SDC23: El foco puesto en el sistema de seguridad en todos sus productos

Por staff

05/10/2023

Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentado hoy una serie de innovaciones en seguridad en todo su ecosistema de productos y servicios. Con el lanzamiento de One UI 6, estas innovaciones incluyen actualizaciones de Samsung Knox Matrix con claves de acceso y cifrado de extremo a extremo para los datos de Samsung Cloud. También, ha anunciado la expansión de Samsung Knox Vault a un ecosistema de dispositivos más amplio. Estos avances están diseñados para una era de hiperconectividad, que prioricen la seguridad en un entorno en el que múltiples dispositivos se conectan y comparten información entre sí.

Todas estas actualizaciones se han comunicado en la conferencia anual Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), que reúne a desarrolladores, creadores y diseñadores con el fin de explorar las experiencias conectadas de Samsung. En el evento, Samsung ha mostrado cómo estas innovaciones trabajarán para impulsar la industria y empoderar a los usuarios para que estos puedan hacer lo que les apasiona con total seguridad.

“Las innovaciones más potentes en seguridad y privacidad pueden ayudar a proteger la experiencia móvil diaria”, dijo el Dr. Seungwon Shin, EVP & Head of Security Team, Mobile eXperience Business en Samsung Electronics. “Nos esforzamos por mantener seguros a nuestros usuarios bajo el mayor número de circunstancias posible. Con nuestras últimas innovaciones, pueden vivir su vida como quieran con menos esfuerzo, ahora y en los próximos años”.

Comodidad segura en un mundo conectado

El lanzamiento de One UI 6 en los dispositivos Galaxy y una actualización de Samsung Knox Matrix contribuyen a hacer realidad la visión de Samsung de un futuro en el que los dispositivos conectados puedan protegerse mutuamente dentro de un mismo ecosistema.

El año pasado ya se anunció que Knox Matrix sería compatible con Trust Chain, lo que permitiría a los dispositivos conectados supervisarse mutuamente de forma inteligente en busca de amenazas de seguridad. Esto evitaría enviar notificaciones a otros dispositivos si uno de ellos se viese atacado. Es decir, si un hacker ataca un dispositivo, Knox Matrix puede detectar la amenaza y aislar ese dispositivo de los demás para mantener a salvo el resto del sistema.

En la SDC23, Samsung ha anunciado actualizaciones de otro elemento clave de Knox Matrix: Credential Sync, que puede ayudar a proteger la información confidencial cuando se mueve entre varios dispositivos, como los dispositivos Samsung Galaxy, los televisores y los frigoríficos Family Hub. Con la introducción de One UI 6, Credential Sync ofrece a los usuarios una forma fácil y segura de sincronizar sus identidades y credenciales entre sus dispositivos Samsung. Credential Sync también incluye ahora el cifrado de extremo a extremo de las copias de seguridad y la restauración de los datos de Samsung Cloud. Esto garantiza que los datos solo se puedan cifrar o descifrar en los dispositivos del usuario, lo que significa que nadie más puede verlos, incluso si un servidor se ve comprometido o se roban los datos de la cuenta. A principios de 2024, los dispositivos Samsung Galaxy también implementarán el cifrado de extremo a extremo cuando los usuarios sincronicen sus datos con Samsung Cloud.

Como parte de Credential Sync, Samsung también ha desarrollado nuevas formas de gestionar y proteger identidades en un mundo hiperconectado a través de passkeys, credenciales digitales que pueden utilizarse como autenticación para sitios web y aplicaciones. A través de One UI 6, Samsung Pass se ha actualizado con la capacidad de utilizar passkeys, avanzando significativamente hacia un futuro sin contraseñas donde estas claves sustituyen a los códigos tradicionales para proporcionar una experiencia que es:

Más rápida: Los usuarios pueden ahorrar tiempo a la hora de escribir el nombre de usuario de su cuenta en el dispositivo seleccionando rápidamente la cuenta en la que desean iniciar sesión.

