Se anuncian ganadores en la primera edición anual de los Premios Stevie® a la Excelencia Tecnológica

Por staff

08/08/2024

Los primeros ganadores serán homenajeados en una ceremonia en Nueva York el 16 de septiembre

FAIRFAX, Va., Aug. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Los ganadores de los Premios Stevie® a la Excelencia Tecnológica (primera edición anual), “las Olimpiadas para la tecnología”, fueron anunciados hoy. Los premios reconocen los logros extraordinarios de las personas, equipos y organizaciones que dan forma al futuro de la tecnología en todos los sectores de la industria. Personas y organizaciones de todo el mundo, públicas y privadas, lucrativas y no lucrativas, grandes y pequeñas, son elegibles para inscribirse.

Entre las organizaciones galardonadas con varios Premios Stevie están; Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), la Ciudad de Sídney, Australia (4), Gabriel Marketing Group, en representación de varios de sus clientes (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3) y Three Rings (3).

Para ver una lista completa de los ganadores por categoría visite, www.StevieAwards.com/Tech.

Los ganadores serán homenajeados durante un banquete y gala de premiación, el lunes, 16 de septiembre en el Hotel Marriott Marquis en la Ciudad de Nueva York. Los boletos ya están a la venta. Las presentaciones se transmitirán en vivo.

Más de 600 nominaciones de organizaciones en 21 naciones y territorios fueron evaluadas en la competencia de este año. Los ganadores fueron determinados por los puntajes promedio de más de 100 profesionales en todo el mundo, que actúan como jueces. Los Premios Stevie para Empleadores Excelentes reconocen los logros en muchas facetas del lugar de trabajo Las categorías están agrupadas en 20 secciones de tecnología-industria:

Tecnología de Publicidad, Marketing & Relaciones Públicas

Tecnología Aeroespacial

Tecnología Agrícola

Tecnología Arquitectónica

Inteligencia Artificial

Tecnología de Asistencia

Biotecnología

Tecnología Empresarial

Tecnología de Comunicaciones

Tecnología Educacional

Tecnología Energética

Tecnología de Entretenimiento

Tecnología Financiera

Tecnología Gubernamental

Tecnología Verde y Limpia

Tecnología de Cuidados de la Salud

Tecnología Informativa

Tecnología de Manufactura

Tecnología Marina

Tecnología de Transporte

Los premios son otorgados por Stevie Awards, el organizador de nueve de las presentaciones de premios de negocios líderes mundiales, incluyendo los prestigiosos International Business Awards® and American Business Awards®.

Acerca de Stevie Awards

Los Premios Stevie se confieren en nueve programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, The American Business Awards® (Premios Norteamericanos de Negocios), The International Business Awards® (Premios Internacionales de Negocios), Premios Stevie para la Mujer en Negocios, Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica, y los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el extraordinario desempeño en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite http://www.StevieAwards.com.

