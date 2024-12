Samsung anuncia el lanzamiento del programa beta de One UI 7

Por staff

08/12/2024

(Global) Samsung Electronics anunció el lanzamiento al público del programa beta de One UI 7, que cuenta con potentes funciones de IA y controles simplificados ofreciendo una vista previa de los ecosistemas de IA escalables en el futuro. One UI 7 supone un importante avance al integrar los principales agentes de IA y funciones multimodales en cada punto táctil de la interfaz, creando una plataforma de IA en la que cada interacción resulta natural e intuitiva. El programa beta ofrece una primera mirada a una experiencia de usuario móvil mejorada para una mayor personalización que nunca.

La IA mejorada permite experiencias de usuario más intuitivas

One UI 7 trae potentes actualizaciones a las funciones de la Galaxy AI, incluidas las herramientas avanzadas de asistencia de escritura. Integradas en AI OS, permiten a los usuarios potenciar su productividad donde se pueden seleccionar textos sin necesidad de cambiar de aplicación. Esta capacidad amplía las potentes herramientas de asistencia de escritura que ya están disponibles para los usuarios de Galaxy, ofreciendo opciones impulsadas por IA para resumir contenido, verificar la ortografía y la gramática, y formatear automáticamente notas en viñetas.

Las funciones de llamadas mejoradas con One UI 7 amplían los límites de la comunicación y la conexión a través de la transcripción de llamadas, con soporte para 20 idiomas. Cuando la grabación de llamadas está habilitada, las llamadas grabadas se transcribirán automáticamente para tenerlas como referencia posterior, lo que elimina la necesidad de tomar notas manualmente mientras se realizan múltiples tareas.

Nuevo diseño audaz para una mayor personalización y control

Las potentes funciones de inteligencia artificial de One UI 7 vienen con una apariencia novedosa que se destaca, basada en un nuevo sistema de notificaciones que agiliza la comunicación con fácil acceso desde la pantalla de bloqueo del dispositivo. Incluye Now Bar, que resalta actividades relevantes en varias funciones como Intérprete, Música, Grabación, Cronómetro y más. Al ofrecer acceso instantáneo a notificaciones importantes, Now Bar reduce la necesidad de desbloquear constantemente el dispositivo y permite a los usuarios interactuar con información clave sin esfuerzo. Now Bar, que será compatible con los próximos dispositivos de la serie Galaxy S, transformará la experiencia de la pantalla de bloqueo, que seguirá evolucionando con experiencias más inteligentes en el futuro.

Todas estas mejoras de funciones están ancladas en un diseño simple, impactante y sensible. Juntos, estos principios dan forma a experiencias optimizadas y cohesivas para los usuarios de Galaxy. Definido por opciones de diseño audaces e icónicas, One UI 7 reduce el desorden visual y promueve una experiencia atractiva diseñada para hacer eco con los usuarios a un nivel personal permitiendo experiencias móviles intuitivas a través de funciones de IA.

Una pantalla de inicio simplificada, widgets One UI rediseñados y una pantalla de bloqueo, entre otras funciones, trabajan juntos para brindar a los usuarios un control específico sobre cada detalle haciendo que la personalización sea intuitiva y ágil.

Una experiencia de usuario (UX) con la cámara rediseñada permite un control más intuitivo sobre configuraciones avanzadas. Los botones, controles y modos de la cámara se han reorganizado para que sea más fácil encontrar las funciones que necesitas y para que tengas una vista previa más clara de la foto que estás tomando o del video que estás grabando.

En los modos Pro y video Pro, la disposición de los ajustes manuales también se ha simplificado, lo que facilita la concentración en la imagen o el video que se está grabando. Un nuevo control de zoom está disponible cuando se está grabando en el modo video Pro, lo que permite controlar la velocidad del zoom para transiciones suaves.

El lanzamiento oficial de One UI 7 comenzará con los próximos dispositivos de la serie Galaxy S, con capacidades de IA adicionales, incluidas funciones de IA mejoradas en el dispositivo, a partir del primer trimestre de 2025. De acuerdo con el compromiso de Samsung de ampliar su política de actualización del sistema operativo, la actualización se implementará gradualmente en otros dispositivos Galaxy.

El programa beta de One UI 7 estará disponible primero para los dispositivos de la serie Galaxy S24 en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, a partir del 5 de diciembre. Los usuarios de la serie Galaxy S24 pueden solicitar unirse al programa beta a través de Samsung Members.

