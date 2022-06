Santander tiene nuevo CEO

El consejo de administración de Banco Santander ha anunciado hoy que ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual CEO de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como CEO del Grupo y miembro del consejo de la entidad con efectos desde el 1 de enero de 2023, sujeto a las aprobaciones correspondientes. Grisi reportará directamente al consejo, en línea con la nueva estructura de gestión de Santander anunciada el 24 de febrero de este año, y tendrá bajo su responsabilidad todas las regiones, países y negocios globales. Esta propuesta se produce tras un riguroso proceso de sucesión llevado a cabo por la comisión de nombramientos del consejo.

Grisi sucederá a José Antonio Álvarez, que se incorporó al Grupo en 2002. En 2004, fue nombrado director financiero y en 2015, CEO. Tras el periodo de transición, Álvarez continuará en el consejo de administración como vicepresidente no ejecutivo.

Desde que Álvarez asumió el cargo de CEO, el Grupo ha incrementado su rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 11% en 2014 a más del 14% en el primer trimestre de 2022, mientras que la ratio de capital CET1 ha pasado del 8% a más del 12% en el mismo periodo. En estos años, los ingresos han crecido un 35% en euros constantes y el banco ha sumado casi 40 millones de clientes, lo que eleva el número total de personas y empresas a las que da servicio a 155 millones a cierre de marzo de 2022.

Además, la transformación comercial y digital que se está acometiendo ha llevado al banco a situarse entre las tres primeras entidades por satisfacción de clientes (NPS) en casi todos los mercados principales del banco manteniendo a la vez la ratio de eficiencia en el 45%, entre las mejores de la banca internacional. Esta evolución ha permitido distribuir entre los accionistas 15.000 millones de euros en dividendo en efectivo.

Ver más: Ana Botín: “El sistema bancario no está diseñado para tasas negativas”

Grisi se incorporó a Grupo Santander en 2015 como CEO de Santander México. En estos años, ha impulsado una gran transformación del negocio, lo que ha situado la rentabilidad sobre el capital tangible ordinario ajustado al 31% a cierre de marzo de 2022, aumentando el número de clientes activos en casi el 50%, hasta rozar los 10 millones, y doblando el de clientes vinculados. Además, ha situado a Santander entre los primeros bancos del país en pymes, empresas, hipotecas y financiación de proyectos (project finance).

En 2019, fue nombrado responsable regional de Norteamérica, cuyos mercados principales son México y Estados Unidos. En 2021, Estados Unidos alcanzó los mejores resultados de su historia, con un beneficio de 2.750 millones de dólares, frente a los 648 millones de 2018, y se situó como el país que más contribuyó al beneficio del Grupo. Bajo el liderazgo de Grisi, ha aumentado la conectividad entre los mercados de la región, lo que ha permitido aprovechar oportunidades de negocio transfronterizas, mejorar la eficiencia, y avanzar en el objetivo del banco de construir un modelo operativo común (“One Santander”). Como resultado, la región casi ha doblado su beneficio desde 2019.

La trayectoria profesional de Héctor Grisi comenzó hace más de 35 años. Antes de incorporarse a Santander, trabajó durante 18 años en Credit Suisse, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad, entre ellos, el de director de banca de inversión para México, América Central y el Caribe y más tarde director general y consejero delegado de Credit Suisse México. Estudió en México y Canadá, y es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana.

Ha sido un privilegio formar parte del equipo de Santander en los últimos 20 años. Santander es una gran organización, y siempre estaré inmensamente agradecido a todos los compañeros y amigos con los que he trabajado. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos y tengo plena confianza en que bajo el liderazgo de Ana y Héctor el banco seguirá creciendo y cosechando éxitos. En estos próximos meses voy a trabajar con Héctor para que la transición sea ordenada y a partir del año que viene seguiré apoyando el crecimiento y desarrollo del Grupo como vicepresidente no ejecutivo.

Quiero dar las gracias a José Antonio por todo lo que ha hecho por el banco a lo largo de su carrera y por todo el apoyo que me ha dado desde que me incorporé a Santander. Es un honor sucederle como consejero delegado del Grupo y tener la oportunidad de seguir construyendo sobre los éxitos conseguidos por Ana y por él en los últimos años. El tamaño, la diversificación y el foco en el cliente nos dan oportunidades de crecimiento que no son fáciles de replicar. Estoy deseando empezar a trabajar con todo el equipo y no tengo ninguna duda de que contamos con la estrategia, el modelo de negocio y el talento necesarios para generar valor y desplegar todo nuestro potencial.

Héctor Grisi