Santander e IBM aceleran la transformación digital de las PyMEs

Por staff

08/04/2022

Las empresas enfrentan el desafío de recuperar los niveles de la economía prepandemia, en un contexto de cambio permanente y consumidores cada vez más exigentes. Para las pequeñas y medianas empresas esto es aún más difícil, ya que a menudo cuentan con presupuestos limitados y procesos comerciales desactualizados. Un enfoque de nube híbrida posibilita a las organizaciones tomar decisiones estratégicas sobre qué cargas de trabajo deben migrar a la nube y cuáles permanecer en las instalaciones, en función de su propia ruta de modernización. De esta forma, las empresas ganan en flexibilidad y agilidad para acelerar la innovación con nuevos productos y servicios.

Santander Consumer, TD SYNNEX (anteriormente Tech Data) e IBM se embarcan en una nueva colaboración para apoyar el crecimiento y la modernización de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. El objetivo es facilitar el acceso a la tecnología de IBM, para impulsar sus negocios, mejorar ingresos, optimizar procesos y crear mejores experiencias para sus clientes. El programa de financiación de Santander Consumer, permitirá a las empresas acceder, de forma ágil y rápida, a una selección especial de tecnología de última generación de IBM, con el apoyo de TD SYNNEX, para transformar y modernizar sus flujos de trabajo.

Al comienzo de sus viajes a la nube, las organizaciones a menudo mueven cargas de trabajo simples a cloud y ahora están evaluando migrar cargas de trabajo más complejas y de misión crítica a medida que adoptan la modernización.

Aunque no es la primera vez que el Grupo Santander e IBM trabajan juntos, esta ocasión se perfila como el motor de cambio que brindará a las empresas oportunidades de negocios más rápidas y confiables. El programa de financiación de Santander permitirá a sus clientes acceder a una selección de tecnologías de nube híbrida e inteligencia artificial de IBM a través de TD SYNNEX, para ayudarlos a acelerar la transformación digital y expandir su enfoque de nube híbrida. Las soluciones están orientadas a ofrecer a las empresas un entorno de nube híbrida capaz de soportar, gestionar y aprovechar sus datos, así como implementar IA para mejorar el rendimiento empresarial y optimizar la toma de decisiones informadas.

Ver más: Los Desafíos del “Always Connected” y la Llegada del 5G en América Latina

De acuerdo con un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el uso de la nube híbrida genera 2,5 veces más valor comercial que un enfoque de plataforma única en la nube. Esto significa que colaboraciones como la de Santander Consumer, TD SYNNEX e IBM son un gran ejemplo de cómo el trabajo integrado del ecosistema ofrece alternativas escalables que permitirán a las organizaciones obtener el máximo beneficio si no le tienen temor a la reinvención.

Como parte del ecosistema de IBM, la colaboración de TD SYNNEX con IBM combina las fortalezas de las empresas para ayudar a resolver los desafíos más complejos en los negocios y la sociedad para clientes como Santander con nube híbrida e IA.

Declaraciones:

Por su parte, Martín Solano, CEO de Santander Consumer Argentina, comentó: “Nos entusiasma esta colaboración porque permite que muchas Pymes y empresas argentinas puedan modernizar sus procesos y acelerar la transformación digital, tan necesaria en estos momentos. Esto valida nuestro camino y nos anima a seguir contribuyendo al crecimiento de las empresas y las personas y con eso, al desarrollo del país“.

“Estamos encantados de trabajar con Santander Consumer e IBM para brindarles a las empresas argentinas la posibilidad de modernizar su infraestructura de TI con un enfoque de nube híbrida. En un mercado competitivo como el actual es fundamental que las empresas sean capaces de modernizarse para poder llegar a sus clientes con una mejor y más competitiva oferta”, dijo Fernando López, Vicepresidente y Gerente General, Spanish South America, TD SYNNEX.

“Este enfoque es el más preciso para las pequeñas y medianas empresas, para optimizar sus inversiones y lograr negocios sólidos con el apoyo de tecnologías de nube híbrida e inteligencia artificial. Estamos muy entusiasmados con esta colaboración con Santander Consumer y TD SYNNEX. Esperamos que esta oferta brinde mayores oportunidades a las empresas y les permita competir en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más desafiante”, dijo Roberto Alexander, Gerente General de IBM Argentina.