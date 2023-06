Samsung: Galaxy Enhance-X ya disponible en teléfonos inteligentes

Por staff

23/06/2023

Con tecnología de IA, Galaxy Enhance-X ofrece mejorar de forma integral la imagen con un solo toque, así como la flexibilidad de ajustar funciones específicas, incluyendo HDR o el efecto Moiré. Esta flexibilidad permite a los usuarios utilizar y aprovechar mejor sus fotos.

Edición de fotos potente y precisa

Para esos momentos en los que sentís que la foto necesita un realce completo, Galaxy Enhance-X tiene la función Magic, una solución integral que realiza mejoras completas e intuitivas en las fotos. Con solo un toque, la función Magic aprovecha el aprendizaje profundo (deep learning) y la IA para refinar automáticamente cualquier ruido visual, desenfoque y pequeños detalles, mejorando significativamente la calidad de la imagen al instante.

Galaxy Enhance-X también brinda a los usuarios una amplia gama de herramientas con las cuales les permite personalizar sus imágenes. HDR, por ejemplo, analiza las luces, las sombras, el brillo y el contraste, ampliando el rango dinámico de la imagen y enriqueciendo su iluminación sin perjudicar la calidad. Como muchas de las características de Galaxy Enhance-X, también ofrece diferentes niveles de intensidad, de 0 a 4 en el caso de HDR. Además, las imágenes recibidas a través de las redes sociales u otras aplicaciones de mensajería, en general, llegan comprimidas después de haberlas subido on-line. Para estos casos, la herramienta Upscale aumenta la resolución de las imágenes por debajo de 1 MP hasta cuatro veces, permitiendo obtener detalles nítidos y uniformes.

Para enfocarse en áreas específicas con precisión, Galaxy Enhance-X tiene funciones como Fix Moiré y Remove Shadows. Con Fix Moiré, los usuarios pueden suavizar los patrones repetitivos y ondulados que a menudo ocurren al tomar fotos de las pantallas de los monitores, televisores o computadoras portátiles; y como muchas veces aparecen sombras en las fotos, incluso cuando se toman en ambientes interiores bien iluminados, la opción Eliminar Sombras (Remove Shadows) las aísla y las elimina permitiendo obtener imágenes brillantes y audaces sin siluetas no deseadas.

Las opciones del Galaxy Enhance-X no se limitan a las fotos sacadas en los últimos 10 minutos. La herramienta Foto Antigua (Old Photo) utiliza la IA generativa para restaurar y brindar mayor claridad a las fotos antiguas o dañadas. Cuando se realiza la optimización de la imagen, Foto Antigua (Old Photo) mantiene los detalles del rostro, como las expresiones, exactamente como estaban en la foto original, dando como resultado una foto más nítida y clara.

Otras funciones de edición importantes del Galaxy Enhance-X incluyen Iluminar, Corregir Desenfoque, Nitidez, Remover Reflejos y Corregir Distorsión de Lente (Brighten, Fix Blur, Sharpen, Remove Reflection y Fix Lens Distortion) mientras que las funciones de Retrato y Rostro ayudan a optimizar específicamente la iluminación y el equilibrio de los retratos.

Mejor control de edición de imágenes al alcance de la mano de los usuarios

Con Galaxy Enhance-X, los usuarios tienen la libertad de elegir los cambios exactos que necesitan realizar, permitiéndoles obtener imágenes ideales a través de los nuevos niveles de personalización. Además, las potentes herramientas de IA de la aplicación pueden perfeccionar las imágenes tomadas o descargadas previamente, no solo las que fueron capturadas con la aplicación de la cámara Galaxy.

Lanzada oficialmente el 20 de junio para una gama de teléfonos inteligentes premium Samsung Galaxy, Galaxy Enhance-X representa un nuevo nivel de innovación de imagen que proporciona personalización para cada usuario y también para cada foto.

