteniendo activas las salidas de sonido del televisor, trabajando en paralelo con la soundbar en perfecta armonía.

Conectividad para una mejor experiencia

Otra ventaja de los televisores Samsung es que brindan funciones avanzadas de conectividad Smart TV, como la función Multi View, que divide la pantalla de tu televisor en hasta cuatro partes para ver simultáneamente tu contenido favorito y reflejar el contenido de tu smartphone en el televisor, siguiendo las redes sociales, una videollamada o chats favoritos. Todo con una mejor vista en pantallas más grandes.

Además, a través de la aplicación SmartThings, también podes administrar electrodomésticos inteligentes compatibles estableciendo una iluminación especial y la temperatura ambiente perfecta para ver conciertos, deportes y películas, sincronizando el uso de lámparas y aires acondicionados inteligentes con tu televisor.

Pantalla grande sin bisel

Las pantallas de pulgadas más grandes de Samsung no se limitan a los paneles de TV. Dentro del portafolio de la marca, encontrarás opciones de proyectores para pantallas aún más grandes, como The Premiere y The Freestyle.

A diferencia de los proyectores que deben colocarse lejos de la pantalla de proyección, The Premiere es un proyector de corto alcance capaz de reproducir imágenes de hasta 130* pulgadas en 4K. The Premiere utiliza una innovadora fuente triple de iluminación láser de 2800 lúmenes y ofrece la mejor experiencia de proyección. Su formato all-in-one dispone de potencia de sonido y Acoustic Bean con 4.2 canales y 40W RMS. Además, tiene disponible el sistema Smart TV de Samsung para acceder a las principales aplicaciones de entretenimiento y conectividad.

The Freestyle, por otro lado, ofrece varias ventajas para aquellos que quieren seguir su contenido favorito desde cualquier lugar. Su diseño portátil, con un peso inferior a 1kg y una rotación de 180°, permite la visualización de contenidos en mesas, zonas exteriores o incluso en el techo. Propone la experiencia de un televisor gigante en cualquier lugar, proyectando tu contenido favorito en hasta 100 pulgadas con resolución Full HD, sistema de sonido 360º y la posibilidad de conectar a la corriente a través de un cargador portátil. Además, el sistema Smart TV te permite acceder a tus aplicaciones y contenidos favoritos de forma rápida y sencilla.