Se dieron a conocer algunos de los títulos que serán parte del nuevo PlayStation Plus

Por staff

20/05/2022

¡Ya casi está aquí! El nuevo PlayStation Plus se lanzará pronto y Sony compartió un avance de algunos de los juegos que se incluirán en el servicio durante el período de lanzamiento. Como se anunció en marzo, habrá tres planes de beneficios entre los que elegir, todos con títulos emocionantes para jugar.

Igualmente, desde la empresa han advertido que los juegos pueden variar según el mercado local y es posible que algunos no estén disponibles para jugar en stream hasta después del lanzamiento, pero sí estarán disponibles para descargar y jugar.

En cualquier plan del nuevo PlayStation Plus que se elija, se obtendrán los mismos beneficios que están disponibles actualmente para los miembros del servicio.

Catálogo de juegos de PS4 y PS5

Para los planes de PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe, la compañía se centró en agregar títulos de alta calidad al servicio para que los jugadores disfruten. Algunos de los títulos más interesantes que estarán disponibles son: Bloodborne, Days Gone, Death Stranding, Demon’s Souls, Ghost Of Tsushima, God of War, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, LittleBigPlanet 3, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us: Left Behind, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy, Assassin’s Creed Valhalla, Batman: Arkham Knight, Control: Ultimate Edition, Final Fantasy XV Royal Edition, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 y Resident Evil.

Juegos clásicos

Además, los miembros del servicio tendrán una selección de juegos clásicos populares para jugar. Algunos títulos mostrarán velocidades de fotogramas mejoradas y una resolución de mayor calidad en comparación con sus versiones de lanzamiento originales. Para los juegos clásicos seleccionados de PlayStation y PSP, los suscriptores también disfrutarán de una nueva interfaz de usuario con menús que les permiten guardar su juego en cualquier momento, o incluso retroceder el juego si desean una segunda oportunidad.

También, los jugadores que hayan comprado previamente la versión digital seleccionada de juegos de la generación de la PlayStation original y PSP no tendrán que comprar por separado ni inscribirse en PlayStation Plus para jugar estos títulos en PS4 o PS5. Cuando se publiquen estos títulos para PS4 y PS5, los jugadores podrán dirigirse a PlayStation Store y descargar una versión para las consolas sin costo adicional si ya tienen la versión digital del título. Algunos de los títulos también estarán disponibles para compras individuales.

Además, se agregarán al plan de PlayStation Plus Premium/Deluxe algunos clásicos remasterizados de generaciones de consolas anteriores. Algunos de los títulos más interesantes que estarán disponibles son: Ape Escape, Hot Shots Golf, Syphon Filter, Super Stardust Portable, Tekken 2, Worms World Party, Worms Armageddon, Ape Escape 2, Arc the Lad: Twilight of the Spirits, Dark Cloud, Dark Cloud 2, FantaVision, Jak X: Combat Racing, Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Rogue Galaxy, BioShock Remastered, Borderlands: The Handsome Collection y LEGO Harry Potter Collection.