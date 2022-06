Santander entra en los esports como principal patrocinador de League of Legends

Por staff

18/06/2022

Santander ha anunciado la firma de un acuerdo de varios años para convertirse en el principal patrocinador del Campeonato de Europa de League of Legends (LEC) y la Liga Latinoamérica (LLA). En un evento celebrado en Madrid, algunos de los streamers, artistas y jugadores de League of Legends más famosos han participado en la presentación del patrocinio de esports de Santander.

League of Legends es uno de los juegos de esports de mayor éxito del mundo, con una de las competiciones más profesionalizadas y con una comunidad de seguidores consolidada. En 2021 un pico de cerca de 74 millones de espectadores simultáneos en directo en su campeonato mundial, con una audiencia media por minuto de más de 30 millones, según el organizador, lo que lo convierte en uno de los eventos de esports más vistos en el mundo. Con el lema “Level up your dreams” (sube de nivel tus sueños), Santander quiere construir una nueva comunidad y conectar con las generaciones más jóvenes para ayudarlas a progresar.

La alianza con el Campeonato de Europa de League of Legends y la Liga Latinoamérica, es un acuerdo exclusivamente de medios digitales que complementará los otros patrocinios globales de Santander en F1 y fútbol. En virtud de este acuerdo, la entidad también patrocinará el Campeonato Brasileño de League of Legends (CBLOL). Santander también cuenta con experiencia local previa en este ámbito, ya que Openbank es el patrocinador de la competición nacional española (Superliga).

Como socio global para las ligas de esports de League of Legends en Europa (LEC) y en Latinoamérica (LLA y CBLOL), Santander desplegará una variedad de recursos para promover la marca y sensibilizar a las comunidades de Leage of Legends durante los eventos de esports, que incluye el uso del logotipo en distintos emplazamientos, segmentos de contenido exclusivos, espacios comerciales durante las pausas de la retransmisión, rótulos, premios y entradas VIP para las finales, entre otros.

Juan Manuel Cendoya, director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Santander, dijo: “Nos hace mucha ilusión anunciar esta nueva colaboración con un socio muy innovador con el que compartimos atributos de innovación, diversidad y digitalización. Creemos que entrar en el mundo de los esports nos dará la posibilidad de conectar con las nuevas generaciones de nativos digitales y ayudarles a progresar“.

Maximilian Schmidt, responsable de League of Legends Esports en EMEA, señaló: “Es un placer para nosotros colaborar con una entidad global comprometida con la innovación, la transformación digital y con dar los mejores servicios a sus clientes más jóvenes”.

Presentación mundial

El 14 de junio se celebra un evento de presentación mundial en Madrid (España). Al frente está el presentador Medic, un ídolo de League of Legends con más de 250.000 de seguidores, y su retransmisión mundial online a través de Twitch y otras plataformas corre a cargo de la streamer española Cristinini, que tiene más de tres millones de seguidores. El espectáculo, de freestyle, cuenta con varios artistas de renombre para el público más joven, como el rapero Chuty, la cantante Nicki Nicole y la campeona de freestyle Sara Socas. En este evento también participan algunos de los jugadores más reconocidos de diferentes países, como Alan Q, Inspired y Jukes.

Campeonato de Europa de League of Legends (LEC)

El Campeonato de Europa de League of Legends (LEC) se lanzó en enero de 2019 y se convirtió en la liga deportiva más vista de Europa. Con diez equipos que compiten semanalmente en dos temporadas de 12 semanas de duración, la LEC culmina cada temporada en una final en vivo en escenarios de toda Europa, como Rotterdam y Atenas. Los principales patrocinadores de LEC son KitKat, KIA, LG UltraGear, Logitech, Red Bull, Warner Music y ahora Santander. Desde el campeonato de primavera de 2021, la audiencia media por minuto de LEC, con los aficionados viéndolo al mismo tiempo, está constantemente por encima de los 470.000 en siete idiomas.

Liga Latinoamérica (LLA)

Desde 2019, la Liga Latinoamérica (LLA) es el mayor concurso profesional de League of Legends de Latinoamérica. Comprende ocho equipos que compiten en dos temporadas cada año: primavera y verano. El ganador de la temporada de primavera es candidato a la fase de los Play-Ins de mediados de temporada (segundo mayor campeonato de League of Legends) y el campeón de verano es candidato a la fase de Play-Ins del campeonato mundial de League of Legends (el mayor y más importante campeonato de la League of Legends). Desde 2020, la competición tiene lugar en Ciudad de México con las finales jugadas en diferentes ciudades de la región, como Santiago y Buenos Aires. En 2022, la competición anunció un nuevo formato que incluye una doble eliminación y una categoría de ganadores y perdedores.