Satoshi Tango desembarca en el mercado de créditos con préstamos respaldados por criptomonedas

Por staff

19/02/2023

El exchange de origen argentino que está disponible en Argentina, Chile, Perú y Brasil decidió expandir aún más sus servicios y anunció la incorporación de créditos a su cartera de productos.

Satoshi Tango, -el exchange de origen argentino que cuenta con operaciones propias en Argentina, Brasil, Chile y Perú y que trabaja con clientes de más de 100 países, nacido en 2014- continúa con la ampliación de sus servicios y anuncia la incorporación de préstamos colaterizados en criptomonedas al menú opciones que constituye su oferta.

Luego de lanzar haber lanzado recientemente su Tarjeta Visa con múltiples beneficios, Satoshi Tango ahora ofrece a sus usuarios la posibilidad de solicitar un préstamo en moneda local o en la criptomoneda estable USDT (paridad 1:1 con el dólar americano) con el único requisito de tener una cuenta verificada en el exchange y “congelar” sus tenencias en cripto por el lapso del préstamo que va de 30 a 90 días.

El usuario tan solo deberá seleccionar una de las criptomonedas disponibles en su cartera como garantía de su préstamo. Puede abrir tantas líneas de crédito como tipo de criptomonedas tenga. Las criptomonedas que pueden dejarse como colateral son ADA, BCH, BTC, DAI, DOT, ETH, LINK, LTC, USDC, USDT, XRP, USDT.

El sistema funciona de la siguiente manera: un usuario deposita una cantidad de criptomonedas en garantía y Satoshi Tango le habilita un x porcentaje del valor en el que está valuado el activo en pesos o USDT para, por ejemplo, invertir en otras criptomonedas o adquirir algún bien.

En el caso de la propuesta de Satoshi Tango, los préstamos pueden tener una duración de 30 o 90 días. Sin embargo, en cualquier caso el cliente podrá cancelarlo cuando quiera. El interés se calculará en función de los días que duró el préstamo, siendo un día el período mínimo calculable.

“Si el día del vencimiento de tu préstamo no realizaste la devolución, entonces utilizaremos tu colateral para liquidarlo automáticamente. Te estaremos notificando unos días antes del vencimiento para que saldes tu préstamo y no pierdas tu colateral”, aclara la comunicación que Satoshi Tango tiene preparada para sus clientes como parte de un paso a paso para evacuar cualquier duda entre los usuarios.

La plataforma dispone, además, de un equipo de operaciones para brindar soporte permanente, con expertos que colaborarán y serán una guía para el usuario.

Préstamos y DeFi

Una de las principales ventajas de un préstamo de criptomonedas es que, a diferencia de la banca tradicional, el usuario no está sujeto a que se evalúe su puntaje crediticio.

“Esto significa que los préstamos son más accesibles para las personas que no tienen un historial financiero, los consumidores no bancarizados que no tienen una cuenta bancaria y los trabajadores autónomos que luchan por acceder a los créditos porque sus ganancias fluctuantes no cumplen con los estrictos criterios de los préstamos bancarios”, explicó Matías Bari, CEO y Co Founder de Satoshi Tango.

“Además -sumó Bari- los préstamos tradicionales pueden tardar varios días en liquidarse, mientras que los criptopréstamos pueden ser prácticamente instantáneos”.

La nueva apuesta del exchange, una de las primeras empresas que se dedicó a la comercialización de monedas digitales en la Argentina y con más trayectoria en el país, tiene de contexto, además, el crecimiento que, en el mercado local, viene registrando lo que el Banco Central denomina “Proveedores No Financieros de Crédito” (PNFC).

Según la autoridad monetaria, durante el segundo semestre del año pasado la cantidad de personas que tomaron créditos de estas compañías de tecnología financiera y otras entidades no bancarias en la Argentina creció un 21%. También creció la cantidad de personas interesadas en estos nuevos formatos de crédito, a un total de 8.8 millones de personas para finales del año pasado. “Uno de los segmentos que aprovechó esta tendencia es el de criptomonedas”, apuntó Bari.

“Muchas personas alrededor del mundo no pueden acceder al mercado de capitales en el sistema financiero tradicional; sólo un sector reducido de la sociedad tiene la capacidad y el sustento económico para lograrlo. Uno de los principales supuestos dentro de las finanzas descentralizadas, mejor conocidas como DeFi, es crear un nuevo sistema financiero universal, con productos menos costosos y de fácil acceso para todas las personas“, argumenta.

Bari explica que los protocolos de préstamos en DeFi están democratizando el acceso a la deuda. “Usando criptoactivos como garantía, se puede pedir un préstamo en alguno de estos protocolos y usar los fondos para diferentes objetivos“, explica el CEO de Satoshi Tango.

Los préstamos descentralizados han crecido exponencialmente, con un volumen que alcanzó los u$s $50 mil millones al cierre de 2021, casi 102 veces en comparación con el año anterior. Según datos del portal especializado en estadísticas Statista, el mercado en general de las finanzas descentralizadas (DeFi) alcanzó un valor récord de u$s 274.000 millones el año pasado.

Satoshi Tango, nuevos verticales

Satoshi Tango fue lanzada oficialmente en 2014 por Matías Bari, Mariano Craiem, y Nicolás Loterspil. La empresa no sólo se dedica a la compra y venta de bitcoins y otras criptomonedas sino que, desde su plataforma web y app mobile permiten recibir y transferir dinero en todo el mundo sacar créditos y seguros, recargar tarjetas prepagas y más.

Para Satoshi Tango la confianza de sus clientes es una prioridad. La plataforma cumple con todas las normas de las entidades regulatorias locales e internacionales, protege la información de sus clientes y tiene los más altos estándares de prevención de fraudes.

Hace pocos días atrás la compañía también fue noticia, por el lanzamiento de su tarjeta Visa y días después por el lanzamiento de una solución B2B llave en mano para que fintechs, bancos y organizaciones financieras faciliten a sus clientes el ingreso al mundo cripto de manera simple y efectiva.

Así, “Satoshi Tango Empresas”, tal el nombre de la aplicación, permite a estas instituciones ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar, vender y hacer staking de todas las criptodivisas que están listadas en Satoshi Tango, entre las que se encuentran las más buscadas del mercado como Bitcoin, Ethereum, DAI y USDT, entre otras.

“Estamos siempre pendientes para ampliar nuestra oferta de servicios, funcionalidades y herramientas poniendo a nuestros usuarios en el centro y enfocados en que estas novedades operen en un entorno de seguridad y transparencia, con tecnologías que, al mismo tiempo, hagan todo más rápido, fácil y automático que nunca“, concluyó Bari.