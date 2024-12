¿Se acerca el fin del reinado de los titanes de la tecnología?

Por staff

27/12/2024

(EEUU) El 25 de octubre, The Washington Post lanzó una bomba a sus lectores al anunciar que se abstendría de respaldar a un candidato presidencial en las próximas elecciones. Desde 1976, cuando The Post respaldó a Jimmy Carter, su consejo editorial había emitido un respaldo para cada elección presidencial. La noticia encendió una tormenta de fuego. Martin Baron, el ex editor del Post que aparece en la película “Spotlight”, publicó en X que la decisión del periódico era “una cobardía, con la democracia como víctima”. Los famosos periodistas de Watergate Bob Woodward y Carl Bernstein dijeron que esta decisión “ignora la abrumadora evidencia periodística del propio Washington Post sobre el peligro que Donald Trump representa para la democracia”. Pronto se supo que el multimillonario propietario tecnológico de The Washington Post, el fundador de Amazon Jeff Bezos, había decidido personalmente poner fin a la práctica que el periódico había tenido durante décadas de respaldar a los candidatos presidenciales. Se convirtió en un blanco especial de burlas. Robert Kagan, que renunció al consejo editorial del periódico tras el anuncio, calificó la decisión de Bezos como “una clara señal de que buscaba ganarse el favor de Trump”. Muchos estaban furiosos de que una sola persona pudiera ejercer tanto poder y amordazar a uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos. Pero también se impuso otra narrativa: la decisión de Bezos de detener el apoyo de The Post indicaba debilidad. Bezos estaba tan preocupado por las consecuencias de alinearse públicamente con Kamala Harris (en caso de que Trump ganara la reelección) que prefirió usar su poder para suprimir la voz del periódico que arriesgarse a la ira de Trump. La elección de Bezos apunta a una pregunta más amplia que se está desarrollando hoy: ¿cuánto poder ejercen los titanes de la tecnología?

Dos narrativas opuestas se están desarrollando en torno al poder que ejercen los titanes tecnológicos como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jensen Huang y otros. La primera narrativa es la siguiente: los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas se han vuelto tan poderosos que están usurpando la autoridad del Estado y transformando el orden global. La inmensa escala de las empresas que han fundado (sus gigantescas reservas de capital, sus marcas cautivadoras y sus tecnologías sofisticadas) han reforzado un aura de invencibilidad. Con sus vastos recursos, los gigantes tecnológicos están dando forma de manera única a los resultados globales: desde determinar cómo los países libran guerras (como en Ucrania) hasta decidir qué pueden decir los jefes de Estado en línea (los líderes mundiales que en un momento fueron prohibidos de Facebook, Instagram y Twitter, ahora X, incluyen a Donald Trump, Nicolás Maduro de Venezuela, Jair Bolsonaro de Brasil y Alexandr Lukashenko de Bielorrusia). Como opinó Ian Bremmer en un artículo debatido en Foreign Affairs en 2021: “Los Estados han sido los actores principales en los asuntos globales durante casi 400 años. Eso está empezando a cambiar, ya que un puñado de grandes empresas tecnológicas rivalizan con ellos por la influencia geopolítica… Amazon, Apple, Facebook, Google y Twitter ya no son simplemente grandes empresas; han tomado el control de aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad nacional que durante mucho tiempo fueron dominio exclusivo del Estado”. O tomemos como ejemplo el artículo de septiembre de Marina Koren en The Atlantic, donde declaró que “Musk se está convirtiendo en un dios de Internet” y que su control combinado de Internet basado en el espacio y las redes sociales le ha permitido ejercer un “poder sin precedentes”.

La mano dura de Elon Musk en la guerra de Ucrania es un ejemplo muy citado de la inversión de poder entre gobiernos y empresas. Al comienzo del conflicto, las fuerzas rusas desactivaron las comunicaciones por Internet de Ucrania y desorganizaron su defensa. Desesperados, los líderes ucranianos suplicaron a Musk que les enviara terminales Starlink. Musk accedió y días después Kiev recibió 500 terminales Starlink y cientos más. Esas terminales ayudaron a Ucrania a montar un contraataque y a expulsar a las fuerzas rusas de Kiev. Pero entonces Musk empezó a acobardarse, preocupado de que los ataques de Ucrania pudieran provocar una guerra nuclear. Como otros titanes de la tecnología, Musk no tiene mucha experiencia en asuntos políticos o militares, pero sus decisiones tienen importantes consecuencias geopolíticas. En este caso, como relata Walter Isaacson, Musk decidió en secreto desactivar la cobertura de Starlink en la costa de Crimea debido a los temores de una escalada rusa. Su sola decisión personal —de la que los oficiales militares ucranianos se enteraron en el último minuto— puso en peligro una misión vital para atacar la flota rusa en el Mar Negro y obligó a Kiev a cancelar la operación.

