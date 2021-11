Se anuncian los juegos de PlayStation Plus de noviembre

Por staff

01/11/2021

PlayStation ha dado a conocer los títulos que ofrecerá a los suscriptores de PlayStation Plus para PS5 y PS4 y que podrán descargarse a partir del 2 de noviembre. El primer videojuego es Knockout City, un multijugador competitivo basado en equipos, el objetivo del jugador es atacar a los enemigos del equipo contrario noqueándolos con una pelota. Hay varios tipos de bolas en el juego, incluida la Moon Ball, que permite al jugador que sostiene la pelota saltar más alto, y la Bomb Ball, que es una bomba de tiempo que explota al impactar.

Los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar también sin cargo de First Class Trouble, un juego de grupo en el que los jugadores deben trabajar juntos y unos contra otros para sobrevivir a una catástrofe. Tanto si juegas como uno de los residentes humanos o como uno de los personoides rebeldes, vas a tener que utilizar tu ingenio para sobrevivir.

También estará disponible, para aquellos que tengan la PlayStation 4, el Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un videojuego de rol de acción que cuenta con cinco regiones distintas, cuatro razas jugables y tres árboles de clase con 22 habilidades por árbol. Las cuatro razas jugables son Almain (humanos civilizados), Dokkalfar (elfos oscuros), Ljosalfar (elfos de luz) y Varani (humanos nómadas).

Por último, los usuarios de PS4 podrán jugar de forma gratuita a The Sexy Brutale un videojuego de aventura y rompecabezas donde el jugador tiene la tarea de explorar una mansión que está atrapada en un bucle de tiempo mientras sus habitantes son asesinados.

PlayStation celebra el quinto aniversario de VR

Se cumple el quinto aniversario del día en que PlayStation VR se introdujo al mundo, y aprovechando este momento para agradecer a sus fans y su comunidad de desarrollo por acoger esta plataforma y apoyar PS VR todos estos años, los miembros de PlayStation Plus obtendrán tres juegos adicionales de PS VR sin costo adicional.

Se trata de The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, un juego de terror, supervivencia y de disparos en primera persona; The Persistence, un videojuego donde los usuarios deben luchar para salvar una nave espacial condenada a la colonia del espacio profundo infestada con mutaciones asesinas de la tripulación anterior; y por último, Until You Fall, un videojuego de combate roguelike de esgrima y actividad física donde combatirán en un impresionante entorno visual de neón acabando con monstruosidades infundidas de magia.