Sánchez enfrenta a Abascal: “Usted es fuerte con el débil y servil con el poderoso”

12/02/2025

(España – Europa Press) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado al líder de Vox, Santiago Abascal, a que exprese públicamente su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar la protección a migrantes venezolanos y devolverlos a su país.

En la primera sesión de control al Ejecutivo del año, que se ha llevado a cabo este miércoles en el Congreso de los Diputados, Abascal ha echado en cara a Sánchez su política con Venezuela, acusándole de legitimar a “tiranos” como Nicolás Maduro al no reconocer la victoria de la oposición venezolana.

“No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas”, ha contestado Sánchez.

A partir de ahí, ha cuestionado a Abascal si se va a oponer a esta medida aunque a renglón seguido ha vaticinado que no lo hará:

“¿Usted, señor Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Yo creo que usted no lo va a hacer porque es fuerte con el débil y servil con el poderoso” Pedro Sánchez

En la misma línea ha defendido que desde que es presidente, el Gobierno ha emitido 125.000 órdenes de protección temporal para venezolanos en España, mientras que cuando gobernaba el PP, “que también se rasga y se da golpes de pecho sobre la dictadura de Maduro”, ha reprochado, “solamente se dieron 26”.

SÁNCHEZ SE HA PUESTO “CHULO” CON TRUMP

Por otro lado, ante las amenazas de Trump de imponer aranceles en países de la Unión Europea, incluido España, Abascal ha afirmado que si finalmente se producen será por culpa de Sánchez y su “beligerancia”.

De este modo ha señalado que Trump ha dicho que va a eximir a Italia “porque Meloni le cae bien”, pero Sánchez “se ha puesto chulo” y no ha sido diplomático. “Es muy sencillo, Meloni cae bien y usted cae mal, no me extraña, tendremos aranceles por su culpa, y si no los tendremos será a pesar de usted”, ha añadido.

Asimismo, ha reprochado a Sánchez sus recientes críticas a los “tecnócratas y oligarcas” como Elon Musk y le ha recriminado su cercanía con el multimillonario George Soros, “que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones”, ha lanzado.

CHOQUE POR PUTIN Y SOROS

Además, ambos se han lanzado reproches sobre el presidente de Rusia Vladimir Putin. Abascal ha acusado a Sánchez de comprarle el doble de gas que antes de la guerra de Ucrania y este ha replicado: “En fin, si quiere usted hablar sobre Putin, pregúntele a su amigo Viktor Orbán”.

En la misma línea, Abascal ha acusado a Sánchez de no defender los intereses generales de los españoles sino su interés personal “para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y a su corrupción” enfrentando a España con países como Argentina, Italia, Hungría y Holanda. “Y ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump”, ha apostillado.

