SAP Concur Sessions: metaverso, sustentabilidad y gestión del cambio

Por staff

27/09/2022

El martes 4 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de SAP Concur Sessions “Todo cambió, Nada Cambió” de manera virtual. Contará con reconocidos speakers que hablarán sobre cómo se viven los cambios en la sustentabilidad, en el metaverso, en los proyectos de tecnología y en la gestión de los equipos.

Será conducido por el humorista Andrés López y Claudia Boeri, CEO de SAP América Latina Región Sur, realizará la apertura, seguida por Tom Raftery, futurista y evangelista de innovación, que guiará el keynote sobre el imperativo de la sostenibilidad.

También habrá invitados especiales que hablarán sobre los cambios de comportamiento que reflejan el éxito de un proyecto y la evolución de la tecnología involucrada en universos paralelos. Ellos serán Geli Pautt Torres, Facilitadora del taller “Inmunidad al Cambio” de Harvard; Pedro Pereira, Chief of Sustainability Office de SAP; y Sarah Torres, Game and Metaverse Producer de This is Metaverse.

Además participará José Eduardo Enriquez Pérez, Gerente de Proyectos TI de Cementos Progreso quien contará cómo fue la gestión del cambio en una empresa que tiene más de 100 años.

El evento se transmitirá en vivo el martes 4 de octubre a las 10:00 (Argentina y Chile) y 8:00 (Colombia y Perú). Para inscribirse es posible hacerlo ingresando a este link o escaneando el siguiente código QR.

QR para registrarse en el evento SAP Concur Sessions “Nada Cambió. Todo cambió”