Pero otros comentaristas son más escépticos sobre la influencia de los titanes tecnológicos. Una segunda narrativa sostiene que el poder de los directores ejecutivos tecnológicos está menguando, que la geopolítica ha obligado a los gobiernos a reafirmar su autoridad sobre las empresas. En septiembre, después de que Musk cediera ante la Corte Suprema de Brasil y anunciara que X eliminaría cuentas por orden de un juez brasileño, el New York Times escribió que “el momento mostró cómo, en la lucha de poder que dura años entre los gigantes tecnológicos y los estados-nación, los gobiernos han podido mantener la ventaja”. O en agosto, después de que Francia arrestara al fundador de Telegram, Pavel Durov, y lo acusara de múltiples cargos, Will Oremus dijo en The Washington Post que los directores ejecutivos tecnológicos “se enfrentan a la venganza de los reguladores” y que esto anunciaba el “fin de una era… en la que los titanes tecnológicos disfrutaban de rienda suelta para dar forma al mundo en línea, y una presunción de inmunidad a las consecuencias del mundo real”.

¿Cuál de las dos versiones es la correcta? ¿Son los titanes tecnológicos más poderosos que nunca y mantienen a los estados-nación subordinados a sus caprichos? ¿O los comentaristas han exagerado la influencia de los magnates tecnológicos (cuando en realidad los gobiernos están reafirmando su autoridad sobre la industria)? Resulta que ninguno de los dos argumentos capta plenamente la realidad global. El poder de los titanes tecnológicos está limitado por varios factores, entre ellos, si operan en una democracia o en una autocracia, y en qué medida el “techlash” ha incentivado a las burocracias a recuperar el poder de los magnates tecnológicos. Por otro lado, individuos como Altman o Musk, que son pioneros en innovaciones en sectores emergentes como las tecnologías espaciales y la inteligencia artificial de vanguardia, siguen ejerciendo una influencia descomunal.

Los titanes tecnológicos se enfrentan a perspectivas muy diferentes en países democráticos que en contextos autoritarios. Desde el principio, los líderes autocráticos reconocieron el poder inherente a las redes digitales y las nuevas tecnologías y buscaron aprovecharlas en consecuencia. Para China, esto significó erigir un Gran Cortafuegos y prohibir plataformas occidentales como Facebook y Google a fines de la década de 2000. China dejó en claro a Musk y sus contemporáneos que había límites estrictos a lo que el Partido Comunista Chino (PCCh) toleraría. En una entrevista con el Financial Times, Musk lo reconoció, revelando que Pekín “dejó en claro su desaprobación” de su lanzamiento de Starlink en Ucrania y que buscó garantías de que Musk “no vendería Starlink en China”. (Los informes también revelan que Vladimir Putin presionó a Musk para que no activara los servicios de Starlink en Taiwán “como un favor al líder chino Xi Jinping”). En ocasiones, el Partido Comunista Chino ha intervenido públicamente cuando percibe que Musk se ha excedido. El año pasado, después de que tuiteara sobre un informe del gobierno estadounidense que señalaba un laboratorio de Wuhan como el origen de la pandemia de Covid, el Global Times, controlado por el Estado, advirtió a Musk que podría estar “rompiendo la olla de China” (similar al adagio “no muerdas la mano que te da de comer”). Considerando los miles de millones de dólares en subsidios y terrenos baratos que China ha otorgado a Tesla, esa no era una amenaza vacía.

