Santander lanza su primer bootcamp en México para impulsar el desarrollo de startups

03/08/2024

(México) Banco Santander México anunció el lanzamiento de la primera edición de Santander X GrowthZone México 2024, una iniciativa pionera que busca, a través de un bootcamp de tres días, impulsar a las diez startups más prometedoras del país con oportunidades únicas para su crecimiento.

En este curso intensivo, las startups seleccionadas recibirán formación y mentoría personalizada, acceso a una red exclusiva de contactos clave, participación en talleres y seminarios con expertos de la industria, acceso a una beca de formación en línea al curso “Brand Management: Aligning Business, Brand and Behaviour” de London Business School, así como asesorías estratégicas para optimizar su modelo de negocio y acelerar su crecimiento. Además, podrán ingresar a una plataforma de networking que les permitirá establecer alianzas estratégicas y expandir su presencia en el mercado.

“Santander México se ha consolidado como la empresa que más apoya a la educación en el país, y queremos llevar ese liderazgo también al sector emprendedor, donde vemos un ecosistema cada vez más vigoroso. Si queremos impulsar el progreso del país, es fundamental impulsar a las startups que se encuentran en la base del emprendimiento, por ello estamos lanzando nuestro primer bootcamp que hará la diferencia para estos primeros 10 proyectos, abriendo posibilidades valiosas que esperamos los consoliden. Es oportuno recordar que nuestro país es actualmente el segundo mercado de startups más grande de América Latina, con 773 startups registradas al cierre de 2023 de acuerdo al FinnovistaFintech Radar México”, afirmó Azahara María Ortega Rodríguez, Directora Ejecutiva de Innovación.

El bootcamp se llevará a cabo en la Ciudad de México del 15 al 17 de octubre. Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de agosto de 2024 y deberán cumplir con uno de estos requisitos:

° Contar con más de 10 empleados

° Haber levantado al menos 5 millones de pesos en rondas de inversión.

° Tener una facturación anual mínima de 25 millones de pesos.

° Proporcionar información detallada sobre el proyecto, modelo de negocio y propuesta de valor.

La convocatoria ya está abierta y las iniciativas participantes no tienen que ser clientes del banco ni se enfoca a un sector en particular; la inscripción no tiene costo y los resultados se conocerán a más tardar el 04 de octubre de 2024.

En el 2023, Banco Santander México ha entregado más de 118 becas a startups y scaleups, reiterando su compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor del país, impulsando iniciativas que promuevan la innovación, la tecnología y el crecimiento sostenible.

