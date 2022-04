¡Se abrieron las inscripciones para el LatAm Edge Award 2022!

Por staff

04/04/2022

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para LatAm Edge Award 2022 y esta edición tiene novedades. La primera de ellas es la ampliación a 7 categorías que pueden competir por el premio principal: la participación gratuita en el Latam Global Connection Programme, lo que supone tener acceso gratuito a tres meses de formación y profundización del ecosistema británico y europeo de la mano de 28 expertos de Birmingham Enterprise Community, uno de los centros de innovación más dinámicos de la actualidad en estas áreas de especialización.

El Premio es el único en su categoría dedicado a iniciativas de innovación latinoamericanas con potencial para cruzar fronteras internacionales, basadas en la profesionalización de los mercados del Reino Unido y Europa. A través del premio, las empresas ganadoras reciben un programa de preparación para sus líderes con el objetivo de ampliar su mentalidad global y preparar el paso a paso de la internacionalización, evitando gastos innecesarios, idas y venidas y situaciones contraproducentes que terminan limitando una expansión segura y sostenible.

Hasta el 16 de mayo, las empresas de los sectores de Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Health Tech, Smart Cities e Impacto Social, con ingresos o inversiones entre U$500 mil y U$2 millones/año pueden postularse en https:// www.latamedge.com/. Los trabajos serán seleccionados por un jurado latinoamericano que definirá 21 finalistas, 3 por categoría. El anuncio de las 21 scale-ups finalistas será el 23 de mayo. Estos presentarán sus empresas ante una audiencia europea compuesta por inversores, socios potenciales, entidades gubernamentales y no gubernamentales y jueces europeos expertos en las 7 áreas. Habrá una sala para cada área con debates sobre el tema y los pitch de los 3 finalistas.

El premio también incluye apoyo gratuito durante 6 meses con asesoramiento en materia de relaciones públicas y marketing y reuniones con posibles socios comerciales, inversores y clientes en su área de especialización en el Reino Unido y Europa. En total, cada ganador ganará el equivalente a £40,000 en servicios. En 2019, última edición del Premio, 151 scale-ups de 19 grandes ciudades de 11 países de América Latina se inscribieron para participar en el premio.

“La ampliación a 7 áreas de conocimiento y el hecho de que hagamos el premio, por primera vez de forma virtual, son los mayores retos en este año atípico con restos de pandemia y una inestabilidad muy grande por el conflicto de Rusia y Ucrania. Esta 5ª edición con socios como Birmingham Enterprise Community y Eutech Chamber mostrará lo que América Latina tiene en soluciones de innovación para la región europea y el Reino Unido, abriendo posibilidades para más acuerdos de colaboración para estas empresas y esto es muy importante”, comenta Sandra Sinicco, CEO de LatamScaleUP. “Además, nada sería posible sin la alianza de los hubs de innovación en América Latina como ACATE, Impact HUB de México, Liga Ventures, Cietec, Anprotec, StartUp Chile, Enimpacto, que son motores de innovación en la región y nos ayudaron a estructurar un evento tan complejo.”

En la galería de empresas ya galardonadas con el LatAm Edge Award se encuentran: la brasileña PlataformaVerde (2019), que gestiona todas las etapas de disposición de residuos industriales en el modelo SaaS; la mexicana Biomitech (2018), de soluciones biológicas para reducir los contaminantes atmosféricos; la brasileña Round Pegs (2017), consultora digital, y la chilena TOC Biometrics (2016), especializada en reconocimiento facial y firmas digitales súper seguras.

“Estamos muy emocionados de ser parte de los LatAm Edge Awards. ¡Esta iniciativa ofrece una oportunidad fantástica para que las empresas latinoamericanas se expandan al Reino Unido y Europa, que son mercados esenciales para cualquiera que busque construir un negocio verdaderamente global hoy! El acceso y la exposición que los participantes y finalistas tienen con el Premio no tiene paralelo y aumentará significativamente sus posibilidades de éxito aquí”, dice Daniel Evans, CEO de Birmingham Enterprise Community (BEC) y uno de los jóvenes líderes de innovación más destacados de 2021, nombrado CEO más influyente 2021 – West Midlands por CEO Monthly y Young Innovator of the Year por Innovation Awards 2021.