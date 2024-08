Samsung lleva la función Circle to Search a nuevas series. Te contamos cuáles

Por staff

19/08/2024

(Global) Samsung anunció la disponibilidad de la función Circle to Search para la serie Galaxy A, impulsando la democratización de la IA móvil a aún más dispositivos en el ecosistema Galaxy. Esta mejora recalca la dedicación continua de Samsung y Google para brindar lo mejor de la tecnología móvil a la mayor cantidad de usuarios posible. Tras la disponibilidad de Circle to Search en determinados modelos de la serie Galaxy A, esta innovadora experiencia de búsqueda también llegará a la Galaxy Tab S9 FE y a la Tab S9 FE+, donde las pantallas grandes y el Galaxy S Pen aportan una nueva dimensión a los descubrimientos.

La función Circle to Search rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los usuarios desde su lanzamiento en la serie Galaxy S24, ofreciendo una experiencia transformadora de descubrimientos que va más allá de los métodos de búsqueda tradicionales. A medida que se expandió a más dispositivos Galaxy, incluidos los últimos Galaxy Z Flip6 y Z Fold6, la función Circle to Search ha evolucionado continuamente para mejorar su usabilidad e intuitividad, incorporando traducción de página completa, ayuda con los deberes y capacidades de escaneo de códigos de barras y QR. Ahora, con su llegada a las series Galaxy A y la Galaxy Tab S9 FE, ofrecemos la posibilidad de hacer preguntas más complejas sobre lo que uno ve a una mayor variedad de productos de Samsung.

“Estas actualizaciones abren nuevas posibilidades para las series Galaxy A y la Galaxy Tab S9 FE y refuerzan nuestro compromiso de proporcionar tecnología de vanguardia a más usuarios de Galaxy”, dijo TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. “Estamos dedicados a llevar la mejor tecnología de IA a un público más amplio, brindando a los usuarios la opción de trabajar de manera más eficiente, crear con mayor libertad y disfrutar de interacciones más ricas y personalizadas con sus dispositivos”.

Circle to Search es una nueva forma de buscar cualquier cosa con un simple gesto, sin tener que cambiar de aplicación. Cuando Circle to Search está habilitada, los usuarios pueden simplemente rodear, resaltar o tocar en cualquier lugar de la pantalla para seleccionar el texto, la imagen o el video que desean buscar. Esta función —resultado de una estrecha colaboración con Google– refleja el compromiso de larga data de la empresa con la apertura y la colaboración. Con resultados impulsados por IA que ofrecen información y contexto relevantes, Circle to Search eleva la experiencia de búsqueda a un nuevo nivel de facilidad y emoción.