Los funcionarios del partido-estado chino también se han asegurado de que los titanes tecnológicos locales cumplan con sus reglas. La caída en desgracia de Jack Ma, fundador del sitio de comercio electrónico Alibaba y Ant Group, es ilustrativa. Alguna vez conocido como “el multimillonario más franco de China”, de repente se quedó en silencio en 2020. Desapareció de la vista del público durante meses: ya no visitaba la escuela de negocios que fundó, canceló una aparición planeada en un programa de televisión y se retiró de conferencias. ¿Su transgresión? En 2019, Ma pronunció un discurso en Shanghái ante un grupo de altos funcionarios. En sus comentarios, Ma desafió a los reguladores de China argumentando que el “sistema financiero del país debe ser reformado” y que los funcionarios estatales estaban obstaculizando el sector de la tecnología financiera con su “mentalidad de casa de empeño”. En una semana, el Partido Comunista Chino torpedeó la salida a bolsa de 37.000 millones de dólares de Ant Group, planeada desde hacía tiempo, y Ma se recluyó. El mensaje más amplio fue claro: desafiar al Estado y sufrir las consecuencias.

Otros países autoritarios, así como estados democráticos débiles, como Rusia, Irán, India y Turquía, también se han opuesto con éxito a los magnates de la tecnología. Han impuesto sanciones draconianas contra los productos de las grandes tecnológicas y han desafiado a las empresas a desafiarlas. En Rusia, Putin está construyendo una “internet soberana” y cortando vínculos con la mayoría de las plataformas occidentales (solo YouTube sigue en pie en el país y sus operaciones están cada vez más en peligro). En la India, el gobierno ha utilizado la coerción para intimidar a las empresas tecnológicas, amenazando con detener a los empleados que no cumplan con sus reglas. El año pasado, The Washington Post reveló que los políticos del partido gobernante estaban “incitando a la violencia y fomentando el discurso incendiario” en Facebook para atizar a su base. A pesar de las reiteradas advertencias, Zuckerberg demoró la adopción de medidas por miedo a “antagonizar” al primer ministro Narendra Modi.

Incluso en las democracias de pleno derecho, hay una creciente “reacción tecnológica” contra el poder ejercido por los magnates de la tecnología. Gideon Rachman presenta un argumento convincente de que los gobiernos democráticos conservan una autoridad clave que elude Musk y sus compinches: “la capacidad de crear y hacer cumplir la ley”. Sin lugar a dudas, las democracias occidentales han mostrado un desfase entre su capacidad para regular a las grandes tecnológicas y su voluntad de hacerlo. Sin embargo, poco a poco las democracias están revirtiendo el rumbo. Europa es un buen ejemplo de ello. En los últimos años, la Unión Europea ha ampliado su impulso regulatorio, tomando medidas enérgicas contra las redes sociales en virtud de la Ley de Servicios Digitales, apuntando a las prácticas monopolísticas de las grandes tecnológicas en virtud de la Ley de Mercados Digitales e incluso intentando establecer una política de inteligencia artificial con una legislación en 2024. Estados Unidos, al menos durante el mandato de Biden, también se sumó a la iniciativa. La enérgica gestión de la Comisión Federal de Comercio por parte de Lina Khan, combinada con la campaña antimonopolio de Jonathan Kanter en el Departamento de Justicia, dio como resultado varios casos históricos que han recortado las velas de las grandes empresas de tecnología (solo en agosto, un juez federal declaró que el motor de búsqueda de Google era un monopolio ilegal, lo que llevó al Departamento de Justicia a considerar solicitar la división de la empresa). Si bien esto puede no representar el fin de la “era dorada digital”, los tiempos de auge de Silicon Valley han pasado por un momento difícil.

