SAP brinda cursos gratuitos sobre gestión del talento, logística y nube

Por staff

15/09/2022

En una época de escasez de talento con habilidades digitales y en que las nuevas tecnologías ocupan el centro de las estrategias de negocios, la capacitación se vuelve un factor fundamental para acceder a oportunidades o mejorar el desempeño laboral. Con esto en mente, SAP pone a disposición de manera gratuita cuatro nuevos cursos para los próximos meses, vinculados con sus soluciones SAP S/4HANA y SAP SuccessFactors.

El primero de ellos, Adapting the UI in SAP S/4HANA Cloud Using SAP Screen Personas ayuda a adaptar aplicaciones clásicas a nuevas interfaces de usuario. Comienza el 12 de septiembre y culmina el 11 de octubre.

El otro, Working with Calculation Views in SAP HANA Cloud, se enfoca en el desarrollo de modelos de vista de cálculo. Inicia el 28 de septiembre y se extiende hasta el 3 de noviembre.

Ver más: Perfiles falsos de bancos en Twitter: una amenaza constante

Con Insights into Selected Logistics Innovations in SAP S/4HANA, los participantes pueden descubrir nuevas características y funciones de ventas, abastecimiento, compras y cadena de suministro. Se dictará entre el 12 de octubre y el 10 de noviembre.

Por último, SAP SuccessFactors Learning – Get Your Implementation Right! permite implementar y ejecutar un sistema de aprendizaje robusto, seguro y sostenible. Se cursa entre el 19 de octubre y el 17 de noviembre.

Todos los cursos ofrecen un certificado de participación y otorgan Record of Achievement a aquellos que logren alcanzar al menos el 50% de los puntos en las asignaciones de evaluación. Se dictan en inglés pero tienen subtítulos en español.