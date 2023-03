Samsung presentó su propuesta para 2023 en la división de pantallas y televisores

Por staff

24/03/2023

Samsung presentó en Argentina su propuesta para el año 2023 en la división de pantallas y televisores. Con un enfoque en la conectividad perfeccionada y las experiencias personalizadas del consumidor, se destacaron sus más recientes lanzamientos de pantallas: Neo QLED 8K en 65 y 85 pulgadas y sus icónicos The Frame en 55 y 65 pulgadas.

Los televisores Neo QLED 8K cuentan con una imagen nítida y detallada gracias a su procesador Neo Quantum 8K, que se encarga de analizar y escalar la resolución del contenido, incluso cuando no fue producido en 8K. Además, presentan un diseño ultra-delgado, tecnología mini LED, sonido inmersivo y conexión mediante SmartThings.

Los equipos van más allá de una simple imagen nítida, incorporando un panel de alta resolución con tecnología Quantum Mini LED de LEDs 40 veces más pequeños que los presentes en los TV convencionales, brindando más detalle a las imágenes, con tonos de negros más precisos y un fuerte contraste, aportando mucho más realismo al contenido que se ve.

Además, los televisores 8K cuentan con 33 millones de píxeles, cuatro veces más que los modelos 4K, revelando muchos más detalles de la escena. Gracias a su exclusivo procesador Neo Quantum 8K, estas pantallas ofrecen la mejor resolución incluso cuando el contenido no fue producido en 8K. Esto se debe a que incorporan la tecnología Upscaling, que permite experimentar una visualización premium al aumentar la escala de cualquier contenido para mejorar cada detalle visual y escalarlo a la resolución 8K.

Por su parte, el nuevo The Frame serie B ofrece un arte más realista con una nueva experiencia de pantalla mate. Este Matte Display difunde la luz en varios ángulos y direcciones gracias a una superficie con relieve para evitar que la calidad de imagen disminuya debido a la luz del día o al reflejo de la iluminación artificial por la noche, ofreciendo la experiencia de visualización de arte más envolvente, con colores y texturas realistas, fuera de un museo.

Además, incorpora el procesador Quantum 4K, para un mejor rendimiento, tecnología Quantum DOT que asegura el 100% de volumen de color, sonido superior con la tecnología Dolby Atmos que ofrece una experiencia de audio inmersiva, además de sensores de brillo y movimiento que ayudan a un consumo eficiente de energía.

Cuando The Frame se apaga, Art Mode está activado. Incluso cuando está apagada, se puede apreciar las obras de arte y fotos propias en el TV. Permite que los usuarios conviertan cualquier habitación en una galería de arte, ya que pueden seleccionar y mostrar sus obras de arte o fotografías digitales favoritas. Es un producto que se destaca por su diseño estético y minimalista. Cuenta con un único cable visible One Connect y, gracias al soporte “Non Gap Wall Amount” que elimina el espacio entre la pared y la TV, The Frame logra un aspecto sofisticado y adaptable a cualquier espacio.