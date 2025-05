Sánchez propone que los ‘ultrarricos’ de las energéticas paguen el mantenimiento de las centrales nucleares

07/05/2025

(España) En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para abordar el reciente apagón que afectó a la península ibérica, Sánchez ha destacado que las empresas energéticas, específicamente los presidentes “ultrarricos” de dichas compañías, quienes propongan y costeen la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de 2035 debe cumplir con criterios de seguridad ciudadana, viabilidad económica financiada por las empresas y garantía de suministro eléctrico.

El presidente ha reiterado que el futuro energético de España debe ser verde o de lo contrario no será sostenible. Desde 2018, el Gobierno ha trazado una hoja de ruta en materia energética que no se desviará ni un ápice. Sánchez ha enfatizado que las energías renovables no solo representan el futuro, sino que son la única y mejor opción para el país.

El presidente le pregunta al líder del PP “para qué sirve su política”: “No para las que España necesita”, se responde Sánchez. “Sirve para sembrar zozobra entre la ciudadanía y sus instituciones públicas”. También le acusa de aprovechar cualquier “excusa”, cualquier coyuntura, para generar “sensación de caos”. “Lo hace simple y llanamente porque no soporta que España avance y derrumbe los dogmas del neoliberalismo”.

“Como siempre a la contra, especialmente en momentos difíciles”, lamenta el líder del PSOE.

En el mismo debate, Pedro Sánchez ha criticado al Partido Popular por el modelo energético durante la administración de Mariano Rajoy, que implicaba la transferencia de 42.400 millones de euros a países productores de petróleo y gas. Esta cifra superaba el gasto en prestaciones por desempleo y multiplicaba por ocho el gasto en educación. Según el presidente, este modelo hacía a España altamente dependiente y vulnerable en el ámbito internacional, generaba un fuerte impacto ambiental y resultaba en los precios de la electricidad más altos de Europa.

También le reprocha a Feijóo su reacción ante el apagón por reclamar al Gobierno que desplegase a las Fuerzas Armadas. “Se dedicó a instigar el miedo y alimentar la expectación de una noche distópica con incendios y soldados patrullando por las calles, como un apocalipsis zombi”, añade. “A base de anunciar apocalipsis que nunca llegan usted nunca llegará a ser presidente del Gobierno”, zanja.

