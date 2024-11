Samsung Onyx mejora la experiencia cinematográfica en uno de los cines más bellos del mundo

Por staff

05/11/2024

(Francia) Samsung Electronics ha anunciado que seis pantallas LED de cine Samsung Onyx han sido instaladas con éxito en el cine Pathé Palace en París, Francia. Junto con The Wall, una pantalla 8K instalada en el vestíbulo, y señalización digital inteligente en todo el cine, las pantallas de Samsung elevarán la experiencia cinematográfica de sus visitantes.

Completamente renovado después de cinco años, el Pathé Palace es un lugar único conocido tanto por la arquitectura de Renzo Piano como por la calidad de sus servicios exclusivos. Para ofrecer una experiencia cinematográfica de primera calidad, el Pathé Palace utiliza seis pantallas Samsung Onyx: cuatro pantallas Onyx 4K de más de 10 m de ancho y dos pantallas Onyx 2K de 5 m de ancho, todas las cuales proporcionan un nuevo nivel de calidad de imagen al público

“Estas seis pantallas LED Samsung Onyx de última generación contrastan de manera brillante con el cine histórico, combinando lo clásico con lo moderno para ofrecer a los cinéfilos una experiencia verdaderamente única”, señaló Menno van den Berg, presidente de Samsung Electronics Francia. “La impresionante calidad visual que ofrecen estas pantallas cautivará al público a otro nivel y hará plena justicia a la visión de cada cineasta”.

Samsung Onyx es la primera pantalla LED de cine del mundo certificada por Digital Cinema Initiatives (DCI) para exhibición teatral. La pantalla LED ofrece colores realmente vivos y contenido rico en detalles, con una amplia y vibrante gama de colores que proporciona una representación uniforme en toda la pantalla. Gracias a las pantallas LED autoiluminadas Onyx, las imágenes HDR que producen tienen negros claros y contrastes definidos. Con una luminancia de hasta 300 nits, las pantallas Onyx son más de seis veces más brillantes que los proyectores de cine típicos

“Las películas son más poderosas cuando nos sumergen por completo en sus mundos, y la tecnología desempeña un papel crucial en esa magia. Las pantallas Samsung Onyx elevan la experiencia teatral con negros impecables y una claridad excepcional, haciendo que cada fotograma se sienta sorprendentemente real”, declaró Jacques Durand, director de Información del Grupo Pathé

El Pathé Palace también puede ofrecer experiencias excepcionales de películas en 3D gracias a las funciones 3D de las pantallas LED Onyx, que aportan un mayor brillo y una amplificación de color uniforme para un realismo mejorado. Al usar gafas 3D, los subtítulos de una película, las imágenes e incluso los detalles visuales más pequeños adquieren una claridad sin precedentes, sin sombras y con menos mareos que los que pueden ocurrir en los cines 3D tradicionales.

Mejora integral de las operaciones de Pathé

Samsung también ha instalado The Wall (modelo IWC) en el vestíbulo principal del Pathé Palace. Con una altura de 5,4 m y una anchura de 9,6 m, The Wall utiliza el procesador MICRO AI para analizar cada segundo de metraje al instante, aumentando la resolución hasta 8K y optimizando la calidad de imagen para reducir el ruido visual. La tecnología HDR de The Wall saca el máximo partido del color y las luces, mejorando el contraste y haciendo que las luces parezcan más brillantes. La pantalla utiliza la tecnología MICRO LED, que controla individualmente los píxeles para ofrecer precisión y profundidad en la imagen.

Además de las pantallas Onyx y The Wall, Samsung ha equipado el cine con su señalización inteligente (serie QMC) para mostrar los horarios y los tráilers de las películas en el vestíbulo, así como delante de cada sala, dando vida a los carteles con los más de mil millones de colores disponibles. A la entrada de cada sala, la pantalla de diseño panorámico de Samsung (modelo SH37C) recibe a los espectadores con una imagen nítida en una relación 16:4,5. La oficina central de Pathé también ha instalado recientemente unos 200 monitores ViewFinity S9 de 5K, y la sala de juntas aprovecha el impresionante tamaño y las capacidades de vídeo de The Wall (modelo IWA).

Samsung Electronics también ha equipado anteriormente cines Pathé con sus pantallas LED Onyx en Pathé Beaugrenelle en París y Pathé Bellecour en Lyon. Esta nueva instalación en Pathé Palace representa un nuevo hito en la asociación entre Samsung y Pathé, ya que pretenden seguir innovando juntos en el futuro.

