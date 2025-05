Samsung Galaxy S25 Edge: Rendimiento potente, cámara profesional y Galaxy AI

16/05/2025

(Global) Samsung ha revelado hoy las especificaciones completas de Galaxy S25 Edge, un smartphone delgado que define la categoría y se une a la serie Galaxy S. Fabricado pensando en el estilo y la resistencia, Galaxy S25 Edge consigue un nuevo equilibrio de rendimiento de nivel profesional en un resistente cuerpo de titanio de solo 5,8 mm de grosor. S25 Edge cumple con el legado de la serie S, integrando una icónica cámara con Galaxy AI y dando rienda suelta a un nuevo ámbito de creatividad en un dispositivo portátil sin esfuerzo.

“Galaxy S25 Edge es más que un smartphone delgado. La ingeniería superior que ha dado vida a este revolucionario smartphone ilustra un compromiso con la superación de barreras que ayuda a Galaxy a ofrecer experiencias premium realmente inesperadas a personas de todo el mundo”, afirma TM Roh, Presidente y Director en funciones de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “S25 Edge no sólo supone un gran avance para su categoría, sino que también acelera una importante innovación en toda la industria de la telefonía móvil”.

Diseño excepcionalmente elegante y resistente

Con un delgado armazón de 5,8 mm, Galaxy S25 Edge es una extraordinaria obra de ingeniería que reimagina casi todos los elementos de diseño de los smartphones para ofrecer una experiencia aún más compacta y cómoda. Su refinado marco aúna forma y funcionalidad con sólo 163 gramos, llevando los smartphones delgados al siguiente nivel y manteniéndose fiel al diseño unificado de la serie Galaxy S.

Su silueta estilizada va acompañada de una resistencia excepcional. Los bordes óptimamente curvados y el robusto marco de titanio ofrecen una protección duradera para el uso diario. El último Corning Gorilla Glass Ceramic 2, una nueva oferta de vitrocerámica que ofrece resistencia de ingeniería, se utiliza para la pantalla frontal para producir tanto la vitalidad y la fuerza en Galaxy S25 Edge

Creatividad dinámica con una cámara de bolsillo de 200 MP

El diseño delgado y liviano de Galaxy S25 Edge hace que sea más fácil que nunca para los usuarios captar momentos memorables y expresar su creatividad en cualquier momento y en cualquier lugar. El objetivo panorámico de 200 MP mantiene la experiencia icónica de la cámara de la serie Galaxy S al tiempo que lleva Nightography a un nuevo nivel. Gracias a su resolución ultra alta, los usuarios obtienen fotos más nítidas y claras con un gran tamaño de píxel, capturando imágenes con más de un 40% de brillo mejorado en entornos con poca luz. El sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles incluye enfoque automático, lo que permite tomar fotografías macro nítidas y detalladas ofreciendo una flexibilidad creativa aún mayor.

Galaxy S25 Edge se beneficia del mismo ProVisual Engine que se optimizó para Galaxy S25 con mejoras de nivel profesional, como garantizar detalles nítidos para ropa o plantas y un tono de piel natural y realista en los retratos. Las funciones de edición de Galaxy AI, incluidas las favoritas de los fans como Audio Eraser y Drawing Assist se han incorporado desde la serie Galaxy S25, combinando herramientas creativas y de edición avanzadas con un factor de forma delgado nunca antes visto.

Máximo rendimiento configurado por expertos en una carcasa ultrafina

Galaxy S25 Edge está fabricado para ofrecer un rendimiento de primera calidad, empezando por la Platforma Móvil Snapdragon 8 ® Elite para Galaxy, el mismo procesador disponible en todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 en todo el mundo. Personalizado por Qualcomm Technologies, Inc., el chipset potencia las capacidades de procesamiento de IA en el dispositivo Galaxy S25 Edge y ofrece un rendimiento rápido y fiable durante todo el día. Galaxy S25 Edge también se mantiene frío bajo un uso sostenido gracias a una cámara de vapor reconfigurada que ahora es más delgada, pero más ancha para una disipación de calor constante.

A la altura de los famosos estándares de rendimiento de la serie Galaxy S, Galaxy S25 Edge presenta un procesamiento de imágenes AI avanzado y eficiente con ProScaler, que ofrece una mejora del 40% en la calidad del escalado de imágenes de la pantalla, al tiempo que incorpora el motor Digital Natural Image personalizado para móviles de Samsung (mDNIe).

Un compañero en quien confiar con Galaxy AI

Gracias a la integración de Galaxy AI en casi todos los puntos de contacto, Galaxy S25 Edge ofrece nuestras experiencias de IA móvil más naturales y conscientes del contexto. Los usuarios obtienen capacidades de IA personalizadas y multimodales con la tranquilidad de que sus datos personales están siempre seguros.

A imagen y semejanza de la serie Galaxy S25, Galaxy S25 Edge integra agentes de IA que funcionan a la perfección en varias aplicaciones, lo que le convierte en un auténtico compañero de IA para hacer las cosas con mayor facilidad. Galaxy AI también mejora su integración con las rutinas diarias. Now Brief y Now Bar incluyen integraciones con aplicaciones de terceros para mayor comodidad y recordatorios útiles durante los desplazamientos diarios, las comidas y mucho más.

Gracias a la profunda integración de Galaxy con Google, Galaxy S25 Edge pone los últimos avances de Gemini al alcance de más usuarios. Por ejemplo, con las nuevas funciones de cámara y pantalla compartida de Gemini Live[7] los usuarios pueden mostrar a Gemini Live lo que ven en su pantalla o en el mundo que les rodea mientras interactúan simultáneamente con él en una conversación en directo.

Las experiencias de Galaxy AI en Galaxy S25 Edge no solo son cómodas, sino que se han diseñado pensando en la privacidad. El procesamiento de IA en el dispositivo garantiza que los datos se mantengan seguros gracias a Samsung Knox Vault, continuando con el compromiso inquebrantable de Samsung de garantizar que las experiencias móviles hiperpersonalizadas nunca sacrifiquen la privacidad.

Arraigado en la artesanía e impulsado por el rendimiento, Galaxy S25 Edge ofrece fotografías de nivel profesional, experiencias de IA personalizadas y mucho más. Va más allá de un factor de forma delgado para desafiar las expectativas de lo que puede ser un smartphone.

Disponibilidad

Galaxy S25 Edge estará disponible en una fascinante gama de colores, como Titanium Silver, Titanium Jetblack y Titanium Icyblue.

