Samsung presenta su Neo QLED en Argentina

Por staff

14/03/2022

Samsung lanza por primera vez en Argentina sus nuevos televisores con tecnología Neo QLED de fabricación nacional. Los nuevos modelos se podrán conseguir en 75” y 85”, con definición en 8K y 4K respectivamente.

La tecnología Quantum Mini LED desarrollada por Samsung, incorpora un LED que es 40 veces más pequeño que aquellos presentes en la tecnología QLED, lo que permite una imagen precisa y un diseño ultra delgado. Además, gracias a la adaptación de color y contraste que aporta el HDR Quantum Dot a cada escena y a su función antirreflejo, el usuario puede apreciar cada detalle sin la interrupción de la luz natural o artificial en su pantalla.

El HDR Quantum Dot 32x (para el modelo 8K) optimiza los picos máximos de brillo, generando un nuevo standard en la calidad de los detalles. De esta forma, mejora la definición de las áreas claras y oscuras con colores negros profundos e imágenes brillantes que permiten apreciar hasta los detalles más pequeños, mejorando la experiencia visual del usuario.

Para la versión 8K, se incorpora también un nuevo procesador inteligente múltiple, Neo Quantum 8K, que perfecciona cada detalle visual del contenido en 8K utilizando datos de 16 redes neuronales especializadas, que analizan y perfeccionan de manera inteligente el contenido con respecto al sonido, el brillo y la imagen.

Samsung Neo QLED 4K 85″

“El lanzamiento de Neo QLED en el país nos acerca la última tecnología del mercado de pantallas. Desde Samsung, buscamos innovar constantemente para crear productos y soluciones que nos ayuden a disfrutar de contenidos con la mejor calidad de imagen, adaptándonos a una vida en constante movimiento. Nos sentimos orgullosos no solo de lanzar esta tecnología en el país, sino también de ser la única empresa que fabrica equipos con 8K y tecnología Mini LED en Argentina”, comentó Eliseo Outes, Director de TV, monitores y audio para Samsung Argentina con respecto al lanzamiento de esta nueva tecnología.

El modelo Neo QLED es la opción ideal para juegos y para incorporar a un set gamer. Su Super Ultrawide Game View brinda el área de visualización necesaria para maximizar la experiencia de juego y el Game Bar permite hacer ajustes en tiempo real en relación a aspecto y configuración. Además, incluye FreeSync Premium Pro™, una tecnología que reduce la fragmentación de imágenes proporcionando una fluidez de juego al máximo rendimiento y Motion Xcelerator Turbo+ que mejora el movimiento hasta una resolución en 4K. Para una experiencia gamer completa, la pantalla cuenta con una tasa de refresco de 120Hz y conexión HDMI 2.1.

Samsung Neo QLED 8K 75″

Uno de los puntos a destacar de los dos nuevos modelos, QN85A (4K de 85”) y QN800A (8K de 75”), es la incorporación del Control Remoto Solar. Samsung desarrolló un control remoto fabricado con plástico renovable e integrado de celdas solares que reemplazan las tradicionales baterías AA. Eso permite recargar el control con el sol, luz ambiente o mediante una conexión USB. De esta manera, Samsung espera reducir a nivel global 99 millones de baterías AA en 7 años, lo que equivaldría a la disminución de hasta alrededor de 6 mil toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por año.

En cuanto a la calidad del sonido, los nuevos televisores Neo QLED 4K y 8K incorporan tecnología OTS y OTS+ (Object Tracking Sound), respectivamente. Estos parlantes integrados permiten experimentar un sonido 3D realista que acerca más al espectador a la acción.

Gracias a la base One Connect, el usuario puede olvidarse del desorden de cables, ya que esta base “escondida” detrás del TV permite unificar todas las conexiones, minimizando el desorden. Ambos modelos Neo QLED presentan diseños minimalistas, modernos y ultra delgados. En el caso de Neo QLED 4K el diseño NeoSlim es elegante, casi sin bordes y presenta una profundidad de 27mm; en tanto el Neo QLED 8K, con los bordes negros casi imperceptibles y su diseño Infinity One de tan sólo 17mm de profundidad, no solo agrega nuevos niveles de inmersión y realismo a su experiencia visual, sino que también le da un aspecto completamente refinado y moderno al interior del hogar.