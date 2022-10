Samsung estará presente en Pulso IT con sus últimas innovaciones en pantallas

01/10/2022

Samsung Electronics Co., Ltd. acompañará como Sponsor Platino la sexta edición de Pulso IT, el evento organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) que funcionará como punto de encuentro para todo el ecosistema tecnológico, y que se realizará el 28 y 29 de septiembre de 14 a 20 horas en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099). La entrada es libre y gratuita, se encuentra abierta la registración en www.pulsoit.com.

Durante las dos jornadas se podrá recorrer el stand de Samsung a través de visitas guiadas para conocer en profundidad la amplia variedad de productos exhibidos, como pantallas adaptadas al mundo profesional, señalización exterior, video Wall, microLED, y más. Dentro de las más destacadas se estará presentando The Wall la pantalla MicroLed de Samsung que ofrece la tecnología de visualización más avanzada del mercado con una resolución de hasta 8K. Este equipo de 110” tiene la capacidad de aumentar su tamaño hasta 600” gracias a su característica modular sin bisel, lo que la convierte en un panel versátil y fácil de ajustar a las necesidades, creando un lienzo expansivo para exhibir contenido.

Otros productos que estarán exhibidos en Pulso IT serán FLIP, la pantalla interactiva de Samsung que permite hasta 4 personas escribiendo en simultáneo; la All-In-One Self Service Kiosk for Business, una solución interactiva que ofrece funciones de pedido y pago contactless; la pantalla ultradelgada QMB para negocios, que ofrece la mejor resolución UHD de su clase y colores puros, todo en un diseño delgado; Business TV de 55 pulgadas, con una aplicación exclusiva de plantillas que te permite crear y mostrar publicidad junto a la programación de TV, que facilita de una manera muy simple la comunicación de las marcas con sus consumidores en los puntos de venta. También se estará presentando el nuevo Gaming TV de 50 pulgadas, que cuenta con una tasa de refresco de 144hz y tiempo de respuesta 5ms↓ (4K 144Hz), la más rápida del mercado local; los Smart Monitor M8 y M7, con un diseño delgado y elegante que combina características de productividad y Smart TV, lo que permite el entretenimiento y trabajo remoto en un solo producto; y de la línea Odyssey, los modelos ARK, G9, G8, G4 y G3 que ofrecen pantallas que amplían el campo de visión y la más rápida tasa de refresco para obtener una experiencia realista y envolvente.

Además, el día previo al evento Samsung llevó a cabo un encuentro exclusivo de kick off en el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415) con el objetivo de afianzar los vínculos con los protagonistas del sector. Este día se realizó una visita por la muestra inaugurada recientemente “Tercer ojo. Colección Costantini en Malba”, una exposición que reúne más de 240 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini.

Sobre la participación en el evento Paula Possidente, Sr. Manager B2B en Samsung Argentina, destacó: “Desde Samsung impulsamos la innovación con tecnologías avanzadas en todos nuestros productos. Es por eso que este año decidimos acompañar a Pulso IT, donde junto a líderes y referentes del sector, buscaremos de forma colaborativa encontrar soluciones que ayuden a los usuarios a disfrutar de estilos de vida aún más enriquecidos basados en un servicio optimizado y personalizado para cada necesidad”.

Este año el evento tendrá como novedad las “Pulso IT Talks”, conferencias innovadoras con disertaciones de reconocidos economistas y personalidades del sector para debatir sobre un amplio abanico de temáticas relevantes para la industria tecnológica en la actualidad. Entre los principales temas a tratar se destacan: economía e industria informática, el boom del gaming, las amenazas en ciberseguridad, la importancia del EDGE Computing, entre otros.

Este evento empresarial abarca a todas las industrias de la cadena de valor, celebrando reuniones de negocios y conectando a los líderes del sector para explorar el futuro de la innovación de manera colaborativa y activar nuevas ideas.