Los usuarios pueden ahorrar tiempo a la hora de escribir el nombre de usuario de su cuenta en el dispositivo seleccionando rápidamente la cuenta en la que desean iniciar sesión. Más fácil: Una vez registradas las claves, los usuarios pueden cambiar fácilmente a un nuevo dispositivo conectado sin necesidad de registrarse de nuevo.

Una vez registradas las claves, los usuarios pueden cambiar fácilmente a un nuevo dispositivo conectado sin necesidad de registrarse de nuevo. Más segura: Las passkeys solo funcionan en los sitios web y aplicaciones registrados por los usuarios, lo que garantiza la protección frente a ataques de suplantación de identidad de sitios o aplicaciones maliciosas.

Knox Matrix da este paso revolucionario en la evolución de las contraseñas al permitir una forma cómoda de compartir claves de acceso en varios dispositivos sin sacrificar la seguridad. Basadas en los estándares internacionales de FIDO, las claves permiten a los usuarios utilizar Samsung Pass en su smartphone para iniciar sesión en aplicaciones y sitios web a través de sensores biométricos, como las huellas dactilares. Con One UI 6, las passkeys pueden mantenerse custodiadas hasta que se cumplan determinadas condiciones, como cuando se introduce en el smartphone Samsung Galaxy un PIN, una contraseña o el patrón de la pantalla de bloqueo del dispositivo anterior del usuario. Con estas funciones actualizadas dentro de Knox Matrix, los usuarios ya no tienen que acordarse de las contraseñas actuales ni restablecer las olvidadas, dotando al sistema de mayor comodidad y seguridad al compartir credenciales entre dispositivos conectados.

Potentes innovaciones de seguridad en más dispositivos Samsung

Además de innovar para proteger los ecosistemas de dispositivos del futuro, Samsung también está democratizando sus innovaciones de seguridad más potentes. Samsung Knox Vault se está reforzando a través de una expansión que va más allá de los dispositivos insignia, con la que proteger a más clientes y darles un mayor número de opciones que pueden utilizar de forma segura.

Knox Vault puede ayudar a proteger los datos más críticos de un dispositivo, incluida la información de la pantalla de bloqueo, como códigos PIN, contraseñas y patrones. Construye un entorno de ejecución seguro que está físicamente aislado del procesador y la memoria principales del sistema. Es eficaz desde el momento en que un usuario registra su pantalla de bloqueo, por lo que pueden disfrutar de la seguridad que necesitan sin complicaciones. Knox Vault puede ayudar a proteger las claves de seguridad de aquellos que cifran sus datos privados almacenados en el dispositivo, garantizando una seguridad total, incluso en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Samsung Knox Vault, una solución basada en hardware y resistente a la manipulación, se creó para proteger los datos privados de los usuarios no solo frente a la piratería informática basada en software, sino también frente a los ataques de hardware mediante herramientas profesionales de gama alta. Knox Vault se lanzó originalmente en los dispositivos estrella de Samsung Galaxy, como los smartphones de las series S, Z y S FE y las tablets de la serie Tab S. En 2023, Knox Vault se ampliará a los televisores Samsung Neo QLED 8K y, en 2024, al ecosistema Galaxy en general, incluidos los smartphones de la serie Galaxy A con One UI 6 o posterior.

Tu ecosistema seguro, ampliado

La amplia gama de potentes medidas de seguridad hace que los dispositivos Samsung Galaxy garanticen la privacidad del usuario y se conviertan en una fórmula cómoda en una sociedad hiperconectada. One UI 6 también trae actualizaciones al panel de seguridad y privacidad de Galaxy, haciendo más fácil que nunca ver y controlar lo que está sucediendo con los datos. Las últimas innovaciones en seguridad y privacidad anunciadas en la SDC23 se basan en los cimientos de seguridad de Galaxy: seguridad en todos los niveles, desde los chips hasta las aplicaciones, detección de amenazas en tiempo real y protección colaborativa con socios de confianza.