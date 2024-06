Samsung lanza el Galaxy Book4 Edge a nivel global, su primer Copilot+ PC

25/06/2024

Expandiendo el ecosistema de IA móvil hiperconectado, el Galaxy Book4 Edge introduce una nueva era de PC con IA gracias a la unión de Copilot+ y Galaxy AI



La nueva generación de PC con IA cambiará la forma en que los usuarios trabajan, crean y juegan

Samsung Electronics Co. ha anunciado hoy la disponibilidad inmediata del nuevo Samsung Galaxy Book4 Edge en mercados seleccionados. Con un rendimiento de procesamiento de Inteligencia Artificial (IA) de alto nivel e integraciones inteligentes de IA híbrida, el Galaxy Book4 Edge avanza en la era de la IA e introduce a los usuarios en nuevos niveles de trabajo, juego y creación sin interrupciones.

“El Galaxy Book4 Edge marca el comienzo de toda una nueva categoría de PC, y para Samsung, un compromiso continuo para expandir el poder de Galaxy AI y ofrecer el ecosistema de IA móvil más hiperconectado hasta la fecha”, señala TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. “Desarrollado en estrecha colaboración con nuestros socios de la industria, creemos que este PC con IA de próxima generación redefinirá el mercado y, lo que es más importante, ofrecerá a las personas formas vanguardistas de ser más productivas y creativas en su día a día”.

El Galaxy Book4 Edge, un Copilot+ PC, reimagina todo lo que es posible con un PC. Equipado con el procesador Snapdragon X Elite, cuenta con una increíble unidad de procesamiento neuronal (NPU) de 45 TOPS para un rendimiento informático de IA incomparable. Acortando distancias entre el PC y el móvil, el Galaxy Book4 Edge permite acceder a las funciones populares de Galaxy AI en una pantalla más envolvente con la función Enlace a Windows. También permite a los usuarios realizar sin problemas acciones cotidianas como buscar contactos o enviar mensajes en un teléfono con lenguaje natural a través de las indicaciones de voz de Copilot.

Galaxy Book4 Edge permite que los usuarios logren aún más en su día a día con características que impulsan la productividad y la creatividad como nunca antes. Gracias a la IA basada tanto en el dispositivo como en la nube, Galaxy Book4 Edge permite acceder a muchas funciones de IA incluso sin conexión, con la tranquilidad de que los datos están seguros. Cocreador genera y evoluciona obras de arte a partir de indicaciones de texto casi en tiempo real, Subtítulos en directo desafía las barreras lingüísticas durante las videollamadas y, próximamente, Recuerdos (vista previa) facilitará la búsqueda segura de contenidos vistos con frecuencia, además, con la mayor rapidez.

Con opciones de tamaño de pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14 y 16 pulgadas y Vision Booster para disfrutar de la mejor experiencia de visualización posible, el Galaxy Book4 Edge es perfecto para hacer las cosas sobre la marcha. Todo ello en un formato ultrafino y ligero que ofrece hasta 22 horas de autonomía para la reproducción de vídeo y carga superrápida.

A partir del 18 de junio, Galaxy Book4 Edge estará disponible en el nuevo color Azul Zafiro en mercados seleccionados como España, Francia, Alemania, Italia, Corea, Reino Unido y Estados Unidos.

Para más información sobre el Galaxy Book4 Edge, visite: https://www.samsung.com/galaxy-book/Copilot en Windows tiene requisitos de sistema específicos y está disponible en determinados mercados mundiales. La funcionalidad puede ser limitada.

Trillones de operaciones por segundo (TOPS) es una medida del rendimiento de la unidad de procesamiento neuronal (NPU).

Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. Se requiere un teléfono Samsung Galaxy (One UI 6.1 o posterior) y conexión Link to Windows/Phone Link para las funciones de IA de Galaxy en el PC. Es posible que sea necesario iniciar sesión en una cuenta de Samsung y/o Microsoft para utilizar/conectar determinadas funciones de IA de Samsung en el PC. La disponibilidad de las funciones puede variar según la aplicación y el modelo. Pueden aplicarse condiciones diferentes a las funciones de IA proporcionadas por terceros.

Los usuarios deben vincular su dispositivo Samsung Galaxy (One UI 6.1 o posterior) a su PC con Windows a través de Enlace a Windows en el teléfono y la aplicación Microsoft Phone Link en el PC y seguir las instrucciones de configuración, incluida la de iniciar sesión en la misma cuenta de Microsoft. Enlace a Windows está preinstalado en algunos dispositivos Samsung Galaxy. El PC (aplicación Microsoft Phone Link) requiere Windows 10 o superior. Microsoft Phone Link recomienda que el dispositivo Samsung Galaxy esté en la misma red Wi-Fi que el PC. Algunas aplicaciones móviles pueden restringir el contenido que se comparte en otras pantallas. Algunas funciones relacionadas pueden variar según el modelo.

Actualmente admite la traducción de subtítulos de vídeo y audio al inglés desde más de 40 idiomas. Véase [https://aka.ms/nextgenaipcs].

La disponibilidad de Recuerdos depende del calendario de lanzamientos de Microsoft. El calendario de disponibilidad puede variar según el mercado. Consulte [https://aka.ms/copilotpluspcs]. Optimizado para determinados idiomas, como inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español. Se aplican limitaciones de contenido y almacenamiento.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X utilizada en Galaxy Book4 Edge ha recibido la certificación “Cinematic Experience” de SGS en base a su amplio Volumen de color (120% de DCI-P3) y su capacidad de expresión de baja luminancia por debajo de 0,0005 nits. La pantalla tiene un brillo máximo de 400 nits y puede alcanzar un brillo máximo de 500 nits cuando muestra contenido HDR únicamente, con una relación de contraste de 1.000.000:1. La pantalla Dynamic AMOLED 2X utilizada en Galaxy Book4 Edge ha recibido la certificación “Eye Care” de SGS por su capacidad para reducir drásticamente los efectos nocivos de la luz azul.

Por defecto está desactivado. Requiere que el usuario active Vision Booster configurando el brillo de la pantalla para que se ajuste en función del contenido y la iluminación a través de Sistema -> Pantalla -> Brillo.

Para el modelo de 16 pulgadas, la duración real de la batería puede variar en función del modelo, el entorno de red, los patrones de uso y otros factores.