SASE y Zero Trust refuerzan una sólida defensa de seguridad

Por staff

27/10/2023

Luego del cierre del GNE 2023, conversamos en exclusiva con Kevin Vachon, COO de MEF.

TyN: ¿Cómo evalúa la convocatoria del evento teniendo en cuenta las complicaciones globales existentes?

Kevin Vachon: MEF tiene un historial de albergar eventos industriales de gran éxito e impacto. Cuando nos propusimos organizar el Evento de Networking Global (GNE) del MEF, celebrado en Dallas, Texas, en octubre de 2023, nuestro primer evento de la industria desde el inicio de la pandemia, tomamos en consideración algunas incertidumbres como parte del proceso de planificación. Al final, la respuesta que recibimos desde el principio fue tremenda. Con cientos de asistentes de todo el mundo, GNE fue un éxito rotundo.

El éxito de GNE habla de la capacidad del MEF para convocar a la industria a debates colaborativos sobre asuntos críticos y también destaca el papel fundamental de la Red como Servicio (NaaS) en la configuración del futuro de la industria de las comunicaciones.

TyN: Comparado con el último evento del MEF, ¿qué mejoró esta nueva edición?

K.V.: El enfoque y los objetivos de GNE eran muy diferentes a todo lo que habíamos hecho antes. Nuestros eventos pasados tuvieron un conjunto más amplio de temas relacionados con todo el trabajo de MEF 3.0 y GNE se centró únicamente en NaaS. GNE fue única porque reunió por primera vez a altos ejecutivos y tomadores de decisiones en la industria de las comunicaciones para colaborar con la comunidad NaaS en general para compartir ideas e intercambiar conocimientos sobre temas importantes. Además del intercambio de conocimientos, la convergencia de varios sectores en GNE, incluidos proveedores de servicios y tecnología, empresas y nube, entre otros, ofreció a los asistentes la oportunidad de observar NaaS desde diversos ángulos. Para los altos ejecutivos y tomadores de decisiones, GNE brindó una oportunidad invaluable para profundizar su comprensión del papel integral de NaaS en esa evolución.

Un elemento central del mensaje NaaS de MEF en GNE fue el lanzamiento de su Plan industrial NaaS, que sirve como base para que la industria construya a medida que desarrolla el ecosistema NaaS. El NaaS Industry Blueprint de MEF está diseñado para ayudar a los proveedores de servicios a desarrollar, comercializar y ofrecer la próxima generación de ofertas de NaaS. El plan también ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre qué ofertas de NaaS son adecuadas para sus necesidades específicas.

GNE también incluyó a aquellos miembros de la comunidad que se centran exclusivamente en implementar las API de MEF Lifecycle Service Orchestraion (LSO) para NaaS y otros casos de uso.

TyN: ¿Podrías explicar de forma sencilla a nuestros lectores qué es la Certificación SASE?



K.V.: El programa de certificación SASE del MEF está diseñado para aumentar la confianza del mercado en las soluciones y servicios de ciberseguridad al proporcionar un sistema de certificación y calificación para vendedores y proveedores de servicios para indicar la efectividad de su oferta SASE.

Disponible para los miembros proveedores de servicios y tecnología de MEF en todo el mundo a principios de 2024, el programa incluye certificación para SD-WAN (red de área amplia definida por software), SSE (protección contra amenazas en el borde del servicio de seguridad), ZTNA (acceso a la red de confianza cero) y SASE basado en programas de prueba desarrollados por CyberRatings, socio de MEF. La certificación también garantizará el cumplimiento del estándar MEF SD-WAN (MEF 70.1) y los primeros estándares de la industria para SASE (MEF 117) y Zero Trust (MEF 118). Las amenazas y soluciones de ciberseguridad evolucionan constantemente, por lo que la certificación no es un evento único. Los participantes del programa podrán certificar continuamente sus productos y servicios para demostrar su eficacia.

El programa beta para la certificación SASE en curso ahora incluye a los miembros de MEF Cisco, Fortinet, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Versa Networks y VMware y cuenta con el respaldo de la Junta Directiva de MEF, que incluye altos ejecutivos de AT&T Business, Colt Technology Services, Comcast Business. , Liberty Latin America, Lumen, Microsoft, PCCW Global, Orange, Sparkle y Verizon Business.

TyN: La arquitectura de la red SASE, ¿cuánto más seguridad en la nube ofrece a las empresas que están dentro de esta red?

K.V.: SASE ofrece una mejora significativa en la seguridad de la nube por varias razones:

SASE combina servicios de redes y seguridad en una única plataforma, brindando a las organizaciones una visión más completa de su postura de seguridad y facilitando la identificación y respuesta a las amenazas.

Los servicios SASE están basados en la nube, lo que significa que las organizaciones pueden beneficiarse de las últimas actualizaciones e innovaciones de seguridad sin tener que invertir en nuevo hardware o software.

SASE se puede ampliar o reducir fácilmente para satisfacer las necesidades de organizaciones de todos los tamaños. Esto es especialmente importante para organizaciones con aplicaciones basadas en la nube y una fuerza laboral dispersa.

TyN: SASE juega un papel predominante en la red Zero Trust. ¿Podrías explicar de forma sencilla cómo se interrelacionan?

K.V.: Zero Trust es una estrategia de seguridad que elimina la confianza automática en el acceso a la red y sirve como base para SASE. SASE y Zero Trust se combinan para salvaguardar datos, aplicaciones y políticas de red, reduciendo las vulnerabilidades y reforzando una sólida defensa de seguridad contra las ciberamenazas. Zero Trust adopta un enfoque de seguridad centrado en la identidad y los datos, eliminando la confianza implícita de la infraestructura de seguridad y requiriendo verificación para cualquier persona o cosa que busque acceso a la red. Cuando se combinan con estándares establecidos, SASE y Zero Trust ofrecen una solución de seguridad integral y optimizada que aplica políticas en toda la red, reduciendo la superficie de ataque y creando un perímetro de seguridad sólido que plantea desafíos importantes para los actores maliciosos.

TyN: Me imagino que habrán cerrado este magnífico evento ya pensando en cómo organizar el evento del año que viene para superarse como nos tiene acostumbrados. ¿Puedes contarnos algo sobre el evento de 2024?

K.V.: Tras el éxito de GNE 2023, MEF continuará impulsando su misión en respuesta al panorama cambiante de las comunicaciones bajo el paraguas de NaaS. Nuestro objetivo es incorporar servicios, API de automatización, desarrollo de ecosistemas y certificaciones sin problemas en un marco NaaS. La realización de este objetivo incluye la promoción continua por parte del MEF de la colaboración con quienes desarrollan activamente estándares y soluciones relevantes para, en última instancia, fomentar un ecosistema próspero. Esperamos que GNE 2024 desempeñe un papel importante en este esfuerzo y, en particular, proporcione un informe de progreso sobre la evolución de la industria NaaS durante los próximos 12 meses.

Ver más: MEF funda el Consejo de Liderazgo Empresarial

Ver más: Conocé el primer Plan Industrial de Red Como Servicio

Ver más: 16 proveedores de tecnología y servicios anuncian la primera certificación SASE de la industria