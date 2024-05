Scala, do Grupo Stefanini, espera um crescimento de 78% em suas operações

15/05/2024

Que análise de dados ganha contornos cada vez mais estratégicos nas corporações, já sabemos. Mas como estruturar essa avalanche de informações que trafega todos os dias nos negócios, transformar esse ‘minério’ em dados lapidados e selecionados para auxiliar o core business das empresas e gerar resultados sólidos? A Scala, empresa brasileira de soluções de analytics e inteligência artificial (IA) que desde 2016 integra a divisão de Ventures do Grupo Stefanini, tem realizado esse trabalho junto aos seus clientes e, com isso, tem conquistado ano a ano um crescimento consistente. A prova disso está na expectativa projetada por seus gestores. Para este ano, a empresa espera crescer 78% nos resultados (Brasil e Latam).

Focada na implantação de abordagens tecnológicas que exigem alto grau de especialização em negócios, como Analytics e IA, em outubro do ano passado a Scala passou a acelerar seus planos de internacionalização, ampliando sua atuação ao adquirir 100% da Tatic Software e incorporar a nova marca ao seu DNA, adicionando ainda mais analytics. Com esta oportunidade, a Scala expande suas operações na América Latina, especialmente na Colômbia e no Equador, onde a Tatic atuava em grandes operadoras de telecomunicações.

Há setores, como o segmento financeiro, por exemplo, que a análise de dados está no centro de suas operações. O chamado data analytics é a ferramenta que possibilita uma avaliação detalhada de tendências e riscos, auxiliando amplamente na tomada de decisão. E esse tem sido o grande salto para as empresas atualmente.

“Nosso desafio é crescer ainda mais, tanto no Brasil quanto em outras regiões globais, e ser ainda mais estratégico em nossos clientes, tornando a área de data analytics mais próxima do core business das empresas, provocar, gerar e trabalhar insights tão úteis no dia a dia de suas operações. É um atendimento fortemente personalizado”, afirma Filipe Cotait, Chief Operating Officer da Scala. “Planejamos alcançar expansão na região Latam e no Brasil”, complementa o executivo, que adiciona metas audaciosas para a companhia.

Soluções Scala para cada modelo de negócio

Além da implantação das soluções dos parceiros tecnológicos, como IBM, Amazon AWS, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, a Scala possui em seu portfólio quatro soluções para acelerar Data & Analytics para seus clientes: ALICE.AI, DORA, LORE e IMPROVE.

A ALICE.AI é uma plataforma de inteligência artificial que faz o gerenciamento do ciclo de vida de modelos preditivos e prescritivos, impulsionando sua adoção. Com modelos pré-construídos e provados para a geração de insights, a ferramenta proporciona solução de problemas reais e a construção de modelos baseados em hipóteses de negócios. A solução pode ser implementada na estrutura da organização ou em soluções de nuvem.

Já a plataforma inovadora DORA, que transforma o modo como empresas lidam com grandes volumes de dados, utiliza como base sua tecnologia de compressão de última geração, permitindo o armazenamento de mais dados gastando menos, além de acesso a dados históricos com agilidade, transformando-os em ativos valiosos para impulsionar seu negócio. Com a LORE, a Scala entrega dados prontos para uso, eliminando a complexidade da sua aquisição, além de possibilitar que a empresa impulsione suas estratégias de negócio.

Solução Software as a Service (SaaS) de análise de dados é a base do IMPROVE, que permite implementar modelos de remuneração variável de forma flexível, alinhando os objetivos da empresa à motivação da área comercial e gerando ganhos de produtividade.

“Com esse leque de soluções, ampliamos nossa presença no mercado em um modelo pay per use, em que o cliente utiliza créditos de consumo e paga apenas pelo que usa. Assim, aliamos conveniência e resultados”, conclui Cotait.

