Satélites ofrecen nuevas capacidades y complejidades para redes 5G

Nuevos avances en las normas de 5G están creando oportunidades para integrar redes no terrestres (NTN, por la sigla en inglés) a una experiencia inalámbrica estandarizada interoperable a lo ancho de todo el planeta. 5G Americas, la voz de la 5G y 4G LTE de las Américas, anunció el lanzamiento de su último trabajo, que explica el rol de la 5G en redes satelitales, llamado “5G and Non-Terrestrial Networks (5G y redes no terrestres).”

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, declaró: “Nuevos casos de uso son posibles cuando las capacidades singulares de la 5G se extienden a regiones más inaccesibles con la ayuda de las redes no terrestres. Los operadores cuentan con oportunidades interesantes y enfrentan desafíos a medida que nuevas normas para 5G allanan el camino rumbo a una creciente integración entre redes terrestres y no terrestres.”

Según el nuevo trabajo, los casos de uso 5G para redes no terrestres pueden incluir, entre otros, opciones de conectividad optimizadas para banda ancha móvil, entre ellas comunicaciones celulares fijas y móviles, como así también conectividad múltiple, IoT de área amplia y área local, y aplicaciones para seguridad pública. Otros usos incluyen resiliencia mejorada de la red, conectividad híbrida entre red de borde y celular móvil para banda ancha móvil optimizada, además de transmisión “Directo al nodo”.

“5G and Non-Terrestrial Networks” aborda en detalle la comunicación basada en satélites, que podría tener un rol importante en el aprovechamiento de la infraestructura de comunicaciones para brindar servicios de 5G en el futuro y cerrar la brecha digital. Los temas de este trabajo incluyen:

Panorama de la industria y conocimientos sobre cómo la arquitectura basada en satélites aprovecha los sistemas de Órbita Geoestacionaria Terrestre, Órbita Terrestre Media y Órbita Terrestre Baja que, colectivamente, pueden brindar cobertura para altitudes que oscilan entre 36.000 km y 400 km.

El trabajo también explica el modo en que las normas 5G pueden hacer que las NTN y los segmentos satelitales sean una parte creciente del ecosistema de 5G y la infraestructura de conectividad. El trabajo analiza factores adicionales como diferentes frecuencias del espectro utilizadas por los satélites, distintos modos operativos que permiten coexistencia, roaming y datos compartidos, y cómo impactan en las redes 5G los sistemas de haces móviles y fijos.

Según Sridhar Rajagopal, Vicepresidente Senior y Senior Fellow de Tecnología y Estrategia de Mavenir, y líder del grupo de trabajo de 5G Americas: “La integración y la coexistencia de los sistemas satelitales y terrestres han cobrado importancia al avanzar más allá de la 5G y requerirán cada vez más estandarización y colaboración entre la industria satelital y la de las telecomunicaciones. Esto beneficiará tanto a los operadores satelitales como a los móviles al habilitar nuevos servicios, disponibilidad adicional de acceso y al brindar creciente conectividad a zonas remotas y rurales. Con el 3GPP Rel-17 se han logrado buenos avances y hay mucho más para abordar en materia de coexistencia a medida que se desplieguen estos sistemas integrados.”

Rahul Pal, Ingeniero Principal de T-Mobile y líder del grupo de trabajo de 5G Americas, añadió: “3GPP Release 17 introducirá nuevas topologías de redes en las especificaciones del 3GPP que incluirán plataformas de gran altitud y satélites de Órbita Terrestre Baja y de órbita geosincrónica. Nuevas constelaciones de despliegues satelitales y el trabajo del 3GPP proporcionaron un sendero posible para una integración más estrecha entre redes terrestres y no terrestres.”