A pesar de estos reveses, el poder de los titanes tecnológicos de hoy sigue siendo fuerte. En áreas emergentes como la inteligencia artificial, la tecnología espacial y satelital y la cuántica (donde los gobiernos dependen de empresas privadas para impulsar la innovación), los magnates de la tecnología dominan la agenda. Altman, por ejemplo, que superó un contratiempo a principios de este año cuando la junta directiva de OpenAI intentó destituirlo, ha vuelto con fuerza. Ahora pretende recaudar hasta 7 billones de dólares para “remodelar la industria de los semiconductores”, una cifra que eclipsaría el PIB de todos los países del mundo, salvo Estados Unidos y China. O tomemos el caso de Jensen Huang, el fundador de Nvidia, una de las empresas con mayor capitalización del planeta. Recientemente concluyó una visita de “estrella de rock” a Taiwán, donde vestido con su “chaqueta de cuero negra característica”, habló ante multitudes de fanáticos que lo adoraban en un estadio lleno en Taipei (e incluso hizo el primer lanzamiento en un partido de béisbol, por si acaso). En cuanto a Musk, sus cohetes “dictan efectivamente el cronograma de lanzamiento de cohetes de la NASA”. El Pentágono depende de SpaceX para poner en órbita la mayoría de sus satélites. Solo en 2023, sus empresas recibieron cerca de 100 contratos diferentes con 17 agencias federales por un valor de 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, es probable que el reinado de la actual clase de titanes tecnológicos influyentes sea efímero por dos razones. La primera tiene que ver con el arco de innovación. La tecnología se define por la difusión. Las invenciones revolucionarias se difunden rápidamente en el mundo. Las nuevas ideas no se quedan embotelladas en un laboratorio o confinadas en una geografía particular, sino que se propagan como un reguero de pólvora. Las innovaciones se copian, imitan y se someten a ingeniería inversa hasta que el resto del mundo las alcanza. En el siglo XX, laboratorios industriales como IBM Research, Bell Labs y Xerox PARC deslumbraron al mundo con sus avances. Por diversas razones (cambios de prioridades corporativas, estancamiento y dispersión de investigadores más jóvenes y ávidos a otros lugares), se convirtieron en notas a pie de página en la historia, eclipsados ​​por Google, Nvidia, SpaceX, OpenAI y otros. Algún día, estos nuevos sustitutos serán a su vez reemplazados por rivales más ambiciosos. En esencia, esa es la historia de Silicon Valley.

En segundo lugar, existe un límite natural al poder que pueden acumular los magnates de la tecnología antes de que los estados los reduzcan a su mínima expresión. Como ya han aprendido Jack Ma y Pavel Durov, los gobiernos no ven con buenos ojos los desafíos externos (en el caso de Durov, años de desobedecer las órdenes de las fuerzas del orden finalmente tuvieron consecuencias en la pista del aeropuerto de Le Bourget). Las burocracias y los legisladores están luchando por recuperar su autoridad. En estados autoritarios como China, los funcionarios están aplicando medios coercitivos para controlar a los líderes corporativos. Las democracias, a su vez, están utilizando sus poderes regulatorios para mantener a raya a los titanes de la tecnología. Si bien los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas parecen formidables hoy, el futuro es más turbio. El académico Moisés Naím ha pasado años analizando el ejercicio del poder global. En su libro The Revenge of Power, analiza el dominio actual de los líderes tecnológicos y escribe que “es poco probable que ese poder perdure en su forma actual y extrema, ya que los gobiernos están comenzando a tratar de controlar a las gigantescas empresas tecnológicas”. Naim señala que, si bien este tira y afloja “permanecerá con nosotros durante décadas”, también es “seguro esperar que el poder desenfrenado del que gozan las grandes empresas tecnológicas desde su creación se verá más limitado en el futuro”.

¿En qué situación se encuentra esto? Los titanes tecnológicos se resistirán a ceder las riendas del poder. En septiembre, Zuckerberg habló en la conferencia anual de desarrolladores de Meta con una camiseta que decía “Aut Zuck aut nihil”, un juego de palabras con la frase latina “aut Caeasar aut nihil”, que significa “o un César o nada”. Cuando César pronunció la frase, estaba luchando por el poder en la República romana y quería dejar en claro que no veía ningún punto intermedio: lo arriesgaría todo para gobernar. La apropiación por parte de Zuckerberg de la frase de César evoca una mentalidad similar: los titanes tecnológicos de hoy creen que son totalmente responsables de llevar a sus empresas a la gloria. Harán todo lo que esté a su alcance para mantener su supremacía. Pero las limitaciones impuestas por los reguladores europeos y estadounidenses, la presión coercitiva de China, Rusia e India y el largo camino que lleva la innovación hacen prever un futuro incierto. Si bien los magnates de hoy siguen en alza, la historia nos dice que es probable que su declive esté próximo.

Fuente: The Bulletin

Ver más: Llega la “era Netflix” al mundo laboral

Ver más: ¿Puede la tecnología vestible revolucionar el monitoreo de la presión arterial?

Ver más: Conexiones globales 5G alcanzan el hito de 2.000 millones en el tercer trimestre de 2024