Se abre un nuevo frente de batalla entre China y EEUU

Por staff

27/03/2024

(Bloomberg) — China llevará su disputa con Estados Unidos sobre los subsidios a los vehículos eléctricos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), impugnando algunos elementos de la ley climática firmada por el presidente Joe Biden, aprobada en 2022.

La Ley de Reducción de la Inflación y las normas asociadas son “discriminatorias” y han “distorsionado gravemente” la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos, dijo el martes el Ministerio de Comercio de China en un comunicado que anunciaba la presentación de una demanda ante la OMC.

El sector de los vehículos eléctricos se ha visto cada vez más envuelto en tensiones sobre el comercio y la geopolítica a medida que el mundo se aleja de los motores de combustión interna. Es probable que la Unión Europea imponga aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados de China debido a acusaciones de subvenciones injustas, mientras que las principales empresas chinas de baterías se han topado con la resistencia de Washington.

La denuncia se produce meses después de que EE.UU. finalizara unas restricciones que reducen la cantidad de autos eléctricos elegibles para créditos fiscales de hasta US$7.500. Las directrices que entraron en vigor a partir de este año significarán eventualmente que los vehículos que contengan componentes de baterías o materias primas provenientes de “entidades extranjeras de interés (FEOC, por sus siglas en inglés)” ya no calificarán para dichos créditos.

Según las directrices, cualquier empresa sujeta a la jurisdicción del Gobierno chino o controlada por el Gobierno —incluso si es propiedad de una autoridad gubernamental china en al menos un 25%— se considera una FEOC. Las restricciones también se aplican a toda la producción dentro de China. Sin embargo, las filiales extranjeras de empresas chinas de propiedad privada en países que no son FEOC, como Australia o Indonesia, estarán autorizadas siempre que no estén controladas por el Gobierno chino.

“Desde el punto de vista jurídico, China tiene razón en que la IRA viola las reglas de la OMC, un punto que también la UE ha señalado”, dijo Henry Gao, profesor de derecho en la Universidad de Administración de Singapur que investiga la política comercial china.

Además, Gao señaló que el presidente Xi Jinping elogió recientemente los esfuerzos de China para promover la transición energética mundial, diciendo que China debería impulsar el establecimiento de un sistema de gobernanza energética global equitativo, equilibrado e inclusivo.

“Con una exhortación política tan explícita, me habría sorprendido mucho que el Ministerio de Comercio no hubiera presentado una queja ante la OMC”, afirma Gao. “Esencialmente, Xi está lanzando el guante con un caso formal ante la OMC, intentando disuadir a quienquiera que gane las elecciones a finales de este año para que no siga por el mismo camino. Pero no creo que funcione, ya que ser duro con China se ha convertido en el consenso de ambos partidos”.

Es poco probable que la demanda obligue EE.UU. a cambiar su política, dijo Brad Setser, antiguo funcionario del Representante de Comercio de EE.UU. En un hilo en X predijo que el caso chino será “apelado en el vacío”.

China excluyó de hecho a los fabricantes extranjeros de baterías de su mercado mientras la industria aún estaba en desarrollo, creando una “lista blanca” de fabricantes de baterías aprobados que podían vender a los fabricantes locales de vehículos eléctricos. La lista, que se suprimió en 2019, estaba compuesta en su totalidad por empresas chinas, según indicó S&P Global Market Intelligence en un informe a finales de ese año.

Ver más: ¿Cómo generar confianza en el mercado de los autos eléctricos?

Ver más: Primera planta de “autos voladores” estará en Sudamérica

Ver más: Increíble: Toyota promete autos eléctricos que se cargan en menos de 10 minutos