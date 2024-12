Scholz señala que las elecciones alemanas “no las decidirán los dueños de las redes sociales”

Por staff

31/12/2024

(Euronews) El canciller alemán pronunció un perspicaz discurso de Nochevieja en el que insistió en que los ciudadanos alemanes decidirían por sí mismos el destino del país y animó a la unidad en respuesta a un reciente atentado en Magdeburgo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, indicó a los votantes que el resultado de las próximas elecciones alemanas, que van a tener lugar el 23 de febrero, no se decidirá a través de los “propietarios de las plataformas de redes sociales”, en un perspicaz discurso de Nochevieja que había sido pregrabado.

Sus comentarios llegan después de que el multimillonario y magnate tecnológico, Elon Musk, apoyara públicamente al partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania (AfD), primero en su plataforma de redes sociales X, y después en un artículo de opinión para el periódico alemán ‘Welt am Sonntag’.

“En general, en los debates, a veces se tiene la impresión de que cuanto más extrema es la opinión, más atención recibe“, señaló el canciller alemán. “Sin embargo, no es la persona que grita más fuerte la que decide cómo seguirán las cosas en Alemania. Es la inmensa mayoría de la gente razonable y decente, la que lo hace”, añadió. “Vosotros, los ciudadanos, decidís lo que va a pasar en Alemania. Los dueños de las redes sociales no lo deciden”, concluyó.

“En general, en los debates, a veces se tiene la impresión de que cuanto más extrema es la opinión, más atención recibe“, señaló el canciller alemán. “Sin embargo, no es la persona que grita más fuerte la que decide cómo seguirán las cosas en Alemania. Es la inmensa mayoría de la gente razonable y decente, la que lo hace”, añadió. “Vosotros, los ciudadanos, decidís lo que va a pasar en Alemania. Los dueños de las redes sociales no lo deciden”, concluyó.

Aunque Scholz no mencionó a Musk ni a la plataforma X, el fundador de Tesla y estrecho colaborador de Donald Trump ha causado revuelo en Alemania al apoyar a la AfD. Musk ha insistido en que está a favor de las políticas económicas del partido y ha dicho en repetidas ocasiones que la formación política no debería ser etiquetada como de “extrema derecha”.

"En general, en los debates, a veces se tiene la impresión de que cuanto más extrema es la opinión, más atención recibe", señaló el canciller alemán. "Sin embargo, no es la persona que grita más fuerte la que decide cómo seguirán las cosas en Alemania. Es la inmensa mayoría de la gente razonable y decente, la que lo hace", añadió. "Vosotros, los ciudadanos, decidís lo que va a pasar en Alemania. Los dueños de las redes sociales no lo deciden", concluyó. Aunque Scholz no mencionó a Musk ni a la plataforma X, el fundador de Tesla y estrecho colaborador de Donald Trump ha causado revuelo en Alemania al apoyar a la AfD. Musk ha insistido en que está a favor de las políticas económicas del partido y ha dicho en repetidas ocasiones que la formación política no debería ser etiquetada como de "extrema derecha".

“Sin embargo, no pocos de estos rumores y conjeturas han sido, entretanto, desmentidos. Estas cosas nos dividen y debilitan“, afirmó Scholz. “Esto no es bueno para nuestro país”.

Al parecer, el autor del atentado, de origen saudí, llegó a Alemania en 2006 y manifestó sentimientos antimusulmanes en internet. Las autoridades alemanas han afirmado que el perfil de este hombre lo diferenciaba de otros autores de atentados similares, y han advertido de que no se deben sacar conclusiones precipitadas sobre sus motivaciones.

Sin embargo, la AfD ha sacado partido del trágico suceso. La líder del partido, Alice Weidel, celebró un mitin en Magdeburgo en el que describió el ataque como un “acto de un islamista lleno de odio hacia lo que constituye la cohesión humana, para nosotros los alemanes, para nosotros los cristianos”.

Musk también se ha pronunciado sobre el incidente, criticando a las autoridades alemanas en X y escribiendo, en una publicación, que Scholz debería dimitir por el ataque llevado a cabo en Magdeburgo.

